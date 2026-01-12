Trump divulga imagem onde se apresenta como "presidente interino da Venezuela"

Há 1h e 16min

Imagem foi divulgada na conta oficial do presidente dos EUA, na rede social Truth Social

O presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou uma imagem na qual se autoproclama presidente interino da Venezuela.

A imagem publicada na sua rede social Truth Social, é uma edição de uma página da Wikipedia, na qual Donald Trump se apresenta não só como presidente dos EUA, como também presidente interino da Venezuela.

Imagem divulgada na conta oficial do presidente dos EUA, na sua rede social Truth Social

Apesar de Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Nicolás Maduro, ter tomado posse como presidente interina da Venezuela, após a captura de Nicolás Maduro, por parte das forças armadas norte-americanas, Donald Trump tem deixado claro que, na realidade, é ele quem está aos comandos do país da América Latina.

Recentemente, em entrevista à NBC News, no mesmo dia em que Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina da Venezuela, Donald Trump sublinhou que a até então vice-presidente venezuelana está a cooperar com as autoridades norte-americanas, ressalvando, contudo, que não houve qualquer comunicação entre Rodríguez e os EUA antes da captura de Maduro.

Na entrevista, o presidente norte-americano adiantou que tem uma equipa de altos funcionários envolvidos neste processo na Venezuela, nomeando o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, o chefe de gabinete adjunto da Casa Branca, Stephen Miller e o vice-presidente, JD Vance.

Quando questionado sobre quem está, em última instância, aos comandos da Venezuela, Trump respondeu: "Eu."