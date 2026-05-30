A retórica inconsistente de Trump sobre a obtenção do arsenal nuclear do Irão

Há 38 min

ANÁLISE || Questão do urânio altamente enriquecido é um microcosmo do problema mais amplo que Trump enfrenta nesta guerra. Desde o início, os objetivos têm sido obscuros e frequentemente mutáveis. Quase parece que entrou na guerra sem saber o que queria dela e que agora está a improvisar

Enquanto os Estados Unidos e o Irão tentam chegar a um acordo para começar a pôr fim à guerra, poucos detalhes são tão importantes quanto o que acontecerá com o arsenal nuclear iraniano.

Este não é apenas um ponto crucial de discórdia – com o Irão a sinalizar que não vai entregar o seu urânio altamente enriquecido – mas extraí-lo do país pode ser muito complicado. E o destino desses materiais será fundamental para determinar o quanto a guerra do presidente norte-americano, Donald Trump, realmente "eliminou" a ameaça nuclear iraniana.

No entanto, como acontece com muitos dos seus outros objetivos, a administração Trump tem sido muito inconsistente em relação às suas exigências neste caso.

Numa conferência de imprensa na Casa Branca na quinta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que a entrega do urânio pelo Irão era uma "linha vermelha" para Trump.

"O Irão tem de entregar o seu urânio altamente enriquecido", disse Bessent.

Já na sexta-feira, Trump afirmou nas redes sociais que o urânio “será desenterrado pelos Estados Unidos […] em estreita coordenação e em conjunto com a República Islâmica do Irão, além da Agência Internacional de Energia Atómica, e DESTRUÍDO”.

O secretário de Estado, Marco Rubio, tinha dito no último fim de semana que Teerão tem de “entregar o seu urânio altamente enriquecido”.

“Esses são os pontos que o presidente tem vindo a defender consistentemente”, acrescentou Rubio.

Mas esse não tem sido um ponto consistente por parte do presidente. Na verdade, embora tenha demonstrado grande interesse em alcançar algum tipo de acordo para acabar com a guerra, Trump apresentou repetidamente e de forma ostensiva uma resolução que fica aquém da entrega de todo o urânio iraniano.

Isso não significa que um potencial acordo possa chegar a esse ponto; Trump faz muito pouco esforço para manter uma retórica consistente. Mas seria compreensível pensar-se que, na sua visão, este ponto em específico seria, pelo menos em parte, negociável.

1 de abril: as entrevistas à Reuters

Trump pareceu sinalizar uma exigência mais flexível no início de abril, numa entrevista à Reuters.

Apesar de ter garantido apenas três dias antes que o Irão entregaria aquilo que ele chama de "poeira nuclear", Trump sugeriu repentinamente que os materiais estavam enterrados tão fundo, graças aos ataques dos EUA no ano anterior, que isso não importava.

"Está tão fundo no subsolo que não me importo com isso", declarou.

Trump sugeriu que os locais onde o material está enterrado poderiam simplesmente ser supervisionados – “estaremos sempre a monitorizar por satélite" – e apresentou o Irão como sendo "incapaz" de obter uma arma nuclear.

Apenas duas semanas depois, contudo, numa outra entrevista à Reuters a 17 de abril, Trump voltou a prometer obter o urânio enriquecido.

"Vamos negociar com o Irão, a um ritmo tranquilo, e começar a escavar com máquinas pesadas", disse Trump, acrescentando: "Vamos trazer [o urânio] de volta para os Estados Unidos."

A 26 de abril, o presidente reiterou a sua posição, dizendo que "temos de aceitar essa poeira nuclear, vamos aceitá-la".

Meados de maio: as entrevistas à Fox News

Em meados de maio, contudo, Trump voltou a afirmar que o urânio enriquecido não era essencial.

Numa entrevista de 14 de maio com Sean Hannity, da Fox News, o presidente disse que Teerão o informou que o urânio estava tão enterrado que o próprio Irão jamais conseguiria aceder-lhe. Ele também considerou a missão para o recuperar extremamente difícil, visto que exigiria uma longa operação em solo iraniano.

Hannity sugeriu que talvez o urânio pudesse ser "enterrado" em vez de recuperado.

Trump sinalizou que essa era uma opção – ainda que tenha apresentado a recuperação como importante, principalmente por razões simbólicas.

"Não, não acho que seja necessário, exceto do ponto de vista das relações públicas", disse Trump. "Acho importante para as notícias falsas que o obtenhamos."

Também reiterou que os militares dos EUA poderiam simplesmente monitorizar as áreas, dizendo: "Eu preferiria obtê-lo, mas estamos a avaliar isso."

Trump repetiu posteriormente esses comentários numa entrevista concedida a Bret Baier, da Fox, no dia seguinte.

“É bom o suficiente” enterrar o urânio, disse ele. “Mas sabe uma coisa? Não é bom o suficiente em termos de relações públicas. É importante, sabe, é importante. Provavelmente é bom o suficiente por um motivo diferente, no entanto.”

Contudo, no mesmo dia, numa conversa com jornalistas no Air Force One, Trump disse que ainda insistia em obter o urânio.

O presidente Donald Trump fala à imprensa a bordo do Air Force One, no seu retorno da China, em 15 de maio. foto Evan Vucci/Reuters

“Dito isso, eu quero obtê-lo”, disse. “E eles concordaram, mas depois voltaram atrás, mas acabarão por concordar.”

(Não há evidências de que o Irão tenha concordado com isso. Trump repetidamente retratou Teerão como uma parte que concorda com coisas que nunca se concretizam.)

Longe de ser o único objetivo inconsistente

Quando Rubio e Bessent apresentaram a extração de urânio como um objetivo claro do governo, ignoraram muitos dos comentários de Trump.

O presidente pode ter de obter os materiais para vender esta guerra como um sucesso e para evitar inflamar os falcões anti-Irão dentro do Partido Republicano. Mas a sua inconsistência sugere que ele não parece totalmente comprometido com isso enquanto uma verdadeira “linha vermelha” nas negociações.

E essa questão é um microcosmo do problema mais amplo de Trump com esta guerra. Desde o início, os objetivos têm sido obscuros e frequentemente mutáveis. O governo continua a listar quatro objetivos, mas essa lista de quatro objetivos varia de acordo com o interlocutor.

Quase parece que Trump entrou na guerra sem saber o que queria dela e agora está a improvisar.

Mas quando se trata de realmente acabar com ela, a resolução dessa questão é extremamente importante.

Isso significa que, em algum momento, o governo poderá querer decidir exatamente o que pensa.