Trump não está nada satisfeito com eleição do novo líder supremo iraniano

CNN Portugal , MJC com Lusa
Há 1h e 51min
Declaração de Donald Trump sobre a Venezuela (AP)

Donald Trump, disse também que está "longe" de tomar uma decisão sobre o envio de tropas americanas para o Irão, mantendo em segredo os seus planos para lidar com o novo líder do país, Mojtaba Khamenei

O presidente norte-americano, Donald Trump, manifestou o desagrado com a eleição de Mojtaba Khamenei como líder supremo iraniano, para suceder ao pai, Ali Khamenei, morto no início da ofensiva israelo-americana contra o Irão.

Donald Trump, disse também que está "longe" de tomar uma decisão sobre o envio de tropas americanas para o Irão, mantendo em segredo os seus planos para lidar com o novo líder do país, Mojtaba Khamenei.

“Não tomámos qualquer decisão sobre isso. Estamos longe disso”, disse Trump sobre as discussões a propósito de um possível destacamento de tropas norte-americanas para a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio perto de Isfahan.

Trump, que está em Miami (sudeste) para assistir a uma conferência dos republicanos, disse anteriormente que a ofensiva conjunta com Israel visava derrubar o regime no Irão e que queria participar na escolha do novo poder em Teerão.

A nomeação de Mojtaba Khamenei, considerado da linha dura do regime, foi vista como um novo sinal de desafio da liderança iraniana, após mais de uma semana de intensos bombardeamentos norte-americanos e israelitas.

A sucessão sugere que Teerão não está perto de desistir daquela que considera ser uma luta pela sobrevivência da teocracia islâmica, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

O clérigo de 56 anos, apenas o terceiro guia supremo na história da República Islâmica, proclamada após o derrube da monarquia em 1979, mantém laços estreitos com a Guarda Revolucionária paramilitar.

A força de elite, criada à margem do exército regular para proteger o regime, tem atacado Israel e as monarquias árabes do Golfo desde que Ali Khamenei foi morto no arranque da guerra, em 28 de fevereiro.

A seguir ao anúncio da eleição do novo guia supremo, no domingo, os preços do petróleo dispararam enquanto o Irão atacava infraestruturas energéticas regionais e os Estados Unidos e Israel bombardeavam alvos em todo o território iraniano.

Temas: Donald Trump Guerra Irão Supremo Líder Mojtaba Khamenei

Relacionados

"Salvem as nossas raparigas": há uma polémica a crescer à volta da seleção feminina de futebol do Irão

Ponto de situação: o que sabemos ao décimo dia da guerra dos EUA e Israel contra o Irão

Os espiões e a vigilância ao Irão em Portugal

E.U.A.

Trump não está nada satisfeito com eleição do novo líder supremo iraniano

Há 1h e 51min

Ponto de situação: o que sabemos ao décimo dia da guerra dos EUA e Israel contra o Irão

Hoje às 10:40

Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump

Ontem às 17:47

Corpos dos seis soldados norte-americanos mortos na guerra já estão em casa

7 mar, 21:41
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Ontem às 23:15

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Hoje às 09:09

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump

Ontem às 17:47

Irão volta a ter Líder Supremo: este é o homem discreto que nem o pai queria ver no lugar

Ontem às 21:25

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Hoje às 07:47

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Ontem às 07:00

Na Ucrânia a noite ganhou uma nova vida e dança-se com um objetivo final: "Festejar no túmulo de Putin"

Ontem às 17:23

C-130 da Força Aérea com portugueses retidos no Qatar aterrou em Lisboa às 5:43

Hoje às 05:59

FC Porto: Francisco Moura desativa conta no Instagram após empate na Luz

Hoje às 00:14