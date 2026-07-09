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Trump sofre novo revés: juiz ordena pagamento imediato de cinco milhões de dólares a E. Jean Carroll

CNN , Kara Scannell
Há 21 min
E. Jean Carroll sai do Tribunal Federal de Nova Iorque após a comparência do ex-presidente Donald Trump em tribunal, a 6 de setembro de 2024, em Nova Iorque. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez, arquivo)
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Em causa estão crimes de abuso sexual e difamação

Um juiz federal ordenou, na quarta-feira, o pagamento de mais de cinco milhões de dólares, mais de 4 milhões e 300 mil euros, a E. Jean Carroll, rejeitando a tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar o pagamento à antiga colunista de uma revista, que um júri considerou ter sido alvo de abuso sexual e difamação.

A decisão do juiz federal Lewis Kaplan surge depois de Trump lhe ter pedido que não autorizasse a libertação do dinheiro para Carroll até que o Supremo Tribunal decidisse se iria reapreciar o seu pedido para contestar a decisão do júri que concluiu que abusou sexualmente e difamou a antiga colunista.

Os advogados de Carroll não responderam de imediato aos pedidos de comentário.

Trump apresentou uma notificação ao tribunal a informar que irá recorrer da decisão.

Um porta-voz da equipa jurídica de Trump afirmou, em comunicado: “O povo americano está ao lado do Presidente Trump ao exigir o fim imediato de todas as caças às bruxas, incluindo a farsa financiada pelos democratas dos embustes de Carroll. O Presidente Trump continuará a vencer a perseguição judicial liberal, enquanto prossegue a sua missão de Tornar a América Grande Novamente.”

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Os advogados de Trump defenderam anteriormente que esperar até que o Supremo Tribunal decida sobre o pedido de reapreciação não prejudicará Carroll, mas causará “danos irreparáveis” ao Presidente.

“A autora enfrenta apenas um atraso temporário, plenamente compensável através de juros, salvo se a decisão vier a ser anulada em recurso. Esse foi o estado da situação durante todo o processo de recurso neste caso e deve manter-se até à resolução do pedido de reapreciação”, escreveram os seus advogados no documento apresentado em tribunal.

“O Presidente Trump, no entanto, enfrenta uma perda irrecuperável: a autora afirmou repetidamente que pretende doar todos os fundos que receber dele e, uma vez distribuídos a terceiros, esses montantes dificilmente poderão ser recuperados”, acrescentaram.

Os advogados de Carroll pediram ao juiz que libertasse o dinheiro depois de o Supremo Tribunal ter recusado, na semana passada, o pedido de Trump para contestar o veredito do júri. Na segunda-feira, Trump apresentou um pedido de reapreciação dessa decisão junto do Supremo Tribunal.

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O caso diz respeito a uma das duas ações judiciais que Carroll interpôs contra Trump. O presidente norte-americano afirmou também que irá pedir ao Supremo Tribunal que analise a indemnização de 83 milhões de dólares atribuída a Carroll, depois de um júri concluir que o chefe de Estado a difamou através de declarações feitas em 2022. Tem até ao final do mês para apresentar esse pedido.

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