Factos Primeiro. As mentiras e os factos do discurso do Estado da União de Donald Trump

Há 46 min
O presidente Donald Trump profere o discurso sobre o estado da União numa sessão conjunta do Congresso na Câmara dos Representantes, no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, na terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. (AP Photo/Alex Brandon)

Fact check: Trump falsely claims he ended eight wars
Trump repeated a familiar false claim about his role in foreign affairs: “My first 10 months, I ended eight wars.” While Trump has played a role in resolving some conflicts (at least temporarily), the “eight” figure is a clear exaggeration.

Trump explained during the speech that his list of supposed wars settled includes a war between Egypt and Ethiopia, but that wasn’t actually a war; it is a long-running diplomatic dispute about a major Ethiopian dam project on a tributary of the Nile River. Trump’s list also included another supposed war that didn’t actually occur during his presidency, between Serbia and Kosovo. (He has sometimes claimed to have prevented the eruption of a new war between those two entities, providing few details about what he meant, but that is different than settling an actual war.) And his list included a war involving the Democratic Republic of Congo and Rwanda, but that war has continued despite a peace agreement brokered by the Trump administration in 2025 – which was never signed by the leading rebel coalition doing the fighting.

Trump’s list also included an armed conflict between Thailand and Cambodia, where fighting temporarily erupted again in December despite a peace agreement brokered by the Trump administration earlier in 2025.

One can debate the importance of Trump’s role in having ended the other conflicts on his list, or fairly question whether some have truly ended; for example, killing continued in Gaza after the October ceasefire deal between Israel and Hamas, and Trump said in the speech, “The war in Gaza, which proceeds at a very low level; it’s just about there.” Regardless, Trump’s “eight” figure is obviously too big.

From CNN’s Daniel Dale

Fact check: Trump’s inaccurate claims about NATO
Trump repeated his claim that before he prodded NATO members to spend more on defense, the US was “paying for almost all of NATO.” That’s an exaggeration. NATO figures show that in 2016, the year before Trump took office the first time, US defense spending made up about 72% of total NATO defense spending; in 2024, the year before he returned to office, it was about 63%. Both figures are big, of course, but “almost all” is a stretch” – and the US contributes a smaller percentage to NATO’s own organizational budget. Under an agreed formula, the US provided about 16% of that budget at the time Trump returned to office in 2025. When he took office in 2017, the US was contributing about 22% of the budget.

In addition, Trump touted NATO members’ 2025 commitment to spend 5% of gross domestic product on defense-related and security-related spending by 2035 – including at least 3.5% of GDP on the “core” defense requirements that were covered by the previous target of 2% of GDP – saying they agreed “to pay 5% of GDP for military defense, rather than the 2% which they weren’t paying … Now they’re paying 5 (percent) as opposed to not paying 2 (percent).”

But most NATO members are not yet meeting the new higher target, which, again, they have given themselves a decade to meet. NATO estimates show that just three members, Poland, Lithuania and Latvia, were at or above 3.5% in core defense spending in 2025, though they may be joined by others in 2026.

“It’s absolutely not true that the Allies are currently ‘paying 5%’ on hard defense, and even by 2035 they’ve only committed to 3.5%, in terms of their defense budget conventionally-understood. As of mid-2025, *no* Ally is spending 5%, in fact not even 4.5%,” professor Erwan Lagadec, who leads the NATO and European Union studies program at George Washington University’s international affairs school, said in a January email.

Lagadec added: “In 2025 the U.S. was ‘only’ at 3.2%, *down* from 2014 in terms of ratios to GDP (the only country in that situation). Hence the case can be made that the U.S. is now the ‘laggard’ going ‘in the wrong direction’; although of course the fact that the U.S. was spending a lower ratio in 2025 than 2014 on defense could be seen as a sign of success, i.e. the outcome of the other Allies doing more.”

Trump’s claim that “they weren’t paying” when the target was 2% needs context. Although most NATO members were not hitting the 2% target as late as 2023, a majority hit the target in 2024; NATO figures show that 18 member countries were at or above 2% out of 31 countries subject to the target.

From CNN’s Daniel Dale

Elections and crime
Fact check: Trump’s multiple false claims about US elections
Voting booths set up in a polling place in the West Village of New York on October 30, 2025, during early voting.
Voting booths set up in a polling place in the West Village of New York on October 30, 2025, during early voting. Andrea Renault/STAR MAX/IPx/AP
Trump made a rapid-fire series of false claims about US elections while calling on Congress to pass a bill requiring voter identification and proof of citizenship when registering to vote.

Trump falsely claimed, “Cheating is rampant in our elections. It’s rampant.” It’s simply not; all evidence suggests fraud makes up a minuscule percentage of votes cast. Trump referred to “crooked mail-in ballots”; the incidence of fraud is also tiny with mail-in ballots, though experts say it is slightly higher than with in-person voting, and there is no basis to categorically describe them as “crooked.” And Trump said, “They have cheated, and their policy is so bad that the only way they can get elected is to cheat.” That is a lie, as Democrats, like Republicans, are elected all the time in free and fair US elections.

From CNN’s Daniel Dale

Fact check: Trump falsely claims a Charlotte killer ‘came in through open borders’
Trump lamented the murder last summer of a refugee from Ukraine, Iryna Zarutska, who was killed on public transit in Charlotte, North Carolina. But Trump added a false claim that the alleged killer had migrated to the US, saying Zarutska “had escaped a brutal war only to be slain by a hardened criminal set free to kill in America – came in through open borders.”

In reality, the man charged with first-degree murder over the killing was, according to all available evidence, from the US. The Charlotte Observer has reported that the man’s Facebook page said he was born in Charlotte and attended high school there, and the newspaper has interviewed his American mother.

The Observer published its own fact check on Tuesday night noting Trump’s claim was not true.

From CNN’s Daniel Dale

Fact check: Trump’s two false claims about crime in Washington, DC
Trump claimed that after his takeover of law enforcement and deployment of the National Guard in Washington, DC, last summer, the capital is “now one of the safest cities in the country.” That’s not true. Nor is his claim that the capital has “almost no crime anymore,” as a cursory glance at public data or police press releases shows; more than 1,300 crimes were reported in the last month.

Crime data expert Jeff Asher told CNN in a February email: “DC crime fell substantially in 2025 but it was not anywhere near the safest city in America.”

Of the 50 largest cities tracked by Asher’s Real-Time Crime Index, he said, “DC had the 9th highest murder rate and 12th highest violent crime rate in 2025 of the 50 largest cities in the Real-Time Crime Index.” Trump’s intervention happened in August; in the period running from August through December 2025, Asher said, “DC had the 18th highest murder rate and 17th highest violent crime rate.”

“Even in the post-intervention period, DC’s murder rate was more than 5 times higher than San Diego and San Jose and roughly 3 times higher than cities like San Francisco, New York, and Seattle,” he said. And he added that crime in the capital was “falling considerably” prior to Trump’s Guard deployment, and continued to fall after the deployment, “in a way that is hard to determine the impact of the deployment itself.”

Trump could have accurately said the capital has had some prolonged recent stretches without a murder; the Washington Post reported that it began the year with a highly unusual three-week period with no homicides. But that stretch ended January 21.

From CNN’s Daniel Dale

Fact check: Trump’s unproven claim on fraud in Minnesota
Trump repeated his claim that Somali residents of Minnesota have committed $19 billion in fraud, saying: “There’s been no more stunning example than Minnesota, where members of the Somali community have pillaged an estimated $19 billion from the American taxpayer. We have all the information, and in actuality, the number is much higher than that.”

It’s possible this “$19 billion” figure will be proven true, but nothing close to that figure has been proven to date.

In December, a federal prosecutor, Joseph Thompson, claimed that “half or more” of $18 billion in federal funds billed by 14 Medicaid services in Minnesota deemed at high risk for fraud – and now under a third-party audit ordered by Gov. Tim Walz – might be fraudulent.

But $9 billion is not $19 billion, Thompson didn’t say all of the possible fraud was committed by Somali residents, and Walz’s administration challenged Thompson’s claim.

One Walz administration official said in December that they had “evidence of tens of millions of dollars in fraud to this point,” not $9 billion; Walz himself said, “You should be equally outraged about $1 or whatever that number is, but they’re using that number without the proof behind it.” And Thompson – who resigned in January amid tension with the Trump administration over its handling of an ICE officer fatally shooting Renée Good – made clear at the time that the “half or more” comment was an early estimate rather than a firm number.

From CNN’s Daniel Dale

This article has been updated with additional items.
 

O Presidente Donald Trump utilizou o discurso do Estado da União de 2026 para apresentar um cenário de sucesso económico e diplomático que os dados não confirmam. Da inflação herdada aos preços da gasolina, passando por supostos cortes de impostos recorde, esta é a análise das principais imprecisões do discurso presidencial

O Presidente Donald Trump fez inúmeras afirmações falsas ou enganadoras durante o discurso sobre o Estado da União na noite de terça-feira.

Muitas delas eram falsidades já há muito desmentidas, conhecidas dos seus comícios, entrevistas e publicações nas redes sociais. Incluem várias mentiras que põem em causa a equidade das eleições nos EUA, a sua falsa alegação de que terminou guerras que nunca foram, de facto, guerras ou que nunca chegaram realmente a terminar, e o seu número fictício de “18 biliões de dólares” de suposto investimento nos EUA ao longo do último ano.

O tema em que foi mais frequentemente impreciso foi a economia. Entre outras coisas, Trump exagerou o desempenho da economia durante este mandato presidencial até à data, exagerou a inflação que herdou da administração Biden, utilizou números altamente enganadores ao falar dos preços da gasolina e afirmou erradamente, por duas vezes, que são os países estrangeiros que pagam as tarifas que, na realidade, são pagas pelos importadores norte-americanos.

Segue-se a verificação de factos de algumas das declarações de Trump:

Economia e inflação

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que os EUA garantiram “18 biliões de dólares” em investimentos

Trump repetiu a sua habitual alegação falsa de que garantiu 18 biliões de dólares em investimentos nos EUA desde que regressou ao cargo, afirmando: “Em 12 meses, garanti compromissos de mais de 18 biliões de dólares a entrar de todo o mundo.”

O valor de 18 biliões de dólares é fictício. À data do discurso de Trump, o próprio site da Casa Branca indicava que o valor de “grandes anúncios de investimento” durante este mandato de Trump era de “9,7 biliões de dólares”, e mesmo esse número é uma grande exageração; uma análise detalhada da CNN em outubro concluiu que a Casa Branca estava a contabilizar biliões de dólares em promessas vagas de investimento, promessas que diziam respeito a “comércio bilateral” ou “trocas económicas” em vez de investimento nos EUA, bem como declarações vagas que nem sequer chegavam ao nível de compromissos formais.

Da CNN, Daniel Dale

Factos primeiro: As alegações enganosas de Trump sobre os preços da gasolina

Um injetor de gás é visto num posto de gasolina Valero em 30 de junho de 2025, em Austin, Texas. Brandon Bell/Getty Images

Trump afirmou que os preços da gasolina estão “agora abaixo de 2,30 dólares por galão na maioria dos estados e, em alguns locais, a 1,99 dólares por galão”. No entanto, nenhum estado tinha, na terça-feira, um preço médio inferior a 2,37 dólares por galão, segundo a AAA; apenas dois estados apresentavam uma média abaixo de 2,50 dólares por galão. E embora existam alguns postos individuais a vender gasolina abaixo dos 2 dólares por galão, são raros; Patrick De Haan, responsável pela análise petrolífera da empresa GasBuddy, afirmou durante o discurso que a empresa encontrou apenas quatro postos em todo o país com preços abaixo dos 2 dólares (excluindo descontos especiais), entre cerca de 150.000 postos monitorizados, o que representa cerca de 0,003% do total.

Trump pode afirmar com justiça que os preços da gasolina desceram durante esta presidência. Desceram de uma média nacional de 3,12 dólares por galão no dia da sua tomada de posse, em janeiro de 2025, para uma média nacional de 2,95 dólares por galão na terça-feira, segundo a AAA.

Além disso, Trump afirmou: “E quando visitei o grande estado do Iowa há apenas algumas semanas, vi até gasolina a 1,85 dólares por galão.” Não sabemos o que Trump viu, mas o preço médio de um galão de gasolina regular no Iowa no dia do discurso de 27 de janeiro era de 2,57 dólares, segundo dados publicados nesse dia pela AAA – e Patrick De Haan disse à CNN na altura que a GasBuddy encontrou apenas quatro postos no estado a vender gasolina a 1,97 dólares por galão (excluindo descontos especiais), entre um total de 2.036 postos monitorizados, ou seja, 0,19% do total.

Trump foi confrontado com este tema por um participante no discurso no Iowa a que se referia. Quando falou de gasolina no Iowa a 1,95 ou 1,85 dólares por galão, alguém na multidão gritou: “Não, 2,63”, segundo o jornalista da CNN Steve Contorno, que estava no local. Contorno verificou que o posto de gasolina mesmo à saída do local do discurso vendia o combustível a 2,69 dólares por galão.

Da CNN, Daniel Dale

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que herdou inflação recorde

Trump afirmou falsamente que, quando fez o seu discurso anterior ao Congresso no início do ano passado, tinha “acabado de herdar… inflação em níveis recorde”. Acrescentou pouco depois que o ex-Presidente Joe Biden e os seus aliados no Congresso “nos deram a pior inflação da história do nosso país”.

Trump não herdou a pior inflação da história dos EUA, e Biden nunca teve a pior inflação da história dos EUA. A taxa de inflação homóloga no último mês completo de Biden no cargo, dezembro de 2024, foi de 2,9%, e a taxa no mês em que Trump assumiu funções parcialmente, janeiro de 2025, foi de 3,0%; a taxa mais recente, referente a janeiro de 2026, é de 2,4%. A taxa atingiu, de facto, um máximo de 40 anos, 9,1%, em junho de 2022, mas isso ficou muito longe do máximo histórico de 23,7%, registado em 1920. Ainda assim, a taxa caiu acentuadamente ao longo dos últimos dois anos e meio do mandato de Biden.

Da CNN, Daniel Dale

Factos primeiro: A alegação infundada de Trump sobre a economia

O Presidente Joe Biden entrega o seu discurso de despedida à nação a partir do Salão Oval da Casa Branca, a 15 de janeiro de 2025. Mandel Ngan/Pool/AFP/Getty Images/File

Trump afirmou que herdou uma “economia estagnada” da administração Biden e que agora está “a rugir como nunca antes”. Embora não exista uma definição firme de “estagnada” ou “a rugir”, os factos não corroboram a sugestão de que tenha presidido a um enorme boom económico desde que regressou ao cargo em janeiro de 2025. A economia dos EUA cresceu 2,2% em 2025, valor inferior a qualquer ano da presidência de Biden; em 2024, o crescimento foi de 2,8%. (O encerramento do governo no outono de 2025 provavelmente reduziu o crescimento no final do ano.) A taxa de desemprego, entretanto, subiu de 4,0% em janeiro de 2025 para 4,3% em janeiro de 2026.

A taxa de inflação homóloga do Índice de Preços no Consumidor caiu de 3,0% em janeiro de 2025 para 2,4% em janeiro de 2026, e Trump certamente tem alguns outros dados positivos a citar. Mas a sua narrativa de ter levado a economia de moribunda a escaldante não é sustentada pelos números globais.

Da CNN, Daniel Dale

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que países estrangeiros pagam as suas tarifas

Trump repetiu a sua habitual alegação falsa de que as tarifas são “pagas por países estrangeiros”. Na realidade, os pagamentos das tarifas são feitos por importadores nos EUA, não por países estrangeiros, e esses importadores frequentemente repercutem parte dos custos nos consumidores. Embora exportadores estrangeiros possam por vezes baixar preços para manter a competitividade, várias análises concluíram que a esmagadora maioria dos custos das tarifas impostas por Trump neste mandato é suportada por uma combinação de empresas e consumidores norte-americanos.

Numa análise divulgada em fevereiro, responsáveis do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque escreveram: “Concluímos que quase 90% do peso económico das tarifas recaiu sobre empresas e consumidores dos EUA.” O Gabinete do Orçamento do Congresso, órgão federal não partidário, escreveu num relatório de fevereiro que “o efeito líquido das tarifas é aumentar os preços ao consumidor nos EUA na totalidade da parcela do custo das tarifas suportada internamente (95%)”, proveniente de uma combinação de aumentos de preços por empresas norte-americanas que importam produtos tarifados e aumentos de preços por empresas norte-americanas enfrentando menos concorrência estrangeira.

Da CNN, Daniel Dale

Factos primeiro: A afirmação de Trump de que mais americanos estão a trabalhar do que nunca

Trump repetiu a sua alegação habitual de que há mais pessoas a trabalhar hoje nos EUA do que nunca. Isso é verdade, mas a afirmação precisa de contexto: o número de pessoas empregadas tende a aumentar com o tempo porque a população dos EUA tende a crescer. Economistas afirmam que existem medidas mais precisas da saúde do mercado de trabalho.

A taxa emprego-população, que mede a percentagem da população empregada, desceu ligeiramente neste mandato presidencial, passando de 60,1% em janeiro de 2025, mês em que Trump regressou ao cargo, para 59,8% em janeiro de 2026. A taxa de desemprego subiu de 4,0% para 4,3%; atingiu um máximo de quatro anos de 4,5% em novembro antes de descer. A taxa de participação na força de trabalho, que mede a percentagem da população empregada ou à procura de emprego, manteve-se quase inalterada, descendo de 62,6% para 62,5%.

Da CNN, Daniel Dale

Impostos e orçamento

Factos primeiro: Trump afirma ter aprovado os maiores cortes fiscais da história dos EUA

O Presidente Donald Trump discursa sobre o Estado da União durante uma Sessão Conjunta do Congresso no Capitólio dos EUA, a 24 de fevereiro de 2026, em Washington, DC. Win McNamee/Getty Images

Trump voltou a afirmar que a abrangente agenda de política interna que assinou no verão continha os maiores cortes fiscais da história dos EUA. Mas isso não corresponde à realidade.

O chamado “grande e belo projeto de lei” introduziu numerosas alterações permanentes e temporárias no código fiscal, incluindo a eliminação dos impostos sobre as gorjetas e as horas extraordinárias, a concessão de benefícios fiscais adicionais aos idosos e aos pais de crianças pequenas e a possibilidade de as empresas deduzirem mais rapidamente determinados investimentos. As reduções fiscais ascendem a 4,8 biliões de dólares, ou seja, 1,3% do produto interno bruto (PIB) do país, ao longo de uma década, de acordo com a última análise do Gabinete do Orçamento do Congresso, divulgada no início deste mês.

No entanto, o projeto de lei não é a maior redução de impostos da história, segundo os especialistas. É a sétima em termos de percentagem do PIB desde 1918, de acordo com Chris Towner, diretor de política do Comité para um Orçamento Federal Responsável, um grupo de vigilância não partidário. O maior foi o pacote fiscal de 1981 do antigo Presidente Ronald Reagan, que custou 2,9% do PIB ao longo de quatro anos. (A análise das alterações das receitas em percentagem do PIB é uma forma comum de avaliar a dimensão das reduções fiscais, porque mostra as alterações em relação à dimensão da economia. Permite comparações ao longo do tempo, apesar das mudanças na inflação e na população, por exemplo). Do mesmo modo, a Tax Foundation, um grupo de reflexão de direita, concluiu que o projeto de lei é a sexta maior redução de impostos desde 1940, em termos de percentagem do PIB.

Da CNN, Tami Luhby

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que eliminou impostos sobre a Segurança Social

Trump voltou a afirmar falsamente que eliminou impostos sobre a Segurança Social, uma das suas promessas de campanha em 2024.

“Com a grande ‘grande e bela lei’, não vos demos nenhum imposto sobre as gorjetas, nenhum imposto sobre as horas extraordinárias e nenhum imposto sobre a Segurança Social”, afirmou durante o seu discurso sobre o Estado da União, na terça-feira.

O pacote de política interna criado por Trump no verão anterior criou, de facto, uma dedução fiscal adicional temporária de 6.000 dólares por ano para indivíduos com 65 anos ou mais (com dedução menor para quem recebe mais de 75.000 dólares por ano). Mas, como a própria Casa Branca reconheceu implicitamente, milhões de beneficiários da Segurança Social com 65 anos ou mais continuarão a pagar impostos sobre os seus benefícios - e essa nova dedução, que expira em 2028, não se aplica aos beneficiários da Segurança Social com menos de 65 anos.

Da CNN, Tami Luhby

Factos primeiro: A falsa alegação de Trump sobre equilibrar o orçamento federal eliminando fraude

Trump afirmou sem fundamento que a eliminação da fraude nos programas federais equilibraria o orçamento federal, dizendo: "Se formos capazes de encontrar fraudes suficientes, teremos de facto um orçamento equilibrado de um dia para o outro. Vai ser muito rápido".

O défice orçamental anual excede largamente o valor estimado que o governo federal perde com fraude todos os anos.

Uma estimativa inédita que o Gabinete de Responsabilidade do Governo federal divulgou em 2024 concluiu que entre 233 mil milhões e 521 mil milhões de dólares se perderam anualmente devido a fraude. Mas o défice orçamental federal atingiu pouco menos de 1,8 biliões de dólares no ano fiscal mais recente, que terminou em setembro, de acordo com o Departamento do Tesouro - mais do triplo do total de fraude estimado mais elevado.

Da CNN, Tami Luhby

Imigração e assuntos externos

Factos primeiro: Trump afirma falsamente que Biden permitiu a entrada de “11.888 assassinos” como migrantes nos EUA

Enquanto criticava a política de fronteiras da administração Biden, Trump repetiu a alegação de que a administração permitiu a entrada de 11.888 assassinos nos EUA como migrantes – dizendo: “Eram assassinos, 11.888 assassinos. Vieram para o nosso país.”

Trump descreveu incorretamente dados federais. O Departamento de Segurança Interna e especialistas independentes observaram que o número a que Trump se estava a referir quando usou o número “11.888” diz respeito a não-cidadãos que entraram nos EUA não apenas durante o mandato de Biden, mas ao longo de várias décadas, incluindo durante a primeira administração do próprio Trump. Foram condenados por homicídio em algum momento, geralmente nos EUA após a sua chegada, e ainda estão nos EUA enquanto constam da “lista de não detidos” da Agência de Imigração e Alfândega - que inclui pessoas que estão atualmente a cumprir as suas penas de prisão, e não a vaguear livremente como Trump também afirmou.

Da CNN, Daniel Dale

 

