Trump disse que a energia eólica é para "pessoas estúpidas". A Europa respondeu cinco dias depois

Há 1h e 42min

Estados Unidos seguem em claro contraste com os parceiros europeus

Num discurso em Davos no mês passado, o presidente norte-americano criticou as "turbinas eólicas" como "perdedoras" e chamou "pessoas estúpidas" às nações que as compram. Apenas cinco dias depois, nove países europeus assinaram um acordo para construir um vasto centro de energia eólica offshore no Mar do Norte, o epicentro da indústria de petróleo e gás do continente.

O acordo - não uma resposta direta ao discurso de Trump contra a energia eólica - oferece um enorme prémio potencial para a Europa: poderá aumentar a segurança energética e libertar o continente da sua forte dependência do petróleo e gás dos EUA, numa altura em que os EUA se revelam um parceiro volátil.

A Europa é uma das várias potências económicas importadoras de energia que veem cada vez mais as renováveis como sinónimo de independência energética: a Índia está a adicionar energia solar a um ritmo acelerado e a China instalou mais energia eólica e solar em 2024 do que a quantidade total de energia renovável em funcionamento nos Estados Unidos.

Os EUA estão em claro contraste, apostando tudo nos combustíveis fósseis enquanto tentam encerrar projetos de energia eólica e solar. Na energia, os EUA estão agora mais "alinhados com petroestados como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Rússia", explica Thijs Van de Graaf, professor associado de política internacional na Universidade de Ghent.

A plataforma Maersk Invincible vista a partir da torre de perfuração, no meio do Mar do Norte em 2019. O Mar do Norte é o epicentro da indústria europeia de petróleo e gás. (Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images)

O gigantesco projeto europeu de energia eólica offshore será "o maior centro de energia limpa do mundo", de acordo com a declaração conjunta, assinada por Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega e o Reino Unido na Cimeira do Mar do Norte realizada na Alemanha em janeiro.

Espera-se que produza 100 gigawatts de energia eólica offshore - o suficiente para abastecer cerca de 50 milhões de casas - ligadas aos países através de cabos submarinos de alta tensão. É apresentado como uma forma de reforçar a resiliência energética, fornecer eletricidade acessível e salvaguardar a segurança energética.

A Europa, ao contrário dos EUA, não tem vastas reservas de combustíveis fósseis domésticos, e a produção interna está a diminuir. Um enorme campo de gás nos Países Baixos foi reduzido após anos a provocar sismos, e a produção da envelhecida bacia de petróleo e gás do Mar do Norte está em declínio.

O bloco importa atualmente quase 60% da sua energia. Este nível de dependência "é uma espécie de vulnerabilidade… sobre a qual outros podem pressionar", segundo Louise van Schaik, investigadora sénior no Clingendael, um think tank de relações internacionais com sede nos Países Baixos.

E, nos últimos anos, os países têm pressionado bastante essa vulnerabilidade.

A Rússia "usou realmente o gás como arma" contra a Europa desde que invadiu a Ucrânia em 2022, acrescenta van Schaik. À medida que a Rússia reduziu os fluxos, os preços dispararam, aumentando as faturas de energia e ajudando a alimentar uma crise do custo de vida.

A Europa moveu-se rapidamente para reduzir a dependência da Rússia, mas, em vez de diversificar, trocou a dependência da Rússia por uma dependência dos Estados Unidos, disse van Schaik. Quase 60% das importações europeias de gás natural liquefeito em 2025 vêm agora dos EUA.

A explosão do GNL norte-americano a alimentar a Europa foi uma substituição importante para o gás russo, mas também expôs o bloco a preços voláteis do gás natural que podem subir quando há mais procura.

"Vimos muitos impactos na economia real por não termos o gás russo barato, passando depois para GNL, que era muito mais caro", afirma Linda Kalcher, fundadora do think tank europeu Strategic Perspectives.

O navio-tanque de gás natural liquefeito, Energy Glory, chega a um terminal inglês vindo dos Estados Unidos a 10 de fevereiro de 2025. (Dan Kitwood/Getty Images)

Além disso, embora depender dos EUA pudesse ter parecido uma aposta segura há alguns anos, parece cada vez mais instável sob uma administração Trump que não mostrou hesitação em usar o seu poder económico contra adversários e aliados.

No verão passado, à medida que Trump aumentava as ameaças de tarifas, a Europa comprometeu-se a comprar 250 mil milhões de dólares por ano em petróleo, gás e nuclear americanos durante os próximos três anos - mais do triplo do que atualmente importa dos EUA.

Em outubro, a administração Trump ajudou a fazer colapsar os planos da indústria marítima para o "primeiro imposto global sobre carbono do mundo" e, em novembro, publicou uma estratégia de segurança nacional que criticava duramente as políticas de energia limpa da Europa e dizia explicitamente que expandir as exportações energéticas dos EUA "permite-nos projetar poder".

Mas as exigências de Trump para possuir a Gronelândia - com breves receios de que pudesse considerar usar força militar para a obter - foram o verdadeiro "momento galvanizador", refere Van de Graaf. Foi um enorme golpe na relação transatlântica.

Os EUA estão a recorrer a "táticas de intimidação", segundo Jennifer Morgan, antiga enviada alemã para o clima. "Acho que isso acabou por despertar a UE para o facto de estar agora muito dependente e vulnerável a outro líder".

A energia limpa oferece um caminho para se afastar da dependência dos EUA e avançar para a segurança energética, disseram especialistas à CNN. É algo que o continente tem em abundância, desde o sul ensolarado até ao norte ventoso. O Mar do Norte, com as suas águas pouco profundas e clima ventoso, é a "área mais promissora do mundo" para energia eólica offshore, afirma Van de Graaf.

A energia eólica e solar geraram 30% da eletricidade da União Europeia em 2025, ultrapassando os combustíveis fósseis pela primeira vez. A eólica domina, gerando 19% da eletricidade da UE no ano passado. "Já não se pode falar destas fontes de energia como alternativas; este é o novo pilar da nossa oferta de eletricidade", acrescenta.

Globalmente, a indústria das energias renováveis enfrenta desafios: as matérias-primas e a mão de obra estão mais caras, os níveis de investimento têm vacilado e, nos EUA, Trump está a tentar - ainda sem sucesso - travar projetos eólicos, o que afeta ainda mais a confiança dos investidores. Mas o acordo europeu de energia eólica offshore espera reduzir custos com a sua enorme escala e a ênfase na interligação entre países.

A forma como a Europa pensa a energia limpa mudou, segundo Morgan. Onde antes se tratava de política climática, agora trata-se de custo e política. A energia renovável "mudou a economia. Mudou a economia política."

À medida que a administração Trump se afasta da energia limpa e aposta nos combustíveis fósseis, está a ajudar a acelerar este movimento de energia limpa do outro lado do Atlântico, acrescenta Van de Graaf. "Apesar de toda a sua retórica, (Trump) está, na verdade, a fazer um favor ao negócio das renováveis."