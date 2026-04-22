Porque Trump prolongou o cessar-fogo com o Irão

Há 2h e 34min

Donald Trump decidiu prolongar o cessar-fogo com o Irão perante a ausência de resposta de Teerão e divisões internas na liderança iraniana. Apesar de manter pressão económica e militar, Washington procura evitar uma nova escalada enquanto tenta alcançar um acordo sobre o programa nuclear e outras questões-chave

O Presidente Donald Trump reuniu-se com a sua equipa de segurança nacional na tarde de terça-feira na Casa Branca perante uma decisão importante: o que fazer a seguir em relação ao Irão.

O prazo do cessar-fogo estava a aproximar-se do fim, e o Air Force Two encontrava-se na pista da Base Conjunta Andrews antes da partida prevista do vice-presidente JD Vance para o Paquistão, para a próxima ronda de negociações. Mas a administração enfrentava um dilema: silêncio quase total por parte dos iranianos.

Nos dias anteriores, os EUA tinham enviado ao Irão uma lista de pontos gerais de acordo que pretendiam que Teerão aceitasse antes da nova ronda de negociações. Mas passaram vários dias sem resposta, levantando dúvidas sobre o que Vance e outros poderiam alcançar ao deslocarem-se ao Paquistão para as conversações presenciais planeadas, segundo três responsáveis com conhecimento do assunto.

Enquanto Trump se reunia com Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário da Defesa Pete Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto Dan Caine e o diretor da CIA John Ratcliffe na Casa Branca na terça-feira, a administração ainda não tinha recebido qualquer resposta do Irão. Responsáveis tinham instado o principal mediador do Paquistão, o marechal de campo Asim Munir, a obter pelo menos algum tipo de resposta antes de Vance embarcar no Air Force Two.

Ainda assim, horas depois, continuava sem haver resposta.

Na Casa Branca, os principais assessores de Trump acreditam que uma das principais razões para a ausência de resposta foi a existência de divisões na atual liderança iraniana, entendimento baseado em parte em comunicações dos mediadores paquistaneses, segundo os três responsáveis. A perceção da administração é de que os iranianos não têm consenso sobre a sua posição ou sobre até que ponto devem dar poderes aos negociadores em matérias como o enriquecimento de urânio e o atual stock do país — um dos principais pontos de discórdia nas negociações de paz.

Parte deste fator complicador, segundo os EUA, poderá estar relacionada com o facto de o novo líder supremo Mojtaba Khamenei não estar a dar orientações claras aos seus subordinados — ou de estes estarem a tentar adivinhar o que ele pretende sem instruções específicas.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, chega para uma reunião com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, em Islamabad, Paquistão, para conversações sobre o Irão, 11 de abril de 2026. Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Responsáveis norte-americanos acreditam que os seus esforços para permanecer oculto têm perturbado as discussões internas do governo iraniano.

Apesar destes obstáculos significativos, um responsável afirmou que ainda existe a possibilidade de negociadores norte-americanos e iranianos se reunirem em breve. No entanto, o momento dessa eventual reunião permanece incerto.

Em vez de retomar ataques militares, o Presidente Donald Trump optou por prolongar o cessar-fogo com o Irão por mais duas semanas pouco antes de este expirar. Desta vez, não especificou uma nova data de término. Trump, que descreveu os responsáveis iranianos como “seriamente divididos” numa publicação na Truth Social ao anunciar a extensão, mantém-se interessado numa solução diplomática para o conflito, receando reavivar uma guerra impopular que afirma que os EUA já venceram.

Ainda assim, o colapso das negociações, por agora, evidencia as dificuldades que Trump continua a enfrentar na tentativa de alcançar um acordo que satisfaça as suas múltiplas exigências.

O Irão tem insistido publicamente que Trump levante o bloqueio a navios que entram ou saem de portos iranianos no Estreito de Ormuz antes de aceitar uma nova ronda de negociações. Trump tem resistido a essa exigência. “Não vamos abrir o estreito até termos um acordo final”, afirmou à CNBC na manhã de terça-feira.

Numa reunião à tarde, Trump e os restantes participantes decidiram prolongar o cessar-fogo que, segundo mediadores paquistaneses, expiraria dentro de poucas horas, embora Trump tivesse sugerido que acreditava que duraria até à noite de quarta-feira em Washington. Em teoria, esta decisão poderá dar mais tempo ao Irão para consolidar uma posição comum com aprovação de Khamenei, embora responsáveis admitam que não há garantias.

Os responsáveis afirmaram que uma viagem poderá ser organizada rapidamente caso haja sinais de que o Irão está disposto a regressar à mesa das negociações. Tanto os EUA como Teerão enfrentam prejuízos económicos enquanto o estreito permanecer efetivamente fechado, levando alguns responsáveis na região a acreditar que ambas as partes têm motivação para alcançar uma solução mais cedo.

Responsáveis paquistaneses, que na terça-feira tentavam convencer o Irão a participar nas negociações, incentivavam simultaneamente Trump a prolongar o cessar-fogo. À medida que o prazo se aproximava, Trump decidiu “prolongar o cessar-fogo até que a sua proposta seja apresentada e as discussões concluídas, de uma forma ou de outra”.

Mas, os responsáveis iranianos mostraram-se pouco impressionados.

“A extensão do cessar-fogo por Trump não significa nada”, afirmou Mahdi Mohammadi, conselheiro do presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, que lidera a delegação iraniana nas negociações. “A parte derrotada não pode ditar condições. A continuação do cerco não é diferente de um bombardeamento e deve ser respondida com uma resposta militar.”

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, caminha com responsáveis paquistaneses após chegar para negociações com responsáveis iranianos em Islamabad, Paquistão, sábado, 11 de abril de 2026. Jacquelyn Martin/Pool/AP​​​​

O anúncio de Trump de que a trégua se manteria marcou o fim de um dia marcado pela incerteza, que começou com uma declaração do Presidente de que “esperava estar a bombardear” o Irão novamente num futuro próximo.

Ainda assim, sem um novo prazo definido, os conselheiros de Trump alertaram em privado o Presidente de que aliviar a pressão poderá permitir ao Irão prolongar as negociações, segundo fontes com conhecimento das discussões.

No mínimo, os negociadores esperavam chegar a um acordo-quadro esta semana entre os EUA e o Irão. As autoridades norte-americanas esperavam que isso conduzisse, nas semanas seguintes, a conversações mais detalhadas sobre os pormenores do acordo.

No entanto, esta abordagem tem críticos, que alertam que o Irão poderá estar a prolongar as conversações para ganhar tempo enquanto recupera parte dos seus sistemas de mísseis que foram ocultados durante a guerra.

Vários pontos críticos — incluindo a futura capacidade do Irão para enriquecer urânio, o destino do seu stock de urânio altamente enriquecido e quais as sanções que serão levantadas — continuam por resolver, segundo fontes próximas das negociações.

O grau de flexibilidade de cada lado será determinante para saber se um acordo é possível. Para Trump, uma prioridade é não aceitar um acordo que possa ser comparado ao Plano de Ação Conjunto Global da era Obama, do qual se retirou em 2018 e que tem criticado repetidamente como fraco.

Nos últimos dias, Trump tem mostrado confiança na possibilidade de alcançar um acordo superior com base nas suas capacidades de negociação, chegando a afirmar na terça-feira que teria “vencido o Vietname muito rapidamente” se fosse Presidente na altura.

“O que penso é que vamos acabar com um grande acordo”, afirmou. “Penso que eles não têm escolha. Destruímos a sua marinha, destruímos a sua força aérea, eliminámos os seus líderes, francamente, o que complica as coisas de certa forma.”

Horas depois, enquanto homenageava atletas universitários na Sala de Jantar de Estado, Trump manteve-se invulgarmente silencioso sobre a guerra durante o seu discurso, acenando aos jornalistas que tentavam fazer perguntas antes de sair da sala.