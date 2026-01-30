Trump prepara-se para nomear Kevin Warsh para a presidência da Reserva Federal

Há 1h e 38min

Fontes próximas do processo adiantam que já estão em curso os preparativos para um anúncio na Casa Branca

O presidente Donald Trump vai anunciar esta sexta-feira a sua intenção de nomear Kevin Warsh para a presidência da Reserva Federal, segundo duas fontes envolvidas no processo.

Trump, que tem vindo a ponderar a decisão há vários meses e reduziu a lista de candidatos a quatro nas últimas semanas, adiantou aos jornalistas, na quinta-feira, que tinha finalizado a sua escolha e faria o anúncio formal esta sexta-feira.

"Acho que vou anunciar uma grande escolha amanhã", assinalou Trump à chegada à estreia do documentário da primeira-dama Melania Trump, sem revelar o nome da sua escolha.

Kevin Warsh reuniu-se na quinta-feira com Trump, na Casa Branca, segundo uma fonte próxima das discussões, e os funcionários da administração têm-se preparado desde então para que o ex-governador da Fed seja o nomeado de Trump.

A CNN tentou contactar a Casa Branca e Kevin Warsh para um pedido de comentário, mas não obteve respostas atempadamente.

Trump recusou revelar publicamente o nome da sua escolha e os responsáveis ​​governamentais ressalvaram que nada está definido até que seja anunciado diretamente por Trump. Vários responsáveis ​​referiram que o presidente norte-americanos mudou de opinião sobre qual seria o melhor candidato várias vezes ao longo do processo.

Mas Trump parecia decidido na quinta-feira à noite. Fontes próximas do processo adiantam que já estão em curso os preparativos para um anúncio na Casa Branca.

“Será alguém muito respeitado, alguém conhecido por todos no mundo financeiro”, desvendou Trump. “E acho que será uma ótima escolha.”

Kevin Warsh, o diretor do Conselho Económico Nacional, Kevin Hassett, o executivo da BlackRock, Rick Rieder, e o governador da Fed, Christopher Waller, foram os quatro candidatos finais em consideração. Trump realizou entrevistas presenciais com cada um dos quatro candidatos finalistas como etapa final de um processo que terminou no início deste mês.

Kevin Warsh já era mencionado por Trump como um dos seus principais candidatos ao cargo e reuniu-se com ele em dezembro para a sua entrevista formal. O encontro foi visto de forma positiva pelos conselheiros de Trump, e o presidente disse a pessoas próximas que achava que Warsh se tinha saído bem. Segundo uma fonte próxima das discussões, Trump sublinhou que Kevin Warsh “tem o perfil ideal”.

Kevin Warsh desempenhou funções como membro do Conselho de Governadores da Fed durante cinco anos, após ter sido nomeado pelo presidente George W. Bush. Warsh considerado para importantes cargos económicos durante o primeiro e segundo mandato de Trump e chegou a ser considerado para o cargo de secretário do Tesouro antes de Trump nomear Scott Bessent.

Warsh chegou a ser considerado por Trump em 2017 para a presidência da Fed, cargo que acabou por ser ocupado por Jerome Powell.

"Muitas pessoas pensam que ele poderia ter ocupado este cargo há alguns anos", afirmou Trump aos jornalistas, na quinta-feira à noite.

O presidente norte-americano desentendeu-se rapidamente com Jerome Powell no seu primeiro mandato e atacou-o e criticou-o implacavelmente ao longo do primeiro ano do seu segundo mandato.