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Continua o bate-boca entre Trump e Meloni. "A Itália continua a ser uma nação soberana", avisa a primeira-ministra

CNN Portugal , MJC
Há 10 min
Giorgia Meloni e Donald Trump (Evan Vucci/AP)
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Numa publicação, Trump acusou a primeira-ministra italiana de não apoiar os esforços dos EUA no Irão e de ter causado "um grande inconveniente logístico" ao proibir os EUA de utilizar instalações aéreas italianas

O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou novamente a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, reiterando a sua alegação de que esta pediu "inúmeras vezes" uma fotografia dos dois juntos na cimeira do G7 desta semana.

Numa publicação no Truth Social, este sábado, Trump diz ainda que Meloni está  "com pouca popularidade em Itália", "possivelmente porque recusou o pedido dos Estados Unidos, um país que realmente ama e protege a Itália, para impedir o Irão de obter ou desenvolver uma arma nuclear (mas a NATO também o fez!). Não nos permitiu sequer utilizar as pistas de aterragem e descolagem italianas, um grande inconveniente logístico, apesar de os EUA contribuírem com centenas de milhares de milhões de dólares por ano para proteger a Itália e outros aliados da NATO".

"Agora, depois da derrota militar do Irão pelos Estados Unidos, quer voltar a ser amiga do país para aumentar as suas taxas de aprovação. Não, obrigado!!!", conclui.

A primeira-ministra italiana respondeu-lhe, num comentário nessa mesma publicação. "Estes ataques constantes e não provocados não fazem sentido", começa por dizer. "Quanto à minha popularidade, certamente que ser sua amiga não ajudou", diz Meloni a Trump. "A minha popularidade depende da minha capacidade para defender os interesses da Itália, e é isso que tenho tentado fazer. Foi isso também que tentei fazer no que toca às bases norte-americanas em Itália. O seu uso é regulado por acordos que sempre respeitámos e que não serão violados enquanto eu for primeira-ministra. A Itália continua a ser uma nação soberana."

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E conclui: "De qualquer forma, a minha popularidade não lhe diz respeito. Sugiro que se concentre na sua".

Esta troca de mensagens segue-se a um mau-estar que já se tinha instalado entre Donald Trump e Giorgia Meloni esta semana, depois de numa entrevista ao canal italiano La7 TV, Trump ter afirmado que Meloni lhe tinha "implorado" por uma fotografia durante a cimeira e que ele acedeu porque sentiu pena dela, segundo uma tradução dobrada em italiano divulgada pelo canal.

Meloni refutou os comentários num vídeo publicado na manhã de sexta-feira. "As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Estou francamente chocada. Não sei porque é que o presidente dos Estados Unidos se comporta desta forma com os seus próprios aliados, e não é a primeira vez que acontece", disse no vídeo publicado no X. "Só posso dizer que é uma pena que ele não tenha a mesma determinação com os inimigos do Ocidente, com os inimigos dos Estados Unidos, com lideranças perante as quais parece, pelo contrário, muito mais complacente", continuou.

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Depois disso, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, anunciou cancelou uma viagem planeada aos Estados Unidos, onde tinha previsto reunir-se com o secretário de Estado Marco Rubio, em resposta às declarações de Trump. Tajani classificou as afirmações do presidente norte-americano como "ofensivas".

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Temas: Donald Trump Giorgia Meloni Itália

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