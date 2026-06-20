Vários milhões depois, há algas, tinta solta e Trump fala em "problemas reais com vandalismo": como vai a polémica obra no espelho de água de Lincoln

Há 1h e 34min

A renovação do espelho de água junto ao Memorial de Lincoln, em Washington, custou muito mais do que o previsto e começou a levantar dúvidas poucos dias depois de concluída. Donald Trump diz que houve vandalismo, mas ainda não apresentou provas

O azul durou pouco. Poucos dias depois de o espelho de água junto ao Memorial de Lincoln, em Washington, ter sido pintado e novamente cheio, a obra encomendada por Donald Trump começou a levantar dúvidas.

Primeiro apareceram algas. Depois, zonas do revestimento azul aplicado no fundo da estrutura começaram a soltar-se. Na sexta-feira à noite, o Presidente norte-americano apresentou a sua explicação. “Tivemos problemas reais com vandalismo no belo espelho de água”, escreveu Trump numa publicação na Truth Social, a sua rede social.

O Presidente garantiu que as autoridades estão a investigar, mas não apresentou provas públicas de que os danos tenham sido provocados de forma intencional.

“As algas já desapareceram em 75% e a situação será em breve completamente resolvida”, acrescentou. Segundo Trump, a zona alegadamente vandalizada é “pequena” e deverá ser reparada no início da próxima semana.

A intervenção tinha sido apresentada pela administração norte-americana como uma melhoria necessária num dos locais mais conhecidos da capital dos Estados Unidos. O espelho de água fica entre o Memorial de Lincoln e o Monumento a Washington, no National Mall, a grande zona monumental onde se concentram memoriais, museus e edifícios públicos.

Mas a obra tornou-se rapidamente um problema político. Trump tinha criticado o estado da estrutura e defendido uma renovação rápida. A estimativa inicial era de cerca de 1,8 milhões de dólares, aproximadamente 1,6 milhões de euros. O contrato para a intervenção subiu depois para cerca de 14,7 milhões de dólares, aproximadamente 12,8 milhões de euros, segundo um resumo contratual do Departamento do Interior norte-americano. O projeto foi atribuído à empresa Atlantic Industrial Coatings.

À dimensão financeira juntou-se a imagem: um espaço simbólico, acabado de renovar, com algas na água e material a levantar no fundo. Trump associou o caso a outro episódio ocorrido dias antes no mesmo eixo monumental.

Na relva junto ao espelho de água foi encontrada a inscrição “8647”. Na linguagem informal norte-americana, “86” pode significar eliminar, afastar ou retirar alguém ou alguma coisa. Trump é o 47.º Presidente dos Estados Unidos. A sequência foi por isso interpretada como uma mensagem política contra o Presidente.

O Departamento do Interior classificou a inscrição como “vandalismo tresloucado”. Trump foi mais longe e sugeriu uma ligação entre os dois episódios. “Tal como há três dias destruíram a relva fora do espelho de água, também fizeram tudo o que podiam para danificar a superfície interior que tinha acabado de ser instalada”, escreveu.

Segundo o Presidente, quem danificou a relva terá usado produtos químicos e “algo semelhante” poderá ter sido usado dentro da estrutura “para destruir e humilhar o nosso belo trabalho”.

Até agora, porém, não foram apresentadas provas públicas dessa ligação.

Parte do problema pode ter uma explicação mais simples. Num espelho de água raso, exposto ao sol e com pouca circulação, as algas podem aparecer rapidamente, sobretudo em dias de calor. Os tratamentos usados pelas equipas de manutenção podem limpar a água durante algum tempo, mas o problema pode voltar se as condições se mantiverem.

A administração diz que foram usados métodos para combater as algas, incluindo produtos menos agressivos do que o cloro.

Já o revestimento azul a soltar-se levanta outra questão. Pode haver várias causas para isso: a forma como o fundo foi preparado, a humidade, o tempo que o material teve para secar ou a reação aos produtos usados depois na água. Para já, o facto de o revestimento estar a levantar não prova vandalismo. Mas também não permite concluir, sem uma avaliação técnica, que houve erro na obra.

O espelho de água tem cerca de 618 metros de comprimento e mais de 50 metros de largura. É uma das imagens mais reconhecíveis de Washington, refletindo o Monumento a Washington a partir do Memorial de Lincoln. É também um lugar associado a grandes momentos da vida cívica norte-americana, incluindo manifestações históricas e discursos junto à escadaria do memorial.

E a dimensão da estrutura já tinha sido usada por Trump para promover a intervenção. No início do mês, o Presidente comparou o comprimento do espelho de água com a altura de arranha-céus de Nova Iorque, como o Empire State Building e o One World Trade Center.

A comparação foi criticada por juntar medidas diferentes: o comprimento horizontal de uma estrutura de água e a altura vertical de edifícios.

Trump também falou numa dimensão superior à real. Referiu cerca de 2.500 pés, mas a medida habitualmente indicada é de pouco mais de 2.000 pés, cerca de 618 metros.

Trump apresentou a renovação como parte da sua campanha para melhorar a imagem de Washington e voltou a culpar os democratas pelo estado em que encontrou o espaço. Na publicação de sexta-feira, escreveu que a sua administração estava a corrigir um problema que “devia ter sido resolvido há muitos anos”.

Para os críticos, porém, a intervenção tornou-se o contrário do que Trump queria mostrar: uma obra cara, feita com urgência, num espaço simbólico, e com problemas visíveis logo após a conclusão.

O Presidente promete que a situação ficará resolvida nos próximos dias. A investigação ao alegado vandalismo está em curso. Mas, para já, a imagem política da obra é outra: uma renovação de milhões de dólares que devia limpar o reflexo de Washington e acabou refletida numa polémica. apresentadas provas públicas de que os danos no espelho de água tenham sido provocados de forma intencional.

A obra que devia mostrar uma Washington mais cuidada acabou por abrir outra polémica: milhões gastos, algas na água, revestimento a soltar-se e uma acusação de vandalismo ainda por demonstrar.