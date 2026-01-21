A China está calmamente a ver acontecer algo que até aqui só podia conseguir em sonhos

Há 2h e 4min

ANÁLISE || Já nem os mais próximos aliados dos Estados Unidos parecem ter reservas em mostrar que vem aí uma nova fase do alinhamento global

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, preparava a sua chegada a Davos semeando a discórdia com os aliados - aumentando as ameaças de assumir o controlo da Gronelândia, prometendo impor tarifas aos opositores dessa proposta e divulgando mensagens privadas dos líderes europeus - Pequim aproveitou a deixa para se posicionar como um líder global alternativo.

E há um público crescente disposto a ouvir.

Horas depois do ataque de Trump, o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, subiu ao palco do encontro anual dos Alpes para insistir que Pequim “tem agido consistentemente com base na visão de uma comunidade com um futuro partilhado e manteve-se firme no apoio ao multilateralismo e ao comércio livre”.

“Estamos a defender o consenso e a solidariedade, a cooperação em vez da divisão e do confronto, e a fornecer soluções chinesas para os problemas comuns do mundo”, referiu.

Os comentários, feitos no momento em que os líderes se preparavam para a chegada de Trump à reunião, sublinham a estratégia da China para se mostrar como um contrapeso calmo, racional e fiável ao choque e espanto da política externa da administração Trump.

Há anos que o líder chinês Xi Jinping apela à reformulação de uma ordem mundial que considera injustamente dominada pelos EUA e pelos seus aliados - e oferece cada vez mais a sua própria visão como alternativa, mesmo quando os próprios vizinhos de Pequim alertam para a agressão regional do país.

Atualmente, a lógica que ecoa nos círculos políticos de Pequim é simples: a China não precisa de se esforçar para obter ganhos no equilíbrio global de poder, precisa simplesmente de manter o seu rumo enquanto os EUA perdem aliados e credibilidade por si próprios.

E essa estratégia parece já estar a colher dividendos, uma vez que o facto de Trump ter irritado os aliados dos EUA - recusando-se a excluir a possibilidade de assumir o controlo de um território dinamarquês pela força - faz avançar o tipo de ameaça ao sistema de alianças dos EUA, e à NATO em particular, que Pequim só poderia ter sonhado em orquestrar.

O ganho da China

Para ver isso acontecer, basta olhar para o discurso de Davos do líder canadiano Mark Carney, que - numa admissão surpreendentemente franca por parte de um dos aliados mais próximos dos EUA - classificou a “hegemonia americana” como parte de uma “ordem internacional baseada em regras” fictícia.

“Sabíamos que a história da ordem internacional baseada em regras era parcialmente falsa - que os mais fortes se isentavam quando conveniente, que as regras comerciais eram aplicadas de forma assimétrica”, disse Carney numa aparente alusão, pelo menos em parte, aos EUA.

A mensagem de Carney não foi enquadrada como um abraço à China - o líder canadiano começou por aludir a uma crítica ao autoritarismo da União Soviética. Mas a retórica - que se segue a um ano em que Trump falou publicamente sobre a possibilidade de transformar o Canadá no 51.º estado dos EUA - tem semelhanças suficientes com o manual de Pequim para marcar um ponto no tabuleiro da China.

Seguiu-se também uma vitória mais tangível. Carney, durante uma viagem a Pequim na semana passada, deu início a uma nova era de cooperação com a China, lançando uma “parceria estratégica” e flexibilizando as rigorosas tarifas canadianas sobre os veículos elétricos chineses que tinha implementado em sintonia com os EUA. (Afirmou também que a parceria prepararia bem o país para a “nova ordem mundial” - uma frase que, mais uma vez, parece estar em sintonia com a opinião da China de que a mudança global está próxima).

Outros parceiros próximos dos EUA também manifestaram interesse em aproximar-se da China ou em restabelecer os seus laços com este país, protegendo-se contra os EUA. O britânico Keir Starmer tem insistido num maior envolvimento com Pequim e, já esta terça-feira, o seu governo aprovou a controversa construção de uma nova “mega” embaixada chinesa perto da zona financeira de Londres.

Algumas dessas manobras diplomáticas podem ser relutantes - impulsionadas por uma política real em que a ameaça dos EUA à aliança da NATO e a construção de barreiras em torno do mercado americano estão a quebrar velhos laços e a forjar novos. E isso acontece apesar das preocupações ocidentais com as ambições de Pequim, nomeadamente no que diz respeito à ilha autónoma de Taiwan.

Em Pequim, esta situação é vista exatamente como o tipo de situação em que a China pode ganhar, não só em termos de abrir uma brecha entre os EUA e a Europa, mas também em termos de pressionar as suas próprias reivindicações territoriais e manter a sua posição na economia global.

Países de todo o mundo estão a olhar para o excedente comercial global anual recorde de 1,2 biliões de dólares da China - um desequilíbrio que, segundo os analistas, ameaça as indústrias nacionais em todo o lado, incluindo na Europa.

Embora esta ameaça tenha sido mencionada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no seu discurso em Davos, a atenção dos líderes europeus presentes na reunião foi claramente distorcida pela rutura de Trump com a NATO, deixando menos espaço para angariar solidariedade nesta frente económica.

O vice-primeiro-ministro chinês aproveitou a oportunidade para apresentar a parceria económica entre a China e os seus homólogos e para afirmar que Pequim “nunca procura excedentes comerciais”, mas é vítima de barreiras comerciais por razões de segurança.

"A China é um parceiro comercial, e não um rival, para os outros países. O desenvolvimento da China representa uma oportunidade, e não uma ameaça, para a economia mundial", afirmou na sua intervenção.

E, de acordo com a máquina de propaganda da China, Davos recebeu bem a mensagem.

A sua “posição firme” foi recebida com “aplausos sinceros e entusiásticos” em Davos, lê-se numa manchete dos media estatais chineses.