Donald Trump quer que Gianni Infantino se candidate a secretário‑geral da ONU

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 0min
Gianni Infantino e Donald Trump (AP Photo/Jacquelyn Martin)
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A ligação entre Trump e Infantino intensificou‑se durante o Mundial de 2026

O jornal norte-americano New York Post avançou terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá apoiar o líder da FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretário‑geral das Nações Unidas.

De acordo com o jornal, que cita fontes não identificadas, Trump considera que Infantino, de 56 anos, é uma figura respeitada internacionalmente e com capacidade para unir diferentes setores, avaliação que resulta em parte da relação estreita desenvolvida entre ambos durante a organização do Mundial de 2026.

O sucessor do português António Guterres, cujo mandato termina em dezembro, será escolhido este ano. A nomeação exige primeiro a recomendação do Conselho de Segurança da ONU, onde os EUA têm poder de veto, antes de ser confirmada pela Assembleia‑Geral.

Durante os dois mandatos, Trump manteve uma relação tensa com a ONU, questionando o papel dos organismos multilaterais e retirando os EUA do Acordo de Paris sobre o clima, da Organização Mundial da Saúde e do Conselho de Direitos Humanos.

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A ligação entre Trump e Infantino intensificou‑se durante o Mundial de 2026, organizado por EUA, México e Canadá, com várias aparições juntos em eventos ligados ao torneio.

Em dezembro, o Presidente norte‑americano recebeu o primeiro Prémio da Paz da FIFA, atribuído pelo organismo dirigido pelo dirigente suíço.

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Temas: Donald Trump Gianni Infantino Secretário‑geral da ONU ONU Presidente dos Estados Unidos
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