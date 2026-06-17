MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Antiga diretora do Citi Bank alega que foi demitida após ter manifestado preocupações em relação a Donald Trump

João Sundfeld
Há 1h e 16min
Donald Trump (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Profissional teria sido despedida após questionar a possibilidade de o banco criar uma conta bancária numerada para o ex-Presidente. O Citi Bank nega as acusações

Uma ex-diretora do departamento de gestão de património do Citi Bank moveu uma ação judicial contra a empresa por, alegadamente, ter sido despedida após manifestar preocupações em relação à abertura de uma conta bancária para Donald Trump em 2025, noticiou o Financial Times. Segundo a profissional, ela terá sido obrigada a sair da instituição como uma retaliação por ter identificado “riscos regulamentares e de compliance”.

Segundo o processo, realizado de maneira anónima sob o pseudónimo Jane Doe, a executiva havia demonstrado apreensão com a possibilidade de o banco abrir uma conta numerada para Donald Trump no ano passado. Na ocasião, o Citi Bank estava a analisar esta possibilidade.

Este tipo de conta substitui o nome do titular por uma série de números, o que poderia dificultar a monitorização das movimentações financeiras. Deste modo, dias após expor esta situação a um superior, Doe teria sido despedida.

O Citi Bank nega que tenha demitido a profissional como uma retaliação, mas não respondeu ao Financial Times se chegou a criar uma conta para Trump. “Tal como acontece com a outra queixa apresentada pelo advogado desta queixosa contra o Citi, esta ação judicial carece totalmente de fundamento e iremos demonstrá-lo ao longo do processo judicial”, disse a instituição.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Durante uma audição judicial, a empresa sublinhou que a demissão ocorreu devido a “diversas, fundamentadas reclamações em relação ao seu comportamento”. Segundo o banco, após errar a etnia de um cliente, a antiga executiva teria dito: “Qual é a diferença, são todos iguais”. Ela também terá feito comentários ameaçadores a colegas.

O advogado de Jane Doe, porém, negou, em contacto com o Financial Times. No processo, a executiva, que é de nacionalidade chinesa, afirmou que a investigação do departamento de recursos humanos da empresa era “uma farsa e uma cortina de fumaça para excluir Doe devido à sua raça, etnia, género e em retaliação por pela sua atividade protegida de comunicar internamente riscos regulamentares, operacionais e de reputação ao Citi”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Donald trump Citi bank

Relacionados

Trump diz que acordo com o Irão - a que quer chamar "acordo Trump" - será assinado "em breve". Se "correr mal" culpa-se JD Vance e "voltamos aos bombardeamentos"

Bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump mudar de posição e deixar de ver a Ucrânia como "perdedora"
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

04:16

"Hoje houve, em Washington DC, um grande lobby contra este memorando de entendimento"

Há 38 min

Antiga diretora do Citi Bank alega que foi demitida após ter manifestado preocupações em relação a Donald Trump

Há 1h e 16min

"Tirem-no daqui": assassino em série Rex Heuermann condenado a prisão perpétua

Hoje às 17:08

Este é o acordo de 14 pontos entre EUA e Irão: ponto por ponto, na íntegra

Hoje às 12:37
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Hoje às 08:00

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

Hoje às 09:12

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Hoje às 15:56

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump mudar de posição e deixar de ver a Ucrânia como "perdedora"

Hoje às 12:07

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58