Trump diz que "vai ficar" com a Gronelândia, "de uma forma ou de outra"

Hoje às 09:50

Presidente norte-americano desvaloriza o impacto para a NATO da anexação da Gronelândia: "Eles precisam muito mais de nós do que nós deles"

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que os EUA vão tomar a Gronelândia "de uma forma ou de outra", comparando a defesa da região, que faz parte do Reino da Dinamarca, a "dois trenós puxados por cães".

Em declarações aos jornalistas a bordo do Air Force One, Trump disse estar aberto a um acordo sobre a Gronelândia, em princípio, mas insistiu: "De uma forma ou de outra, vamos ficar com a Gronelândia."

"Se não tomarmos a Gronelândia, a Rússia ou a China vão fazê-lo, e eu não vou deixar que isso aconteça", garantiu, ironizando com a defesa da Gronelândia, resumindo-a “dois trenós puxados por cães”.

"Sabem qual é a defesa deles? Dois trenós puxados por cães", disse, comparando-a com a Rússia e a China, que, diz, têm "contratorpedeiros e submarinos por todo o lado".

Donald Trump tem vindo a justificar o interesse pela Gronelândia com preocupações relacionadas com a segurança, nomeadamente com a possibilidade de um ataque russo ou chinês.

Questionado sobre o possível impacto na NATO da tomada da Gronelândia, Trump desvalorizou a questão, respondendo apenas: "Se afetar a NATO, afetará a NATO. Mas, sabe, eles precisam muito mais de nós do que nós deles."

As declarações de Donald Trump surgem horas depois de a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, ter alertado que a Dinamarca enfrenta “um momento decisivo”, numa altura em que o presidente norte-americano não desiste da intenção de anexar a Gronelândia.

“Estamos numa encruzilhada, e este é um momento decisivo”, declarou Frederiksen, citada pelo Guardian. “O que está em causa é maior do que os olhos podem ver, porque se o que estamos a assistir por parte dos americanos é que estão realmente a virar as costas à aliança ocidental, que estão a virar as costas à nossa cooperação na NATO ao ameaçarem um aliado, algo que nunca vimos antes, então é o fim de tudo.”

Isto numa altura em que a Casa Branca se prepara para receber novamente representantes da Dinamarca e da Gronelândia, desta vez os ministros dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca e da Gronelândia, Lars Løkke Rasmussen e Vivian Motzfeldt, para uma reunião com Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano.

No domingo à noite, soube-se que um grupo de senadores norte-americanos, incluindo a senadora do Alasca, Lisa Murkowski, vai visitar Copenhaga para se reunir com políticos da comissão da Gronelândia do parlamento dinamarquês.

"Temos muitos desafios pela frente em 2026. A anexação da Gronelândia não deveria estar nesta lista", escreveu a senadora do Alasca, na rede social X.