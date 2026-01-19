Uma Europa estupefacta assiste à investida de Trump sobre a Gronelândia, limitando-se a dizer que é "errado" e "inaceitável"

Há 29 min

"China e Rússia devem estar a divertir-se", diz a chefe da diplomacia europeia sobre as divisões entre os aliados

Não é frequente ver a Europa falar a uma só voz ou responder com tanta urgência.

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado, de sanções contra vários países europeus que rejeitam qualquer reivindicação norte-americana sobre a Gronelândia, território dinamarquês, foi um desses momentos.

Os embaixadores da União Europeia realizaram uma reunião de emergência em Bruxelas no domingo em resposta à ameaça de Trump, feita depois de cerca de um quarto da população da capital da Gronelândia, Nuuk, ter participado em protestos contra qualquer anexação potencial.

Por todo o continente, entre aliados que normalmente respondem com cautela às declarações da Casa Branca, a reação foi imediata e enfática, reconhecendo uma ameaça existencial à aliança transatlântica.

O presidente dos EUA respondeu no domingo à noite, repetindo a sua alegação de que a Dinamarca não teria conseguido contrariar as manobras de Moscovo em torno da Gronelândia.

“A NATO tem dito à Dinamarca, há 20 anos, que ‘é preciso afastar a ameaça russa da Gronelândia’. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a esse respeito. Agora, é a hora e será feito!!!”, escreveu Trump, na sua rede social Truth Social.

Horas antes, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, falou com Trump e disse-lhe que “aplicar tarifas a aliados por perseguirem a segurança coletiva dos aliados da NATO é errado”, de acordo com o número 10 de Downing Street.

O presidente francês Emmanuel Macron, que tem tentado cultivar uma boa relação pessoal com Trump, descreveu a ameaça de tarifas como “inaceitável”.

“Nenhuma intimidação ou ameaça nos influenciará. Nem na Ucrânia, nem na Gronelândia, nem em qualquer outro lugar do mundo quando confrontados com tais situações”, escreveu Macron no X. “Os europeus irão responder de forma unida e coordenada, caso se confirmem. Asseguraremos que a soberania europeia seja preservada.”

O presidente francês Emmanuel Macron, que tem tentado cultivar uma boa relação pessoal com Trump, descreveu a ameaça de tarifas como “inaceitável”. Philippe Magoni/Pool/AFP/Getty Images

Mesmo a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que normalmente mantém relações positivas com o presidente norte-americano, descreveu a medida como um “erro”, num vídeo divulgado durante uma visita de Estado à Coreia do Sul. Revelando que já tinha tido uma conversa telefónica com Trump, Meloni disse que “não concorda” com a ideia de impor tarifas a países que contribuem para a segurança da Gronelândia.

Oito países europeus, incluindo o Reino Unido, Alemanha e França, emitiram, no domingo, uma declaração conjunta afirmando que “as ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e arriscam uma espiral descendente perigosa. Continuaremos unidos e coordenados na nossa resposta.”

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse, também no domingo, que também falou com Trump sobre a questão. “Continuaremos a trabalhar sobre isto e espero encontrá-lo em Davos, no final desta semana”, afirmou.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou que convocará uma reunião extraordinária do Conselho nos próximos dias, relacionada com as tensões entre EUA e Europa.

Trump afirmou num longo post nas redes sociais no sábado que os Estados Unidos precisavam de possuir a Gronelândia, para contrariar ameaças chinesas e russas no Ártico e desenvolver o que chamou de Golden Dome [Cúpula Dourada] para proteger a América do Norte de mísseis balísticos.

Especialistas dizem que os EUA não precisam de possuir a Gronelândia para que a Cúpula Dourada seja eficaz, graças a um acordo de 1951 que dá aos EUA o direito de construir instalações de defesa na ilha.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e a segunda dama, Usha Vance, com a Coronel Susan Meyers, comandante da Base Espacial Pituffik do exército dos EUA, enquanto visitam a base. Jim Watson/Getty Images

A Base Espacial Pituffik, que o vice-presidente norte-americano JD Vance visitou em março passado, foca-se em alerta de mísseis, vigilância espacial e missões de comando e controlo de satélites.

Políticos europeus afirmaram que o unilateralismo de Trump sobre a Gronelândia e o seu tratamento dos aliados de longa data estão a jogar nas mãos de Moscovo e Pequim.

“China e Rússia devem estar a divertir-se. São eles que beneficiam das divisões entre aliados”, disse a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, expressou opinião semelhante. Numa entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, disse que qualquer ação militar dos EUA contra a vasta ilha ártica da Dinamarca prejudicaria a NATO e alegraria o presidente russo Vladimir Putin.

Isso faria de Putin “o homem mais feliz do mundo. Porquê? Porque legitimaria a sua tentativa de invasão da Ucrânia”. “Se os EUA usassem força, seria o toque de morte para a NATO. Putin ficaria duplamente feliz”, alertou Sánchez.

“As medidas contra aliados da NATO anunciadas hoje não ajudarão a garantir a segurança no Ártico”, disse a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no X. “Arriscam o contrário, encorajando os nossos inimigos comuns e aqueles que desejam destruir os nossos valores e modo de vida comuns”.

Uma das possíveis consequências da ameaça tarifária pode ser o acordo comercial UE-EUA, acordado no ano passado, que o Parlamento Europeu estava prestes a debater esta semana. O líder do maior grupo na assembleia, Manfred Weber, disse no X que, “dadas as ameaças de Donald Trump, em relação à Gronelândia, a aprovação não é possível nesta fase”.

A base espacial de Pituffik, no norte da Gronelândia. Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Uma mudança de tom na segunda administração Trump

Houve muitas ocasiões durante ambas as administrações Trump em que os governos europeus ficaram chocados com a retórica da Casa Branca e depois seguiram uma estratégia de mitigação de danos.

Mas muitos europeus reconhecem, na segunda administração Trump, um tom muito mais estridente, que começou quando JD Vance criticou a Europa por ser politicamente correta, branda na imigração e antidemocrática, num discurso, na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro passado.

A Estratégia de Segurança Nacional de Trump, em novembro, reforçou este desprezo: “Está longe de ser óbvio se certos países europeus terão economias e forças armadas suficientemente fortes para permanecer aliados confiáveis daqui a duas décadas”.

O documento ridicularizou o que chamou de “perspetiva sombria de erradicação civilizacional” na Europa, alegando “censura da liberdade de expressão e supressão da oposição política, colapso das taxas de natalidade, e perda de identidades nacionais e autoconfiança.”

E no início deste mês, o chefe adjunto da Casa Branca, Stephen Miller, disse à CNN: “Vivemos num mundo, no mundo real… que é governado pela força, que é governado pelo poder”. “Para os Estados Unidos garantirem a região do Ártico, protegerem e defenderem a NATO e os interesses da NATO, obviamente, a Gronelândia deveria fazer parte dos Estados Unidos”, acrescentou

Essencialmente, nesta Casa Branca, uma forte relação transatlântica já não é considerada crítica para a segurança nacional dos EUA ou para a sua dominação do Hemisfério Ocidental.

Mas palavras fortes vindas das capitais europeias são apenas isso: palavras. O verdadeiro desafio é construir maior autossuficiência em defesa e segurança, um processo que leva décadas, não meses.

Enquanto isso, alguns podem recordar-se da exasperação do então primeiro-ministro britânico Winston Churchill durante os preparativos para o Dia D, a operação que libertaria a Europa Ocidental da Alemanha nazi: “Há apenas uma coisa pior do que lutar com aliados. É lutar sem eles”.