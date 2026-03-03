"Não queremos ter nada a ver com Espanha. Têm sido terríveis". Trump diz que EUA vão cortar todas as relações comerciais com Madrid após recusa em ceder bases aéreas

Há 1h e 11min

Críticas feitas durante a receção ao chanceler alemão, Friedrich Merz, que esta terça-feira visita pela segunda vez a Casa Branca, não se limitaram a Espanha e estenderam-se ainda ao Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou esta terça-feira o governo de Pedro Sánchez e anunciou o corte de “todas as negociações” com Espanha, após Madrid se ter recusado a permitir o uso das bases aéreas de Rota e Morón nas operações militares contra o Irão nos últimos dias.

“Alguns países têm sido muito bons, excelentes. O chefe da NATO, Mark Rutte, é fantástico. Mas alguns países europeus, como Espanha, têm sido terríveis”, começou por apontar Trump, acrescentando que tinha pedido ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, para “cortar todas as relações comerciais” com Madrid.

Para justificar ainda mais o fim das relações comerciais, o presidente norte-americano recordou uma decisão tomada por Sánchez no passado. “Tudo começou quando todos os países europeus, a meu pedido, concordaram em pagar 5% [do PIB em gastos com defesa], o que deveriam estar a fazer. Todos se mostraram entusiasmados: a Alemanha, todos, mas Espanha não o fez. E agora disse que não podemos usar as suas bases”, lembrou Trump.

Embora os EUA tenham retirado de imediato os seus aviões das bases espanholas, Trump frisou que não era obrigado a fazê-lo, mas decidiu seguir a recomendação devido à postura que considerou hostil do governo de Pedro Sánchez. “Podíamos usar as bases se quiséssemos. Podíamos simplesmente voar e usá-las. Ninguém nos vai dizer para não as usarmos, mas não temos por que fazê-lo. Eles mostraram-se hostis, então eu disse: ‘Não queremos’”, atirou, acrescentando ainda que Espanha “não tem absolutamente nada do que precisamos, além de pessoas maravilhosas”.

“Eles têm pessoas maravilhosas, mas não têm uma grande liderança”, declarou, referindo-se ao presidente do Executivo espanhol.

O presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), e o chanceler alemão, Friedrich Merz, durante um encontro na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, a 3 de março de 2026. EPA/SAMUEL CORUM / POOL

As críticas feitas durante a receção ao chanceler alemão, Friedrich Merz, que esta terça-feira visita pela segunda vez a Casa Branca, não se limitaram a Espanha e estenderam-se ainda ao Reino Unido. “E, a propósito [de Espanha], também não estou contente com o Reino Unido”, acrescentou Trump, sem detalhar se haverá medidas concretas de retaliação económica contra Londres.

A tensão entre Washington e Madrid surge num contexto de crescente mobilização militar na região do Médio Oriente. Esta terça-feira, o Reino Unido enviou para Chipre helicópteros com tecnologia antidrones e o seu navio de guerra HMS Dragon, depois de um ataque a uma das suas bases na ilha do Mediterrâneo na segunda-feira.

Já nos últimos dias, França reforçou a sua presença com sistemas antimísseis, antidrones e uma fragata no Mediterrâneo, enquanto a Grécia já enviou quatro caças F-16 e duas fragatas rumo a Chipre.