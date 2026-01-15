Dentro do "mundo louco" de Trump: leite gordo, trenós de cães e cada vez mais "vamos ver o que acontece"

Há 1h e 52min

Um presidente norte-americano que despreza os processos tradicionais de decisão, age por instinto e afirma ser um homem de paz, ao mesmo tempo que desenvolve um gosto crescente por ações militares espetaculares e violentas, está contra o relógio. E todos esperam para ver o que Trump fará a seguir

Dito pelo próprio Donald Trump: é um “mundo louco”.

A extraordinária — e absolutamente extenuante — capacidade do presidente norte-americano para dominar o imaginário global intensificou-se na quarta-feira.

A tensão instalou-se em Washington, atravessou o Atlântico e pairou sobre o Médio Oriente. Todos aguardavam fogo vindo dos céus.

Trump iria atacar o Irão para cumprir a promessa de que “a ajuda está a caminho”, feita após a repressão brutal dos protestos?

Ou estaria a recuar, com base em garantias aparentemente duvidosas vindas de uma fonte no Irão de que as execuções iriam parar?

“Vamos observar e ver qual é o processo”, afirmou aos jornalistas.

Todos esperam para ver o que Trump fará a seguir. E ele adora isso, sentado atrás da secretária do Sala Oval, lançando ameaças, subterfúgios e insultos como um maestro a dirigir uma orquestra — mas a criar não harmonia, e sim caos global.

Questionado sobre como podia confiar em promessas de um regime iraniano que acabara de impor uma repressão brutal e de matar pelo menos vários milhares dos seus próprios cidadãos, após décadas de autoritarismo severo, Trump deixou os norte-americanos com um dos seus clássicos momentos em suspenso.

“Vamos descobrir”, respondeu aos jornalistas. “Vou descobrir depois disto. Vocês vão descobrir, mas disseram-nos, de boa fonte, e espero que seja verdade. Quem sabe, não é? Quem sabe. Mundo louco.”

Uma das coisas mais loucas foi Trump discorrer sobre uma questão grave de guerra e paz durante um evento na Sala Oval para promover o leite gordo que, ao abrigo de uma nova lei aprovada, poderá voltar a ser servido nas escolas.

“Lembram-se dos velhos tempos, quando éramos crianças?”, perguntou Trump a um grupo de jornalistas ansiosos por saber se estava prestes a lançar um ataque contra o Irão.

Num desvio vertiginoso, o presidente continuou: “Toda a gente partilhava uma garrafa. Hoje em dia, tendemos a não fazer isso. Mas se quiserem, se confiarem na pessoa que bebe depois, está aqui, é vosso. Está bem?”

“Está semi-fresco — cinco, seis dias”, disse Trump sobre uma garrafa de leite pousada na secretária Resolute.

Uma reviravolta extraordinária na saga da Gronelândia

Como tantas vezes acontece na era Trump, foi um dia surreal em Washington.

A Casa Branca recebeu uma delegação da Gronelândia e da Dinamarca, na sequência da exigência de Trump de obter a posse da maior ilha do mundo.

Convém sublinhar o quão bizarra foi esta visita.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Loekke Rasmussen, e a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, falam com jornalistas após uma reunião com senadores norte-americanos no Capitólio, na quarta-feira. Nathan Howard/Reuters

Os responsáveis deslocaram-se a Washington para insistir que o território dinamarquês semiautónomo não está à venda e que Trump não deve tentar comprá-lo nem invadi-lo.

No primeiro mandato de Trump, a ideia de tentar “apropriar-se” da Gronelândia para ficar na história como um dos presidentes que honraram o “destino manifesto” da América com novo território era vista como uma piada. No segundo mandato, porém, um comandante-chefe indomável está a ser levado muito a sério por líderes europeus, que temem que a estratégia de segurança nacional dos EUA venha a substituir aliados tradicionais por populistas de direita.

O confronto é ainda mais estranho porque a Gronelândia é território da NATO. As alegações de Trump de que a Dinamarca não consegue defendê-la não fazem sentido: a Dinamarca integra a aliança militar mais poderosa do mundo. Qualquer ataque à ilha seria considerado um ataque a todos os membros da NATO, ao abrigo da garantia de defesa mútua.

O pior que poderia ter acontecido nas conversações com JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio seria uma explosão diplomática semelhante à reprimenda pública feita pelo vice-presidente ao líder ucraniano Volodymyr Zelensky no ano passado. Esse desastre parece ter sido evitado, embora a delegação, visivelmente preocupada, tenha saído a dizer que subsiste um “desacordo fundamental” sobre o futuro da Gronelândia.

Mais tarde, na Sala Oval, o presidente queixou-se de precisar da Gronelândia para o seu proposto escudo antimíssil Golden Dome e avisou que a Rússia e a China se preparavam para avançar para o território, onde já existe uma base norte-americana.

Foi também cruelmente depreciativo quanto às capacidades militares de um aliado corajoso da NATO que enviou tropas para combater e morrer ao lado dos norte-americanos nas guerras pós-11 de Setembro, precisamente por causa do princípio de que “um ataque a um é um ataque a todos”, invocado então em benefício dos EUA após os ataques da al-Qaeda em 2001.

“Eles puseram mais um trenó de cães lá no mês passado. Acrescentaram um segundo trenó de cães. Isso não vai resolver nada”, afirmou Trump.

Um residente alimenta um cão husky em Ilulissat, na Gronelândia, a 12 de janeiro. Juliette Pavy/Bloomberg/Getty Images

Ao longo do dia, a crise da Gronelândia conheceu contornos ainda mais extraordinários. A Dinamarca anunciou o envio de mais pessoal militar para a ilha, com a adesão de países escandinavos. A Suécia vai enviar um número não especificado de soldados. A Noruega vai destacar duas pessoas. A Alemanha anunciou que enviaria 13 militares numa “missão de exploração” para se juntarem aos aliados da NATO.

Na noite de quarta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que tinha enviado forças francesas para integrar a recém-criada Operação Arctic Endurance na Gronelândia. “Os primeiros elementos militares franceses já estão a caminho. Outros seguir-se-ão”, escreveu na rede social X.

Estas deslocações são claramente simbólicas; não seriam adversários à altura das poderosas forças armadas dos EUA. Ainda assim, o simbolismo é impressionante. Estados europeus estão a enviar os seus militares para demonstrar a defesa de território da NATO — não contra a Rússia, a China ou um grupo terrorista, mas contra o presidente dos Estados Unidos, o líder mais crucial e poderoso da aliança ocidental.

E agora, o que acontece? Trump mantém a pressão para tentar forçar a Dinamarca a vender a Gronelândia — sem nunca explicar como obteria as centenas de milhares de milhões de dólares que tal implicaria?

Ou dará seguimento à audaciosa investida que derrubou o líder venezuelano Nicolás Maduro, enviando forças norte-americanas para tomar o território? Uma iniciativa dessas colocaria um dilema grave à cúpula do Pentágono, que também gere a NATO.

Trump não esclarece.

“Vamos ver o que acontece com a Gronelândia”, disse o presidente, recorrendo a uma das suas expressões favoritas e assumindo o papel habitual de observador externo de acontecimentos em que é, na verdade, o único decisor.

Um presidente a gerir múltiplas crises

O resto do mundo está a ter uma amostra da vida nos Estados Unidos ao longo de mais de cinco anos, repartidos por dois mandatos de Trump. Enfrentam um presidente que governa por impulso e cuja estratégia parece ser não ter uma estratégia clara, mantendo todos em permanente expectativa.

Os apoiantes de Trump defendem que a sua imprevisibilidade é uma vantagem; que deixou o mundo em sobressalto e reforçou o poder e a influência dos EUA. Se ele próprio não sabe o que fará a seguir, como poderão sabê-lo os adversários americanos?

Trump pode apontar conquistas inegáveis na política externa. Infligiu danos severos ao programa nuclear do Irão, com represálias mínimas por parte da República Islâmica — um passo que outros presidentes não ousaram dar. Pode não ter um plano para o pós-Maduro na Venezuela, para além da venda de petróleo, mas a população empobrecida e sofrida do país não sentirá falta do ditador. E a administração anunciou, na quarta-feira, o início da segunda fase do plano de paz de Trump para Gaza, centrada no início da desmilitarização do Hamas e na reconstrução da Faixa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regressa de Detroit, no Michigan, à base aérea de Andrews, no Maryland, na terça-feira. Evelyn Hockstein/Reuters

Ainda assim, persiste a sensação de que Trump está a improvisar, como um malabarista a tentar manter várias bolas no ar ao mesmo tempo, evitando por pouco que caiam. Apesar de uma série de operações militares bem-sucedidas — e dramáticas — a sorte de Trump pode não durar para sempre. E a arrogância pode levá-lo longe demais.

A situação no Irão é um exemplo perfeito da sua liderança impulsiva e muitas vezes impenetrável.

Durante dias, Trump pareceu seguir um caminho inexorável rumo a novos ataques militares contra o Irão, após avisar repetidamente que puniria o regime clerical em colapso por ignorar os seus alertas para não reprimir os protestos.

Tudo apontava para uma ação. Os EUA ordenaram a saída de algum pessoal da sua vasta base no deserto do Catar, um possível alvo de retaliação. Vários países aconselharam os seus cidadãos a sair do Irão e a adiar viagens para a região. Na noite de quarta-feira, o Irão encerrou o seu espaço aéreo, aparentemente para facilitar a identificação de eventuais aviões de guerra norte-americanos ou israelitas. Sistemas de rastreio mostravam fluxos de aviões comerciais a contornar o território — normalmente uma rota aérea movimentada entre a Europa e a Ásia.

Durante algumas horas, na terça e na quarta-feira, foi possível fazer chamadas telefónicas do interior do Irão para o exterior, após bloqueios às comunicações e à Internet impostos durante alguns dos protestos mais graves de sempre contra o regime islâmico.

“As pessoas começaram a ligar”, contou Nazila Fathi, antiga correspondente do New York Times em Teerão, à CNN. “Parecia que estavam realmente intimidadas pelo banho de sangue que o regime desencadeou esta semana. Mas, ao mesmo tempo, esperavam algum tipo de ataque militar”, afirmou.

Apesar de toda a retórica, Trump pode estar a reconsiderar. Ordenar o envio de militares para combate é um peso enorme para qualquer presidente. Qualquer ataque ao Irão destinado a travar a máquina de repressão do regime teria de ser amplo e profundo. O tipo de choque rápido e cirúrgico que caracterizou os ataques dos EUA na Venezuela e no Irão no ano passado poderia revelar-se ineficaz. Os EUA poderiam ser arrastados para uma operação prolongada, à qual os apoiantes do “America First”, já desconfortáveis com as investidas globais de Trump, poderiam opor-se.

Claro que um eventual recuo de Trump pode ser apenas um engodo. Antes de atacar o programa nuclear iraniano no ano passado, deu a entender que Teerão tinha dias para chegar a um acordo — e depois enviou bombardeiros furtivos norte-americanos numa audaciosa missão à volta do mundo para atingir as instalações nucleares.

Mas também criou enormes expectativas para si próprio.

Presidentes anteriores foram cautelosos para evitar qualquer impressão de que estavam a chamar os manifestantes iranianos para a rua, de forma a não dar ao regime um pretexto para alegar que estes agiam em nome do “Grande Satã”, os Estados Unidos.

Manifestantes anti-regime em Teerão, a 8 de janeiro. Getty Images

Trump não teve essas preocupações.

“Patriotas iranianos, CONTINUEM A PROTESTAR — TOMEM CONTA DAS VOSSAS INSTITUIÇÕES!!!… A AJUDA ESTÁ A CAMINHO”, escreveu o presidente numa publicação na Truth Social, na terça-feira.

Para os manifestantes que enfrentam a violência brutal dos seus líderes, isto soa como um apelo à ação e uma promessa de apoio.

“Se ele não fizer nada, a história verá isso como uma traição estratégica e moral, porque incentivou os manifestantes a sair à rua durante semanas, continuou a garantir aos iranianos que estava do lado deles e assistiu enquanto milhares de manifestantes eram mortos”, afirmou Karim Sadjadpour, do Carnegie Endowment for International Peace, à CNN.

“Ao mesmo tempo, a ação militar está carregada de riscos”, acrescentou. “Não há uma solução milagrosa que permita derrubar o regime de forma limpa e instaurar uma democracia secular.”

É difícil perceber como o presidente se livra deste dilema. Ameaças, bluffs e malabarismos na política externa só funcionam durante algum tempo.

Um presidente norte-americano que despreza os processos tradicionais de decisão, age por instinto e afirma ser um homem de paz, ao mesmo tempo que desenvolve um gosto crescente por ações militares espetaculares e violentas, está contra o relógio.

Como ele próprio disse, é um “mundo louco”.