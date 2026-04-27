Terceira tentativa de assassinato de Trump, se provada, reforça onda de homicídios, ataques e ameaças contra figuras políticas americanas

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ANÁLISE || Enquanto os convidados em smoking e vestidos de baile se atiravam para debaixo das mesas, quase todo o grupo de conselheiros do governo e principais figuras dos meios de comunicação social americanos estavam, por uma vez, unidos — pelo medo

Um novo ataque aos rituais que definem a democracia dos EUA

O atirador que alegadamente pretendia atingir membros do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, num jantar anual que celebra a liberdade de expressão, cristalizou a crescente violência política que põe em risco tais direitos fundamentais.

O ataque ao evento da Associação de Correspondentes da Casa Branca, no sábado à noite, seguiu uma tendência de atacantes solitários com motivos aparentemente políticos, cujas ações, numa era de indignação, ameaçam rituais essenciais da democracia americana.

Se for confirmado que Trump era o alvo, esta terá sido a terceira tentativa de assassinato contra ele em menos de dois anos. Uma onda de homicídios, ataques e ameaças contra figuras proeminentes de ambos os partidos sublinha os enormes riscos inerentes à vida pública.

O ataque de sábado no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca criou uma experiência partilhada invulgar para Trump e a imprensa, depois de terem sido disparados tiros no exterior do vasto salão de baile de um hotel em Washington e de agentes de segurança armados e equipas da força de intervenção SWAT terem invadido o palco e o salão.

O presidente sugeriu mais tarde que planeava criticar os meios de comunicação que frequentemente alega serem falsos, uma postura que muitos críticos consideraram incompatível com o seu convite. Mas enquanto os convidados em smoking e vestidos de baile se atiravam para debaixo das mesas, quase todo o grupo de conselheiros do governo dos EUA e as principais figuras dos meios de comunicação estavam, por uma vez, unidos — pelo medo.

A ameaça sentida durante o jantar, tanto por aqueles no poder como por aqueles cujo trabalho é fiscalizá-los, sublinha como a violência — uma constante na história dos EUA — está a tornar-se uma realidade cada vez mais generalizada no século XXI. Isso suscita dúvidas sobre se os elementos essenciais da democracia, como a liberdade de expressão, os discursos públicos e as campanhas tradicionais, podem prosperar sob medidas de segurança opressivas.

No domingo, Trump prometeu que a violência não deveria vencer e que o jantar deveria ser remarcado, apesar de acusar a imprensa de Washington de estar de conluio com os democratas e de o cobrir de forma injusta. "Diga-lhes para avançarem com isso e devemos repeti-lo dentro de 30 dias", disse Trump a Norah O’Donnell, da CBS, no programa "60 Minutes". E acrescentou: "Não é que eu queira ir. Estou muito ocupado; não preciso disso. Mas acho que é muito importante que o façamos novamente."

Trump disse a O’Donnell que não tinha a certeza se a violência política estava a piorar. "Se recuarmos 20 anos, 40 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, ela sempre esteve lá. Pessoas são assassinadas, pessoas ficam feridas, pessoas sofrem", afirmou o presidente dos EUA. Mas acusou os democratas de fazerem uso de discurso de ódio perigoso.

Uma experiência comum enquanto as balas estalavam

A experiência de sábado à noite foi algo que muitos americanos conhecem, já que grandes aglomerações e dias rotineiros nas escolas e nos campi universitários são assombrados pelo medo persistente de tiroteios em massa. Milhões de estrangeiros que viram o caos na televisão podem questionar-se sobre o fácil acesso a armas de fogo e o debate público paralisado sobre o assunto.

Mais imediatamente, o ataque irá desencadear uma grande investigação sobre a segurança em torno do presidente dos EUA e sobre se ainda é viável que os comandantes-chefes participem em tais ajuntamentos de massas. A presença de quase todas as figuras governamentais significativas no sábado está também a ser alvo de escrutínio. O vice-presidente JD Vance, por exemplo, foi um dos primeiros responsáveis a ser retirado à força do palco.

Donald Trump é levado à pressa para fora do palco durante um comício a 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia. Anna Moneymaker/Getty Images/Arquivo

"O que realmente me marcou… foi… a linha de sucessão", disse o deputado republicano do Texas Michael McCaul a Dana Bash, da CNN, no programa "State of the Union" de domingo. “Tinha o presidente e o vice-presidente na mesa principal, os dois juntos, e o presidente da Câmara dos Representantes”, continuou McCaul. “Se um dispositivo explosivo tivesse detonado, teria eliminado o presidente, o vice-presidente e o presidente da Câmara dos Representantes.”

A interrupção de sábado também suscitará dúvidas sobre a viabilidade da festa anual na sua forma e local atuais. Se o atirador não tivesse sido detido pelos Serviços Secretos no exterior do salão de baile, a dimensão do ataque poderia ter sido horrível, dada a concentração de centenas de pessoas em mesas muito apertadas. Embora pareça que o ataque tenha sido da autoria de um "lobo solitário", as implicações de um ataque terrorista mais coordenado e organizado são demasiado graves para se sequer considerar.

Depois, há as repercussões políticas específicas em Washington.

As tentativas de assassinato anteriores contra Trump tiveram o efeito de consolidar o apoio dos seus apoiantes em torno do Presidente dos EUA. Os acontecimentos de sábado ocorreram com a base do presidente mais fragmentada do que em qualquer outro momento dos seus 11 anos na política, devido à guerra com o Irão e à saga Epstein.

Os críticos irão também analisar o potencial de outro ato de violência para moldar o comportamento do presidente. Trump sugeriu que foi poupado por intervenção divina após uma tentativa de assassinato em Butler, Pensilvânia, durante a campanha presidencial de 2024. Trump sugeriu na Casa Branca, no sábado, que foi alvo porque é uma pessoa que causa "o maior impacto", e comparou-se ao presidente assassinado Abraham Lincoln.

Outra incógnita é a durabilidade da postura solícita de Trump para com os jornalistas na sequência do raro momento social de sábado, que viu representantes da comunicação social estenderem convites a funcionários que difamaram o seu trabalho e, em alguns casos, usaram o poder da presidência para tentar suprimi-lo.

Esta foto do suspeito do incidente no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca foi publicada na conta do Truth Social do presidente Donald Trump a 25 de abril de 2026. Donald Trump/Truth Social

As ameaças que podem dissuadir candidatos da vida política

O vice-procurador-geral dos EUA, Todd Blanche, afirmou no programa "State of the Union" que as primeiras indicações apontavam para que o alegado agressor, Cole Tomas Allen, da Califórnia, estivesse "a visar membros da administração". Blanche afirmou que era possível que Allen viesse a ser posteriormente acusado de tentativa de assassinato do presidente.

O ataque frustrado terá feito parte de uma onda crescente de violência contra funcionários do Estado, além das tentativas de assassinato contra Trump. Em 2011, a deputada democrata Gabby Giffords foi alvejada num ataque no Arizona que matou seis pessoas. Em 2017, o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Steve Scalise, ficou ferido num tiroteio durante um treino da equipa de basebol do Congresso.

Na maior ameaça à democracia americana em décadas, apoiantes de Trump, enfurecidos pelas suas falsas alegações de uma eleição roubada, invadiram o Capitólio dos EUA e agrediram agentes da polícia a 6 de janeiro de 2021.

Paul Pelosi, marido da ex-presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi, foi atacado em casa por um homem com um martelo em 2022. Em junho passado, a deputada estadual de Minnesota Melissa Hortman e o seu marido foram mortos. E o ativista conservador Charlie Kirk foi assassinado num terrível tiroteio durante um evento ao ar livre em setembro.

Após cada ataque, ativistas de ambos os lados do espectro político acusam-se mutuamente de serem os únicos responsáveis pela retórica violenta. Os liberais acusaram Trump de colocar os opositores em perigo com a sua linguagem. Ele chamou aos seus adversários políticos de "pragas" e criticou a imprensa como "inimigos do povo". Os republicanos alegam que os democratas fomentaram tentativas de assassinato contra Trump ao argumentarem que ele é um ditador.

A história recente sugere que o trauma de sábado irá desaparecer em breve.

Mas à medida que a campanha para as eleições intercalares ganha força, e com um novo ciclo eleitoral presidencial a desenrolar-se imediatamente a seguir, haverá uma nova ansiedade quanto à segurança dos candidatos.

O deputado democrata Jared Moskowitz descreveu no domingo um complot frustrado contra ele que terminou com um eleitor a ser condenado a 25 anos de prisão. O legislador da Flórida disse que tais ameaças levam as famílias a ponderar a viabilidade das carreiras políticas. "Eles falam sobre isso o tempo todo, tipo, já chega, sabe. Talvez seja hora de ir fazer outra coisa", disse Moskowitz a Bash, da CNN. "Muitos dos cônjuges querem mesmo que os seus familiares voltem para casa."

O vice-presidente JD Vance é escoltado após um incidente no jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em 25 de abril de 2026. Andrew Harnik/Gettyimages

Questões difíceis de segurança precisam de resposta

Por um lado, o facto de o alegado atirador não ter conseguido chegar ao salão de baile significa que o drama de sábado foi uma operação de segurança bem-sucedida.

Mas estão a ser levantadas questões sobre um evento em que, normalmente, o público e os clientes do hotel se misturam com os convidados do jantar nos átrios e bares fora de um perímetro de segurança. O alegado agressor, que comprou as suas armas legalmente, tinha um quarto no hotel, disseram as autoridades.

No sábado à noite, os bilhetes foram verificados à entrada do recinto do hotel, mas os convidados do jantar não passaram pelos detetores de metais, que são habituais em eventos presidenciais, até chegarem aos pisos inferiores do hotel, mais próximos do salão de baile subterrâneo.

Uma opção seria o Departamento de Segurança Interna declarar o jantar anual um Evento Especial de Segurança Nacional, como o Super Bowl ou uma cimeira internacional. No entanto, isso implicaria novos custos e perturbações. Já estão a decorrer conversas sobre a sensatez de enviar todos os altos funcionários — especialmente o vice-presidente.

Trump rapidamente aproveitou o ataque para promover o seu plano de construir um salão de baile na Casa Branca, o que causou controvérsia quanto ao seu financiamento e uma batalha judicial. "É… muito mais seguro. É à prova de drones. Tem vidro à prova de balas. Precisamos do salão de baile", afirmou o presidente no sábado.

Mas mesmo as esperanças mais ambiciosas de Trump para um local com capacidade para cerca de 1000 convidados num jantar formal podem não ser suficientes para acolher a gala anual da imprensa. O evento de sábado contou com mais de 250 mesas, cada uma com 10 convidados.

E realizar o evento na Casa Branca alteraria o seu caráter. Os repórteres estariam numa propriedade do governo e, portanto, seriam convidados do presidente. Um jantar dentro da "gaiola dourada" do presidente implicaria que os valores e direitos dos quais a democracia depende já não podem ser celebrados publicamente.

Foto no topo: Donald Trump chega à Sala de Imprensa James Brady na Casa Branca, na sexta à noite, após um tiroteio ocorrido no exterior do salão de baile durante o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Tom Brenner/AP