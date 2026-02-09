Trump chama esquiador olímpico de "verdadeiro falhado" após atleta falar em "sentimentos contraditórios" ao representar os EUA

Há 42 min

Donald Trump chamou "falhado" ao esquiador olímpico Hunter Hess, depois de o atleta admitir ter "emoções mistas" ao representar os EUA e que usar a bandeira não significa apoiar tudo o que se passa no país

O Presidente Donald Trump chamou no domingo o esquiador olímpico Hunter Hess de “verdadeiro falhado”, depois de o atleta admitir ter “emoções mistas” ao representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno.

“Esquiador olímpico dos EUA, Hunter Hess, um verdadeiro falhado, diz que não representa o seu país nos atuais Jogos Olímpicos de Inverno”, escreveu Trump na Truth Social na manhã de domingo. “Se é esse o caso, não devia ter tentado entrar na equipa, e é pena que faça parte dela. É muito difícil torcer por alguém assim".

Hunter Hess, natural de Bend, no estado do Oregon, disse numa conferência de imprensa na semana passada que “só por estar a usar a bandeira não significa que eu represente tudo o que se está a passar nos EUA”.

“É um pouco difícil; há obviamente muita coisa a acontecer da qual eu não sou o maior fã e acho que muita gente também não é”, disse. “Acho que, para mim, é mais o facto de estar a representar os meus amigos e a minha família lá em casa, as pessoas que a representaram antes de mim, todas as coisas em que acredito e que são boas nos EUA".

Os comentários de Hunter Hess surgiram numa altura em que vários esquiadores de freestyle da Team USA responderam a perguntas sobre o clima político nos EUA. O esquiador Chris Lillis foi mais direto, referindo tensões em torno da fiscalização federal da imigração, na sequência de dois tiroteios fatais de cidadãos norte-americanos no Minnesota.

“Muitas vezes, os atletas hesitam em falar sobre opiniões políticas e sobre o que sentimos em relação às coisas. Sinto-me de coração partido com o que está a acontecer nos Estados Unidos”, declarou.

“Tenho quase a certeza de que se estão a referir ao ICE e a alguns protestos e coisas desse género”, respondeu aos jornalistas. “Acho que, enquanto país, temos de nos concentrar em respeitar os direitos de toda a gente e em garantir que estamos a tratar os nossos cidadãos tão bem como tratamos qualquer pessoa, com amor e respeito".

Outro esquiador, Quinn Dehlinger, disse: “A divisão política nos Estados Unidos é muito evidente, e a competição e o desporto são sempre uma forma de aproximar as pessoas".

Um porta-voz do Comité Olímpico e Paralímpico dos EUA (USOPC) declarou, num comunicado, que “o nosso foco está na proteção do Hunter e em garantir que ele tem o apoio e os recursos necessários para competir no maior palco do mundo”.

O comité já tinha emitido um comunicado no início do fim de semana, depois de a patinadora artística Amber Glenn também ter sido questionada sobre política nos EUA e ter dito mais tarde que recebeu mensagens de ódio.

“É uma realidade triste que, nos últimos Jogos, tenhamos visto um aumento de mensagens abusivas e prejudiciais dirigidas a atletas durante a competição”, disse um porta-voz do USOPC, acrescentando que o comité monitoriza plataformas públicas e encaminha ameaças para as autoridades policiais quando apropriado.

“O USOPC apoia firmemente os atletas da Team USA e mantém-se comprometido com o seu bem-estar e segurança, dentro e fora do local de competição”, acrescenta o mesmo comunicado.

Alguns conservadores também comentaram as declarações dos atletas, criticando Hunter Hess antes da publicação de Donald Trump na Truth Social.

“Se não consegues dizer que amas a América enquanto competes em nome do nosso país, então não devias estar nos Jogos Olímpicos”, escreveu no sábado nas redes sociais Katie Miller, aliada de Trump e esposa de Stephen Miller, um dos principais assessores da Casa Branca.

A chefe do protocolo da Casa Branca, Monica Crowley, também interveio, republicando o presidente e escrevendo no X: “Representa a América com orgulho ou PÕE-TE A ANDAR.”

A declaração do presidente, no entanto, recebeu críticas do senador Bernie Sanders, que chamou Hunter Hess de “orgulhoso americano”.

“Senhor Presidente, isto não é uma monarquia”, escreveu o independente do Vermont no X. “Isto são os Estados Unidos e ninguém é obrigado a vergar-se a si.”

O comentário de Trump nas redes sociais é apenas o exemplo mais recente do presidente a criticar quem se manifesta contra a sua administração. Também expressou oposição a que Bad Bunny atuasse no espetáculo do intervalo do Super Bowl.

Entretanto, o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio estiveram em Milão durante o fim de semana para assistir aos Jogos Olímpicos, e Trump está a participar numa festa para ver o Super Bowl na Florida.

Vance e a segunda-dama Usha Vance foram notoriamente vaiados durante a cerimónia de abertura.

Enquanto Trump disse que é difícil torcer por Hunter Hess, Vance afirmou, num discurso na semana passada dirigido aos atletas da Team USA, que “o país inteiro, democratas, republicanos, independentes, estamos todos a torcer por vocês e a apoiar-vos”.