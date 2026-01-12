Trump divulga imagem onde se apresenta como "presidente interino da Venezuela"

Imagem foi divulgada na conta oficial do presidente dos EUA, na rede social Truth Social
O presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou uma imagem na qual se autoproclama presidente interino da Venezuela.
A imagem publicada na sua rede social Truth Social, é uma edição de uma página da Wikipedia, na qual Donald Trump se apresenta não só como presidente dos EUA, como também presidente interino da Venezuela.
Apesar de Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Nicolás Maduro, ter tomado posse como presidente interina da Venezuela, após a captura de Nicolás Maduro, por parte das forças armadas norte-americanas, Donald Trump tem deixado claro que, na realidade, é ele quem está aos comandos do país da América Latina.
Recentemente, em entrevista à NBC News, no mesmo dia em que Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina da Venezuela, Donald Trump sublinhou que a até então vice-presidente venezuelana está a cooperar com as autoridades norte-americanas, ressalvando, contudo, que não houve qualquer comunicação entre Rodríguez e os EUA antes da captura de Maduro.
Na entrevista, o presidente norte-americano adiantou que tem uma equipa de altos funcionários envolvidos neste processo na Venezuela, nomeando o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, o chefe de gabinete adjunto da Casa Branca, Stephen Miller e o vice-presidente, JD Vance.
Quando questionado sobre quem está, em última instância, aos comandos da Venezuela, Trump respondeu: "Eu."