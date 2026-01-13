BBC contesta jurisdição dos EUA e pede rejeição de processo de Trump

Agência Lusa , AM
Há 22 min
Declaração de Donald Trump sobre a Venezuela (AP)

BBC nega que o programa Trump: Uma segunda oportunidade?, exibido no Reino Unido em 28 de outubro de 2024, tenha sido distribuído na plataforma BritBox

A BBC vai pedir a um tribunal da Florida que rejeite o processo apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reclama uma indemnização de até 10 mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros).

Segundo documentos citados pelas agências France Presse e Efe, a BBC vai argumentar que o tribunal norte-americano não tem jurisdição sobre a empresa e que Trump “não conseguiu fundamentar” o pedido de indemnização por eventuais danos.

O processo, apresentado em dezembro, reclama cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,3 mil milhões de euros) por alegada difamação, acusando a emissora de ter editado de forma enganosa um discurso do republicano num documentário do programa Panorama, transmitido dias antes das eleições presidenciais de 05 de novembro de 2024. 

Trump exige ainda outros cinco mil milhões de dólares por alegada violação da lei sobre práticas comerciais.

No âmbito da ação, a BBC sustentará que a reportagem em causa não foi transmitida nos Estados Unidos, ao contrário do que alega Trump, e que não lhe causou qualquer prejuízo, uma vez que o candidato acabou por vencer com uma larga maioria, assegurando um segundo mandato.

De acordo com os documentos entregues ao tribunal, a BBC nega que o programa Trump: Uma segunda oportunidade?, exibido no Reino Unido em 28 de outubro de 2024, tenha sido distribuído na plataforma BritBox. 

A empresa defende ainda que o republicano não conseguiu demonstrar que o conteúdo foi editado com "real má-fé".

Além de pedir a rejeição da ação, a BBC solicita que, até à decisão sobre essa moção, seja suspensa toda a fase de recolha de informação e troca de provas antes do julgamento.

Trump apresentou a queixa depois de o jornal britânico Daily Telegraph ter divulgado um relatório do antigo consultor da BBC Michael Prescott, que criticava o documentário por deturpar o discurso proferido pelo então presidente em 06 de janeiro de 2021. 

Segundo Prescott, a edição transmitia a falsa impressão de que Trump teria incitado diretamente os distúrbios ocorridos no Capitólio, em Washington.

O programa juntou três excertos de duas partes distintas do discurso, proferidas com quase uma hora de intervalo, dando a entender tratar-se de uma única sequência na qual Trump apelava aos seus apoiantes para marcharem com ele e "lutarem com unhas e dentes". 

Entre as partes cortadas estava um trecho em que o republicano apelava à manifestação pacífica.

Apesar de ter reconhecido o erro e pedido desculpa, a BBC recusou pagar qualquer indemnização, alegando que o processo carece de base legal, e garantiu que se defenderá em tribunal.

A controvérsia resultou na demissão do diretor-geral da BBC, Tim Davie, da diretora de informação, Deborah Turness, e de um membro do conselho supervisor da emissora pública.

Caso o tribunal da Florida decida que o processo deve avançar, o julgamento deverá realizar-se em 2027.

Temas: Donald Trump Eua Bbc BritBox

Europa

03:02

Agricultores franceses invadem Paris e bloqueiam o acesso à Assembleia Nacional

Há 12 min
02:04

"Há uma enorme incerteza quanto à viabilidade da exploração dos recursos da Gronelândia nesta altura"

Há 12 min

BBC contesta jurisdição dos EUA e pede rejeição de processo de Trump

Há 22 min

Rússia matou mais de 2.500 civis ucranianos em 2025, muitos longe da linha da frente

Há 55 min
Mais Europa

Mais Lidas

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

11 jan, 08:00

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

11 jan, 20:12

"Esperemos que eles nos deem aquecimento": frio intenso do inverno atinge habitantes de Kiev, enquanto a Rússia intensifica ataques

Ontem às 10:35

Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio de ex-assessora: "Perguntem às dezenas de mulheres que trabalham comigo"

Ontem às 17:59

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Ontem às 07:07

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00