"Se lhe disser para fazer alguma coisa, ele faz". Trump garante que Netanyahu não o desafia

Há 1h e 29min

Há mais uma declaração a vincar a cisão entre Washington e Telavive

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, garantiu que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não desafia as suas ordens.

“Se lhe disser para fazer alguma coisa, ele faz”, afirmou Trump numa conversa telefónica com a BBC, que durou menos de um minuto.

A posição chega depois das notícias que dão conta de que Benjamin Netanyahu tinha desrespeitado a indicação de Trump para não retaliar perante as investidas do Irão no sábado à noite.

Segundo Trump, já nada podia ser feito quando ambos falaram. “Os mísseis já tinham partido, já estavam a caminho”, garantiu.

A BBC nota que Trump está preocupado que os mais recentes ataques de Israel ao Irão possam colocar em risco um acordo de paz de Washington com Teerão, que o presidente norte-americano define como “muito poderoso, muito bom”.

Os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente vieram tornar ainda mais evidentes as cisões entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, depois da investida conjunta no Irão, a 28 de fevereiro.

Também na reação à escalada do último fim de semana, Trump já tinha vincado uma certa subalternidade de Netanyahu em relação aos EUA, garantindo que o israelita não teria “outra opção” que não fosse aceitar o acordo que Washington fechar com Teerão.

“I call the shots”, afirmou numa conversa telefónica com o Financial Times, que pode ser traduzido como “sou eu quem manda”.

“He doesn’t call the shots”, sublinhou ainda, referindo-se a Netanyahu, ou seja, “ele não manda nada”.