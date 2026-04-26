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Jornalista da CNN Wolf Blitzer relata experiência "aterradora" que viveu no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca

CNN , Wolf Blitzer, Todd Symons e Logan Schiciano
Há 1h e 52min
Wolf Blitzer (CNN)

"A primeira coisa que me passou pela cabeça foi se ele ia disparar contra mim", confessa o pivô da CNN Internacional

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Wolf Blitzer, da CNN, estava a poucos metros de distância de um homem armado quando foram disparados tiros no exterior do salão principal do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca.

Blitzer tinha acabado de sair da casa de banho dos homens, num piso superior fora do salão de baile do Washington Hilton, quando viu um homem com "uma arma muito, muito séria".

"De repente, ouvi uns tiros muito altos, muito altos e muito assustadores mesmo ao pé de mim. Quando dei por mim, um agente da polícia atirou-me para o chão e estava em cima de mim", conta Blitzer.

Os agentes levaram-no de volta para a casa de banho dos homens, onde cerca de 15 outros homens também se abrigavam. O veterano pivô da CNN disse que o atirador estava "a poucos metros" do suspeito quando o tiroteio começou.

"Ao ouvir os tiros, não fazia ideia de quem era o alvo do atirador, ou se estava apenas a tentar assustar toda a gente", relata Blitzer.

"E, claro, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi se ele ia disparar contra mim." "Foi um momento terrível e muito assustador para mim", acrescenta Blitzer.

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Agentes dos Serviços Secretos dos EUA reagem perto do Presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, no sábado. Alex Brandon/AP

Uma pessoa está sob custódia depois de um tiroteio perto da área de triagem no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, de acordo com os Serviços Secretos dos EUA.

"Vi o atirador no chão depois de ter começado a disparar. Os agentes da polícia atiraram-no para o chão, mas ele continuou a disparar. E consegui ouvir os tiros", diz Blitzer, acrescentando que havia muita polícia no local para o proteger rapidamente.

O tiroteio ocorreu no exterior do salão de baile, num piso superior, perto da área de controlo de segurança do átrio, onde se situam as casas de banho.

Um agente dos serviços secretos foi baleado no incidente, confirmaram três fontes à CNN. A bala atingiu o equipamento de proteção do agente e este foi levado para um hospital local.

Os convidados abrigam-se atrás de uma mesa depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, terem sido expulsos à pressa do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca por agentes dos Serviços Secretos. Jessica Koscielniak/Reuters
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O presidente Donald Trump e os membros do seu gabinete, incluindo o vice-presidente JD Vance, estavam presentes no evento que decorria no salão de baile na altura e foram rapidamente escoltados para fora do palco e do local.

"Uma noite e peras em DC. Os serviços secretos e as forças da ordem fizeram um trabalho fantástico. Atuaram com rapidez e coragem. O atirador foi detido", escreveu Trump no Truth Social.

Embora inicialmente tenha dito que esperava que o evento continuasse, Trump regressou à Casa Branca a pedido das autoridades.

Trump disse que o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca vai ser reagendado.

Temas: Donald Trump Casa Branca Wolf Blitzer

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E.U.A.

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