Sabia os discursos de Trump antes de todos e ganhou mais de 100 mil dólares em apostas com eles: acabou suspenso pela Casa Branca

Há 2h e 4min

As suspeitas de possível uso de informação privilegiada aumentaram nos últimos meses

A presidência dos Estados Unidos (Casa Branca) anunciou a suspensão de um funcionário que operava o teleponto do Presidente Donald Trump, suspeito de ter apostado dezenas de milhares de dólares no conteúdo dos seus discursos, que conhecia antecipadamente.

Este funcionário foi suspenso "sem remuneração", indicou na quinta-feira a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em conferência de imprensa.

Leavitt acrescentou que Donald Trump considerou a situação "verdadeiramente lamentável e, honestamente, uma vergonha".

A estação ABC News tinha anteriormente noticiado que o técnico de teleponto, que já tinha trabalhado para Donald Trump durante o seu primeiro mandato, ganhou mais de 100 mil dólares com as suas apostas.

Utilizou a plataforma de previsão Kalshi, que permite aos utilizadores apostar na probabilidade de uma frase ou palavra ser dita.

"A nossa equipa de monitorização identificou rapidamente estas transações e reportou-as à CFTC", contou à agência France-Presse (AFP) Robert DeNault, funcionário da Kalshi.

"Auxiliamos as autoridades reguladoras neste caso e fornecemos as provas que recolhemos, como fazemos em todos os casos que nos são encaminhados", acrescentou.

Cada vez mais importantes, movimentando dezenas de milhares de milhões de dólares anualmente, os mercados de previsão são dominados por duas empresas, a Polymarket e a Kalshi.

Atualmente, nos Estados Unidos, são regulados pela CFTC, uma agência especializada em produtos financeiros, diferenciando-os do restante setor do jogo, que é rigorosamente controlado pelos estados norte-americanos.

As suspeitas de possível uso de informação privilegiada aumentaram nos últimos meses.

Várias contas, por exemplo, acumularam lucros de aproximadamente 1,2 milhões de dólares apostando na data de início das operações militares norte-americanas contra o Irão poucas horas antes dos primeiros ataques.

As plataformas de previsão estão proibidas em vários países europeus.