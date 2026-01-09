Trump diz que "seria uma grande honra" se Corina Machado lhe desse o Prémio Nobel, até porque foi "embaraçoso para a Noruega" não fazê-lo

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 46min
Presidente dos EUA, Donald Trump (EPA)

O presidente norte-americano voltou a expressar queixas sobre não ter sido galardoado

O presidente dos Estados Unidos afirmou que se vai encontrar com Maria Corina Machado acrescentando que seria "uma grande honra" se a dirigente oposicionista venezuelana lhe entregasse o Prémio Nobel da Paz.

Donald Trump disse na quinta-feira à noite, à estação de televisão Fox News, que o encontro com Corina Machado vai decorrer em Washington na próxima semana, não tendo sido especificada a data. 

O chefe de Estado norte-americano referindo-se ao encontro afirmou que seria uma honra receber de Corina Machado a medalha do Prémio Nobel da Paz que a líder oposicionista da Venezuela recebeu do Comité Nobel em 2025. 

"Ouvi dizer que ela queria fazer isto. Seria uma grande honra", disse Donald Trump ao apresentador da Fox News que recordou que a líder da oposição venezuelana tinha prometido "partilhar" e até "entregar" o galardão.

Os Estados Unidos capturaram no sábado o presidente da Venezuela que está a ser julgado em Nova Iorque por tráfico de estupefacientes e posse de armas.

Nesse dia, Trump afirmou que Corina Machado não estava qualificada para assumir a liderança da Venezuela e sublinhou que a realização de eleições no país não está na agenda de Washington. 

Segundo a Agência France Presse, Donald Trump não superou o facto de Corina Machado ter sido escolhida para o Prémio Nobel da Paz, no ano passado.

Nesse sentido, o presidente norte-americano voltou a expressar queixas na entrevista à Fox News, criticando particularmente a Noruega.

"Esta é a posição do comité (que atribui o Prémio Nobel da Paz). (...) É muito embaraçoso para a Noruega. Se tiveram alguma coisa a ver com isso ou não. Penso que tiveram. Dizem que não. Mas quando se acaba com oito guerras, deve-se ganhar um prémio por cada uma delas", disse Donald Trump, repetindo este número, que os especialistas em relações internacionais consideram fantasioso.

Temas: Donald Trump Estados Unidos da América María Corina Machado Prémio Nobel da Paz

