Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Divulgado novo vídeo que mostra os momentos que antecederam o tiroteio em Washington

CNN , Holmes Lybrand
Há 2h e 23min
Video do suspeito a entrar com arma na mão

Antes do tiroteio, o vídeo mostra Allen a vaguear pelos corredores e áreas do hotel no sábado à noite, o que, segundo a procuradora federal, demonstra que Allen estava a reconhecer o hotel

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ministério Público apresentou novas provas na quinta-feira, incluindo um vídeo que mostra os momentos que antecederam o tiroteio no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, evento a que o presidente Donald Trump e membros do governo assistiram no hotel Washington Hilton, em Washington, D.C., no sábado à noite.

O vídeo mostra o alegado agressor, Cole Tomas Allen, a atravessar uma porta no corredor que conduz ao posto de controlo de segurança.

Um segundo depois, um agente e o seu cão aproximam-se da porta, que dá acesso a um corredor separado com elevadores.

O agente fica à porta a olhar para o corredor com elevadores durante aproximadamente 12 segundos, enquanto o seu cão entra e sai pela porta. Durante este período, o ângulo da câmara não mostra Allen.

O agente e o seu cão acabam por se virar para se afastarem e, um segundo depois, vê-se o suspeito a sair a correr pela porta com uma espingarda, dirigindo-se para o posto de controlo de segurança. Os procuradores afirmam que o vídeo mostra Allen e um agente dos Serviços Secretos a trocarem tiros. Não é imediatamente claro no vídeo quando é que Allen terá alegadamente disparado a sua arma.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A procuradora federal de Washington, Jeanine Pirro, cujo gabinete está a conduzir o processo, afirmou que o vídeo mostra Allen a disparar contra esse mesmo agente.

"Não há provas de que o tiroteio tenha sido resultado de fogo amigo", afirmou Pirro ao publicar o vídeo online.

Antes do tiroteio, o vídeo mostra Allen a vaguear pelos corredores e áreas do hotel no sábado à noite, o que, segundo Pirro, demonstra que Allen estava a reconhecer o hotel.

Apesar de os advogados de Allen terem comunicado a um juiz federal, na quinta-feira, que não contestariam a moção para manter Allen detido enquanto o processo decorre, os procuradores continuavam a querer apresentar provas que justificassem por que razão consideram Allen uma ameaça.

O juiz afirmou que seria uma perda de tempo, uma vez que Allen não estava a contestar a moção de detenção.

Apesar disso, os procuradores de Pirro apresentaram o vídeo juntamente com outras imagens alegadamente de Allen, do seu quarto de hotel, de um cartucho de espingarda usado e das outras armas e equipamento que Allen alegadamente possuía, incluindo uma pistola, facas e fita adesiva.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Donald Trump Cole Tomas Allen Tentativa de homicídio Jantas dos Correspondentes

Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Mais E.U.A.

Mais Lidas

