Presidente dos Estados Unidos volta a ameaçar Teerão

Há 1h e 30min

A ameaça do líder dos EUA surgiu horas depois do Irão ter dito que um míssil disparado por grupos iraquianos pró-Teerão atingiu um avião de reabastecimento norte-americano que se despenhou no oeste do Iraque

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, lançou uma nova ameaça ao Irão, escrevendo: “Observem o que vai acontecer a estes canalhas desvairados hoje”.

“A Marinha do Irão acabou, a sua Força Aérea já não existe, mísseis, drones e tudo o resto estão a ser dizimados, e os seus líderes foram varridos da face da Terra”, acrescentou o líder norte-americano, na rede social que detém, a Truth Social.

“Há 47 anos que matam pessoas inocentes em todo o mundo, e agora eu, como 47.º presidente dos Estados Unidos da América, estou a matá-los”, escreveu Trump. “Que grande honra é fazê-lo!”, acrescentou.

A ameaça do líder dos EUA surgiu horas depois do Irão ter dito que um míssil disparado por grupos iraquianos pró-Teerão atingiu um avião de reabastecimento norte-americano que se despenhou no oeste do Iraque, com seis tripulantes a bordo.

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA confirmou que um avião de reabastecimento se tinha despenhado no oeste do Iraque, mas garantiu que a perda do KC-135 "não foi causada por fogo inimigo ou amigo".

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

As autoridades da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein reportaram hoje novos ataques do Irão contra os seus territórios, à medida que o conflito no Médio Oriente se aproxima da segunda semana.

O Ministério da Defesa saudita informou na rede social X que intercetou vários mísseis no seu espaço aéreo: quatro nas regiões leste e centro, seis numa província oriental e sete a tentar entrar no espaço aéreo do reino.

Os locais exatos dos incidentes não foram especificados.

As autoridades do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, relataram, também nas redes sociais, que os destroços de uma "interceção bem-sucedida" causaram pequenos danos na fachada de um edifício no centro da cidade, sem registo de feridos.

O incidente mais recente ocorre depois de um drone se ter despenhado perto do distrito financeiro do Dubai na quinta-feira. O Irão ameaçou atacar as instituições económicas dos Estados Unidos, levando algumas empresas norte-americanas a retirar os funcionários do emirado.

O Ministério do Interior do Bahrein pediu aos residentes que mantivessem a calma e procurassem abrigo no local mais próximo após o toque das sirenes de emergência, de acordo com um comunicado publicado na X.