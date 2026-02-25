Factos Primeiro. As mentiras e os factos do discurso do Estado da União de Donald Trump

Há 46 min

O Presidente Donald Trump utilizou o discurso do Estado da União de 2026 para apresentar um cenário de sucesso económico e diplomático que os dados não confirmam. Da inflação herdada aos preços da gasolina, passando por supostos cortes de impostos recorde, esta é a análise das principais imprecisões do discurso presidencial

O Presidente Donald Trump fez inúmeras afirmações falsas ou enganadoras durante o discurso sobre o Estado da União na noite de terça-feira.

Muitas delas eram falsidades já há muito desmentidas, conhecidas dos seus comícios, entrevistas e publicações nas redes sociais. Incluem várias mentiras que põem em causa a equidade das eleições nos EUA, a sua falsa alegação de que terminou guerras que nunca foram, de facto, guerras ou que nunca chegaram realmente a terminar, e o seu número fictício de “18 biliões de dólares” de suposto investimento nos EUA ao longo do último ano.

O tema em que foi mais frequentemente impreciso foi a economia. Entre outras coisas, Trump exagerou o desempenho da economia durante este mandato presidencial até à data, exagerou a inflação que herdou da administração Biden, utilizou números altamente enganadores ao falar dos preços da gasolina e afirmou erradamente, por duas vezes, que são os países estrangeiros que pagam as tarifas que, na realidade, são pagas pelos importadores norte-americanos.

Segue-se a verificação de factos de algumas das declarações de Trump:

Economia e inflação

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que os EUA garantiram “18 biliões de dólares” em investimentos

Trump repetiu a sua habitual alegação falsa de que garantiu 18 biliões de dólares em investimentos nos EUA desde que regressou ao cargo, afirmando: “Em 12 meses, garanti compromissos de mais de 18 biliões de dólares a entrar de todo o mundo.”

O valor de 18 biliões de dólares é fictício. À data do discurso de Trump, o próprio site da Casa Branca indicava que o valor de “grandes anúncios de investimento” durante este mandato de Trump era de “9,7 biliões de dólares”, e mesmo esse número é uma grande exageração; uma análise detalhada da CNN em outubro concluiu que a Casa Branca estava a contabilizar biliões de dólares em promessas vagas de investimento, promessas que diziam respeito a “comércio bilateral” ou “trocas económicas” em vez de investimento nos EUA, bem como declarações vagas que nem sequer chegavam ao nível de compromissos formais.

Factos primeiro: As alegações enganosas de Trump sobre os preços da gasolina

Um injetor de gás é visto num posto de gasolina Valero em 30 de junho de 2025, em Austin, Texas. Brandon Bell/Getty Images

Trump afirmou que os preços da gasolina estão “agora abaixo de 2,30 dólares por galão na maioria dos estados e, em alguns locais, a 1,99 dólares por galão”. No entanto, nenhum estado tinha, na terça-feira, um preço médio inferior a 2,37 dólares por galão, segundo a AAA; apenas dois estados apresentavam uma média abaixo de 2,50 dólares por galão. E embora existam alguns postos individuais a vender gasolina abaixo dos 2 dólares por galão, são raros; Patrick De Haan, responsável pela análise petrolífera da empresa GasBuddy, afirmou durante o discurso que a empresa encontrou apenas quatro postos em todo o país com preços abaixo dos 2 dólares (excluindo descontos especiais), entre cerca de 150.000 postos monitorizados, o que representa cerca de 0,003% do total.

Trump pode afirmar com justiça que os preços da gasolina desceram durante esta presidência. Desceram de uma média nacional de 3,12 dólares por galão no dia da sua tomada de posse, em janeiro de 2025, para uma média nacional de 2,95 dólares por galão na terça-feira, segundo a AAA.

Além disso, Trump afirmou: “E quando visitei o grande estado do Iowa há apenas algumas semanas, vi até gasolina a 1,85 dólares por galão.” Não sabemos o que Trump viu, mas o preço médio de um galão de gasolina regular no Iowa no dia do discurso de 27 de janeiro era de 2,57 dólares, segundo dados publicados nesse dia pela AAA – e Patrick De Haan disse à CNN na altura que a GasBuddy encontrou apenas quatro postos no estado a vender gasolina a 1,97 dólares por galão (excluindo descontos especiais), entre um total de 2.036 postos monitorizados, ou seja, 0,19% do total.

Trump foi confrontado com este tema por um participante no discurso no Iowa a que se referia. Quando falou de gasolina no Iowa a 1,95 ou 1,85 dólares por galão, alguém na multidão gritou: “Não, 2,63”, segundo o jornalista da CNN Steve Contorno, que estava no local. Contorno verificou que o posto de gasolina mesmo à saída do local do discurso vendia o combustível a 2,69 dólares por galão.

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que herdou inflação recorde

Trump afirmou falsamente que, quando fez o seu discurso anterior ao Congresso no início do ano passado, tinha “acabado de herdar… inflação em níveis recorde”. Acrescentou pouco depois que o ex-Presidente Joe Biden e os seus aliados no Congresso “nos deram a pior inflação da história do nosso país”.

Trump não herdou a pior inflação da história dos EUA, e Biden nunca teve a pior inflação da história dos EUA. A taxa de inflação homóloga no último mês completo de Biden no cargo, dezembro de 2024, foi de 2,9%, e a taxa no mês em que Trump assumiu funções parcialmente, janeiro de 2025, foi de 3,0%; a taxa mais recente, referente a janeiro de 2026, é de 2,4%. A taxa atingiu, de facto, um máximo de 40 anos, 9,1%, em junho de 2022, mas isso ficou muito longe do máximo histórico de 23,7%, registado em 1920. Ainda assim, a taxa caiu acentuadamente ao longo dos últimos dois anos e meio do mandato de Biden.

Factos primeiro: A alegação infundada de Trump sobre a economia

O Presidente Joe Biden entrega o seu discurso de despedida à nação a partir do Salão Oval da Casa Branca, a 15 de janeiro de 2025. Mandel Ngan/Pool/AFP/Getty Images/File

Trump afirmou que herdou uma “economia estagnada” da administração Biden e que agora está “a rugir como nunca antes”. Embora não exista uma definição firme de “estagnada” ou “a rugir”, os factos não corroboram a sugestão de que tenha presidido a um enorme boom económico desde que regressou ao cargo em janeiro de 2025. A economia dos EUA cresceu 2,2% em 2025, valor inferior a qualquer ano da presidência de Biden; em 2024, o crescimento foi de 2,8%. (O encerramento do governo no outono de 2025 provavelmente reduziu o crescimento no final do ano.) A taxa de desemprego, entretanto, subiu de 4,0% em janeiro de 2025 para 4,3% em janeiro de 2026.

A taxa de inflação homóloga do Índice de Preços no Consumidor caiu de 3,0% em janeiro de 2025 para 2,4% em janeiro de 2026, e Trump certamente tem alguns outros dados positivos a citar. Mas a sua narrativa de ter levado a economia de moribunda a escaldante não é sustentada pelos números globais.

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que países estrangeiros pagam as suas tarifas

Trump repetiu a sua habitual alegação falsa de que as tarifas são “pagas por países estrangeiros”. Na realidade, os pagamentos das tarifas são feitos por importadores nos EUA, não por países estrangeiros, e esses importadores frequentemente repercutem parte dos custos nos consumidores. Embora exportadores estrangeiros possam por vezes baixar preços para manter a competitividade, várias análises concluíram que a esmagadora maioria dos custos das tarifas impostas por Trump neste mandato é suportada por uma combinação de empresas e consumidores norte-americanos.

Numa análise divulgada em fevereiro, responsáveis do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque escreveram: “Concluímos que quase 90% do peso económico das tarifas recaiu sobre empresas e consumidores dos EUA.” O Gabinete do Orçamento do Congresso, órgão federal não partidário, escreveu num relatório de fevereiro que “o efeito líquido das tarifas é aumentar os preços ao consumidor nos EUA na totalidade da parcela do custo das tarifas suportada internamente (95%)”, proveniente de uma combinação de aumentos de preços por empresas norte-americanas que importam produtos tarifados e aumentos de preços por empresas norte-americanas enfrentando menos concorrência estrangeira.

Factos primeiro: A afirmação de Trump de que mais americanos estão a trabalhar do que nunca

Trump repetiu a sua alegação habitual de que há mais pessoas a trabalhar hoje nos EUA do que nunca. Isso é verdade, mas a afirmação precisa de contexto: o número de pessoas empregadas tende a aumentar com o tempo porque a população dos EUA tende a crescer. Economistas afirmam que existem medidas mais precisas da saúde do mercado de trabalho.

A taxa emprego-população, que mede a percentagem da população empregada, desceu ligeiramente neste mandato presidencial, passando de 60,1% em janeiro de 2025, mês em que Trump regressou ao cargo, para 59,8% em janeiro de 2026. A taxa de desemprego subiu de 4,0% para 4,3%; atingiu um máximo de quatro anos de 4,5% em novembro antes de descer. A taxa de participação na força de trabalho, que mede a percentagem da população empregada ou à procura de emprego, manteve-se quase inalterada, descendo de 62,6% para 62,5%.

Impostos e orçamento

Factos primeiro: Trump afirma ter aprovado os maiores cortes fiscais da história dos EUA

O Presidente Donald Trump discursa sobre o Estado da União durante uma Sessão Conjunta do Congresso no Capitólio dos EUA, a 24 de fevereiro de 2026, em Washington, DC. Win McNamee/Getty Images

Trump voltou a afirmar que a abrangente agenda de política interna que assinou no verão continha os maiores cortes fiscais da história dos EUA. Mas isso não corresponde à realidade.

O chamado “grande e belo projeto de lei” introduziu numerosas alterações permanentes e temporárias no código fiscal, incluindo a eliminação dos impostos sobre as gorjetas e as horas extraordinárias, a concessão de benefícios fiscais adicionais aos idosos e aos pais de crianças pequenas e a possibilidade de as empresas deduzirem mais rapidamente determinados investimentos. As reduções fiscais ascendem a 4,8 biliões de dólares, ou seja, 1,3% do produto interno bruto (PIB) do país, ao longo de uma década, de acordo com a última análise do Gabinete do Orçamento do Congresso, divulgada no início deste mês.

No entanto, o projeto de lei não é a maior redução de impostos da história, segundo os especialistas. É a sétima em termos de percentagem do PIB desde 1918, de acordo com Chris Towner, diretor de política do Comité para um Orçamento Federal Responsável, um grupo de vigilância não partidário. O maior foi o pacote fiscal de 1981 do antigo Presidente Ronald Reagan, que custou 2,9% do PIB ao longo de quatro anos. (A análise das alterações das receitas em percentagem do PIB é uma forma comum de avaliar a dimensão das reduções fiscais, porque mostra as alterações em relação à dimensão da economia. Permite comparações ao longo do tempo, apesar das mudanças na inflação e na população, por exemplo). Do mesmo modo, a Tax Foundation, um grupo de reflexão de direita, concluiu que o projeto de lei é a sexta maior redução de impostos desde 1940, em termos de percentagem do PIB.

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que eliminou impostos sobre a Segurança Social

Trump voltou a afirmar falsamente que eliminou impostos sobre a Segurança Social, uma das suas promessas de campanha em 2024.

“Com a grande ‘grande e bela lei’, não vos demos nenhum imposto sobre as gorjetas, nenhum imposto sobre as horas extraordinárias e nenhum imposto sobre a Segurança Social”, afirmou durante o seu discurso sobre o Estado da União, na terça-feira.

O pacote de política interna criado por Trump no verão anterior criou, de facto, uma dedução fiscal adicional temporária de 6.000 dólares por ano para indivíduos com 65 anos ou mais (com dedução menor para quem recebe mais de 75.000 dólares por ano). Mas, como a própria Casa Branca reconheceu implicitamente, milhões de beneficiários da Segurança Social com 65 anos ou mais continuarão a pagar impostos sobre os seus benefícios - e essa nova dedução, que expira em 2028, não se aplica aos beneficiários da Segurança Social com menos de 65 anos.

Factos primeiro: A falsa alegação de Trump sobre equilibrar o orçamento federal eliminando fraude

Trump afirmou sem fundamento que a eliminação da fraude nos programas federais equilibraria o orçamento federal, dizendo: "Se formos capazes de encontrar fraudes suficientes, teremos de facto um orçamento equilibrado de um dia para o outro. Vai ser muito rápido".

O défice orçamental anual excede largamente o valor estimado que o governo federal perde com fraude todos os anos.

Uma estimativa inédita que o Gabinete de Responsabilidade do Governo federal divulgou em 2024 concluiu que entre 233 mil milhões e 521 mil milhões de dólares se perderam anualmente devido a fraude. Mas o défice orçamental federal atingiu pouco menos de 1,8 biliões de dólares no ano fiscal mais recente, que terminou em setembro, de acordo com o Departamento do Tesouro - mais do triplo do total de fraude estimado mais elevado.

Imigração e assuntos externos

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que Biden permitiu a entrada de “11.888 assassinos” como migrantes nos EUA

Enquanto criticava a política de fronteiras da administração Biden, Trump repetiu a alegação de que a administração permitiu a entrada de 11.888 assassinos nos EUA como migrantes – dizendo: “Eram assassinos, 11.888 assassinos. Vieram para o nosso país.”

Trump descreveu incorretamente dados federais. O Departamento de Segurança Interna e especialistas independentes observaram que o número a que Trump se estava a referir quando usou o número “11.888” diz respeito a não-cidadãos que entraram nos EUA não apenas durante o mandato de Biden, mas ao longo de várias décadas, incluindo durante a primeira administração do próprio Trump. Foram condenados por homicídio em algum momento, geralmente nos EUA após a sua chegada, e ainda estão nos EUA enquanto constam da “lista de não detidos” da Agência de Imigração e Alfândega - que inclui pessoas que estão atualmente a cumprir as suas penas de prisão, e não a vaguear livremente como Trump também afirmou.

