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Donald Trump confiante de que pode "dar a volta" a Cuba

Agência Lusa , MJC
Há 52 min
Presidente dos EUA, Donald Trump (Getty)

O diretor da CIA esteve em Havana

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, manifestou convicção de conseguirá trazer o Governo de Cuba para o lado de Washington, após uma visita do diretor da CIA a Havana.

Questionado, em entrevista à emissora norte-americana Fox News, transmitida na sexta-feira, se Cuba se aliaria aos EUA e não à China, Trump respondeu: "Penso que lhe vamos a volta".

O republicano elogiou o papel do chefe da diplomacia norte-americana, o secretário de Estado Marco Rubio, de ascendência cubana, quando questionado sobre as ações de Washington em relação à ilha.

Trump manifestou ainda confiança em limitar a influência dos rivais globais sobre Cuba, quando questionado sobre a visita a Havana do diretor da agência de informações dos Estados Unidos, CIA, John Ratcliffe, na quinta-feira.

De acordo com um comunicado da CIA, Ratcliffe deslocou-se à capital cubana Havana para manter conversações diretas com funcionários do Ministério do Interior e responsáveis pelos serviços de informação da ilha.

Durante a reunião foram discutidos temas relacionados com a cooperação em matéria de inteligência, a segurança regional e a situação económica de Cuba, num contexto de tensões persistentes entre Washington e Havana, segundo a nota.

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