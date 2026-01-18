Quatro medidas para baixar o custo de vida dos americanos. Irão funcionar?

Há 1h e 29min

Preços da Habitação e cartões de crédito entre as preocupações de Donald Trump

Com o custo de vida no topo da sua agenda interna para 2026, o presidente dos EUA, Donald Trump, revelou na semana passada uma série de propostas destinadas a tornar o custo de vida dos americanos menos caro. O governante concentrou-se em dois grandes encargos: habitação e dívidas de cartão de crédito.

Trump tem estado muito ativo, lançando também ideias vagas sobre a redução dos prémios de seguros de saúde, concedendo subsídios federais diretamente a consumidores, em vez de às seguradoras, e sobre a redução dos custos dos serviços públicos, exigindo que as grandes empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft, paguem a conta do consumo de energia dos seus centros de dados, entre outras medidas. No mês passado, Trump assinou acordos de "nação mais favorecida" com nove fabricantes de medicamentos com o objetivo de reduzir o preço dos medicamentos nos EUA e garantiu outros dois acordos nos últimos dias.

E, é claro, ele sugeriu usar parte do aumento na receita das tarifas comerciais para emitir cheques de reembolso de dois mil dólares (1 720 euros ao câmbio atual) aos americanos.

Mais propostas estão a caminho, sugeriu Trump num discurso em Detroit esta terça-feira, anunciado como focado na economia. Ao longo da semana, disse o presidente dos EUA, será anunciada uma estrutura de acesso aos cuidados de saúde que responsabilizará as seguradoras, reduzirá os preços dos medicamentos e tornará os preços mais transparentes. Trump prometeu ainda "fornecer muito mais detalhes" sobre as suas propostas para a habitação no Fórum Económico Mundial em Davos na próxima semana, "para que todos os americanos que desejam ter uma casa possam comprá-la".

É questionável se Trump tem autoridade para promulgar muitas dessas propostas por conta própria, apesar das suas declarações na rede social Truth Social. Vários especialistas dizem que ele precisa da aprovação do Congresso para pelo menos algumas das medidas, o que não seria fácil de obter.

Várias das ideias são contrárias à ortodoxia republicana e têm sido promovidas por legisladores que ele frequentemente acusa de serem da "esquerda radical", incluindo os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez.

Mais importante ainda, especialistas questionaram se o seu último conjunto de ideias realmente causaria um impacto na crise de custo de vida do país e se ajudaria a aliviar as dificuldades dos americanos.

"Apesar de algumas prioridades reais da Casa Branca, será um desafio obter tração suficiente em termos de custo de vida para realmente mudar a mentalidade dos eleitores", disse Tobin Marcus, chefe de política e políticas dos EUA na Wolfe Research, que serviu no governo Obama.

Eis algumas das principais propostas de Trump:

Limitar as taxas de juros dos cartões de crédito a 10%

Na sexta-feira, Trump pediu um limite de 10% nas taxas dos cartões de crédito durante um ano, ecoando uma promessa de campanha que fez em 2024. O limite entraria em vigor em 20 de janeiro, e as empresas que não o cumprissem estariam a "violar a lei", afirmou aos jornalistas no domingo.

"Elas realmente abusaram do público", afirmou Trump sobre as empresas de cartões de crédito. "Não vou deixar isso acontecer."

Tal limite, no entanto, tornaria provavelmente muito mais difícil para os americanos com pontuação de crédito mais baixa obter cartões de crédito, explica Andy Laperriere, chefe de pesquisa de políticas dos EUA na Piper Sandler e consultor de política económica do ex-líder da maioria republicana na Câmara, Dick Armey. Os bancos também podem reduzir os seus limites ou aumentar as suas taxas anuais.

"Os fundamentais económicos disso simplesmente não vão funcionar", declara Laperriere à CNN, sobre o limite.

Atualmente, a taxa média de juros dos cartões de crédito nos EUA é pouco menos de 20%, de acordo com o Bankrate, embora algumas taxas sejam muito mais altas.

O setor bancário ecoou essa opinião em sua resposta à exigência de Trump, dizendo que tal limite "reduziria a disponibilidade de crédito e seria devastador para milhões de famílias americanas e pequenos empresários".

Não é claro qual é a lei que Trump diz que as empresas de cartões de crédito violariam, e é duvidoso que Trump pudesse promulgar essa medida sozinho, consideram especialistas. Um veículo que ele poderia tentar usar é o Consumer Financial Protection Bureau (Agência de Proteção Financeira do Consumidor), mas estaria a tentar cortar o financiamento e enfraquecê-lo.

A ideia tem o apoio de Sanders e do senador populista republicano Josh Hawley, juntamente com Ocasio-Cortez, uma democrata, e a deputada republicana Anna Paulina Luna, que co-patrocinaram uma legislação que impõe esse limite às taxas de cartão de crédito. Warren disse na segunda-feira que Trump lhe ligou e que ela lhe disse que um limite de taxas poderia ser aprovado "se ele realmente lutar por isso".

Mas os líderes republicanos no Capitólio levantaram sérias preocupações sobre o impacto na disponibilidade de crédito — com o líder da maioria no Senado, John Thune, a dizer na terça-feira: "Isso não é algo que eu esteja a defender".

Proibir grandes investidores institucionais em casas unifamiliares

Trump disse na quarta-feira que está a "tomar medidas imediatas" para impedir que grandes investidores institucionais comprem mais casas unifamiliares, apelando ao Congresso para regulamentar a sua proposta.

Embora esses grandes investidores — aqueles que possuem mais de mil propriedades — controlem mais de 10% das moradias unifamiliares para arrendamento em alguns mercados americanos, eles representam uma pequena percentagem no total nos EUA. Além disso, eles estão a vender as suas propriedades, não a comprar casas adicionais, uma vez que o mercado imobiliário já não é um investimento tão bom como era na década passada, devido ao aumento dos preços, afirma Laperriere.

As propriedades para arrendamento são normalmente detidas por pequenos proprietários, e não pela Blackstone ou outras empresas de gestão de investimentos, considera Marcus.

Proibir os grandes investidores de comprar mais casas unifamiliares não teria grande impacto, se é que teria algum, para tornar a aquisição ou o arrendamento de habitação mais acessível, afirmam os especialistas.

Independentemente disso, a ideia tem apoio de ambos os lados do espectro político. Os democratas do Senado tentaram restringir a propriedade institucional de casas unifamiliares para arrendamento no ano passado, e Warren tem defendido essa medida há anos.

Após o anúncio de Trump na semana passada, vários legisladores republicanos aplaudiram a proposta e afirmaram que iriam apresentar legislação.

Compra de títulos hipotecários

Outra forma com que Trump quer tornar a habitação mais acessível é fazer com que o governo federal, através dos fundos Fannie Mae e Freddie Mac, que são instrumentos púbicos, compre 200 mil milhões de dólares [172 mil milhões de euros] em títulos hipotecários.

"Isso fará com que as taxas hipotecárias caiam, os pagamentos mensais diminuam e o custo de possuir uma casa se torne mais acessível", publicou o presidente dos EUA na rede social Truth Social na sexta-feira. "É uma das minhas muitas medidas para restaurar o custo de vida."

Desde o anúncio, as taxas hipotecárias caíram cerca de 0,2 pontos percentuais, o que ajuda, mas não é uma grande mudança, dizem especialistas. E elas podem não cair muito mais depois de as compras de títulos ocorrerem.

"Não acho que isso vá transformar o mercado imobiliário ou mudar a percepção dos eleitores sobre a acessibilidade da habitação", afirma Marcus.

Embora Trump tenha autoridade para aumentar as carteiras da Fannie Mae e da Freddie Mac, essa não é uma medida popular entre alguns legisladores e especialistas. Além disso, isso tornará mais difícil privatizar as empresas, como o governo tem pressionado para fazer.

Emitir cheques de dois mil dólares

Embora não o tenha mencionado no seu discurso na terça-feira, Trump também sugeriu enviar cheques de reembolso de tarifas no valor de dois mil dólares (1 720 euros ao câmbio atual) para pessoas de rendimentos baixos e moderados, a fim de lhes dar um impulso financeiro.

A ideia despertou muito interesse entre os americanos, mas é improvável que aconteça, por várias razões — incluindo o facto de o governo federal não estar a arrecadar receitas tarifárias suficientes para arcar com essa despesa, de acordo com estimativas da Tax Foundation.

Não há muito apetite para isso entre os legisladores republicanos, cujo apoio seria crucial, diz Laperriere. E tal pagamento corre o risco de reacender a alta inflação que foi provocada pelos cheques de estímulo da pandemia da Covid-19 e outros programas.

A estratégia de custo de vida de Trump é semelhante à do ex-presidente Joe Biden — atacar as indústrias pelos preços elevados e propor soluções simbólicas, disse ele.

“Não há resposta fácil, ponto final”, conclui Laperriere. “Essa é parte da razão pela qual estamos a ver coisas simbólicas.”