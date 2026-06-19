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EUA e Itália chocam: Meloni "francamente chocada" com Trump e ministro cancela viagem à última hora

CNN , Jennifer Hansler e Barbie Latza Nadeau
Há 48 min
Giorgia Meloni e Donald Trump (Evan Vucci/AP)
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Primeira-ministra de Itália foi uma das primeiras grandes aliadas de Donald Trump na Europa, mas a relação entre os dois tem-se agudizado gravemente

As declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, a um órgão de comunicação italiano sobre a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, desencadearam um novo incidente diplomático.

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, anunciou esta sexta-feira que iria cancelar uma viagem planeada aos Estados Unidos, onde tinha previsto reunir-se com o secretário de Estado Marco Rubio, em resposta às declarações de Trump. Tajani classificou as afirmações do presidente norte-americano como "ofensivas", enquanto Meloni disse que eram "completamente inventadas".

Este é o mais recente episódio no agravamento da relação entre os dois líderes, que anteriormente mantinham uma relação próxima, e representa mais uma fratura entre os EUA e os seus aliados europeus, surgindo depois de sinais de reaproximação na cimeira do G7 desta semana, em França.

Numa entrevista ao canal italiano La7 TV, Trump afirmou que Meloni lhe tinha "implorado" por uma fotografia durante a cimeira e que ele acedeu porque sentiu pena dela, segundo uma tradução dobrada em italiano divulgada pelo canal.

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Meloni refutou os comentários num vídeo publicado na manhã de sexta-feira, afirmando que mereciam "uma resposta imediata".

"As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Estou francamente chocada. Não sei porque é que o presidente dos Estados Unidos se comporta desta forma com os seus próprios aliados, e não é a primeira vez que acontece", disse no vídeo publicado no X.

"Só posso dizer que é uma pena que ele não tenha a mesma determinação com os inimigos do Ocidente, com os inimigos dos Estados Unidos, com lideranças perante as quais parece, pelo contrário, muito mais complacente", continuou.

"Mas têm de se lembrar de uma coisa: Itália e eu nunca imploramos", acrescentou Meloni.

Tajani tinha previsto deslocar-se aos EUA no início da próxima semana para participar no Fórum Itália-EUA sobre Negócios, Investimento, Ciência e Inovação, em Miami. Segundo um comunicado do Departamento de Estado norte-americano, Rubio iria reunir-se com o seu homólogo italiano "para promover a cooperação bilateral entre os EUA e Itália em matéria de segurança económica e minerais críticos".

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A CNN contactou a Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA para obter comentários.

Não é a primeira vez que Trump e Meloni entram em conflito. No início deste ano, a líder italiana de direita classificou como "inaceitáveis" as críticas de Trump ao Papa Leão XIV devido à sua oposição à guerra contra o Irão. Trump respondeu depois criticando Meloni e Itália de forma mais ampla pelo que considerou ser uma insuficiente ajuda dos italianos aos EUA nesse conflito.

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Temas: Donald Trump EUA Giorgia Meloni Ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália Antonio Tajani
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