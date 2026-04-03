"Medíocre e enfadonho": Trump pede aos apoiantes que boicotem concertos de Bruce Springsteen

Agência Lusa , MJC
3 abr, 08:31
Bruce Springsteen em Minneapolis (AP)

O músico, que tem criticado o presidente norte-americano, iniciou no sábado uma digressão em Minneapolis, no Minnesota, epicentro da ofensiva anti-imigração do governo americano

Donald Trump apelou hoje aos seus apoiantes para que boicotem os concertos de Bruce Springsteen, que o Presidente descreveu o cantor como "medíocre e enfadonho", para além de o ter apelidado de "ameixa seca".

"Bruce Springsteen, esse cantor medíocre e enfadonho, que parece uma ameixa seca e que visivelmente sofreu as consequências de um cirurgião plástico incompetente, sofre há muito tempo de uma síndrome de aversão a Trump horrível e incurável", escreveu o presidente norte-americano numa mensagem publicada na sua plataforma Truth Social.

"OS PARTIDÁRIOS DE TRUMP DEVEM BOICOTAR OS SEUS CONCERTOS EXTRAORDINARIAMENTE CAROS, QUE SÃO UMA PORCARIA", prosseguiu.

Aos 76 anos, o autor de "Born in the USA" iniciou no sábado uma digressão em Minneapolis, no Minnesota, epicentro da ofensiva anti-imigração do governo americano e ponto nevrálgico da oposição ao presidente republicano.

No meio das manifestações batizadas de "No Kings" (Sem Reis), o artista americano criticou duramente Donald Trump no sábado, declarando-o "corrupto, incompetente, racista, irresponsável e traidor".

Em seguida, interpretou no meio da multidão a sua canção "Streets of Minneapolis", escrita em homenagem a Renee Good e Alex Pretti, mortos a tiro por agentes federais durante operações da polícia de imigração.

 A sua digressão "Land of Hope & Dreams American Tou"» deverá levá-lo a cerca de vinte cidades americanas até 27 de maio.

 

Temas: Donald Trump Bruce Springsteen Minneapolis

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