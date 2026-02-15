Quem é que representa melhor a América: Bad Bunny ou Donald Trump?

CNN Portugal , MJC
Há 2h e 6min
Donald Trump e Bad Bunny (Getty)

Nesta sondagem o presidente dos EUA não vai à frente. A maioria dos inquiridos gostou da atuação do músico porto-riquenho e não se importou que ele tivesse cantado em espanhol

Uma sondagem da Yahoo!/ YouGov mostra que, após a polémica sobre a apresentação do intervalo do Super Bowl no passado fim de semana, a taxa de aprovação do músico Bad Bunny é superior à do presidente dos EUA, Donald J. Trump. 

Na pergunta “Quem melhor representa a América?”, a divisão entre 42% para o músico porto-riquenho e 39% para o presidente dos EUA deu a Bad Bunny uma vantagem de três pontos sobre Trump - e ainda houve 20% que responderam “não tenho a certeza”, o que prova que a disputa entre os dois é bastante renhida.

Mais de 1.700 adultos americanos foram inquiridos para a sondagem, com uma percentagem ligeiramente maior de republicanos e conservadores do que de democratas/liberais. Os inquiridos identificaram-se como 33% republicanos, 31% democratas e 28% independentes. Por ideologia, 33% identificaram-se como conservadores, 28% como liberais e 31% como moderados. Em termos raciais, os brancos dominaram a amostra com 63%, seguidos pelos hispânicos com 16% e pelos negros com 13%.

Questionados sobre a sua opinião geral relativamente a Bad Bunny, 43% dos inquiridos afirmaram ter uma visão favorável do artista, enquanto 36% afirmaram ter uma visão desfavorável.

Um resultado semelhante foi obtido na pergunta se aprovavam ou desaprovavam a escolha de Bad Bunny para o intervalo do Super Bowl. A aprovação foi de 44%, enquanto 35% desaprovaram a escolha da NFL.

O cantor porto-riquenho Bad Bunny atuou durante o espetáculo do intervalo do Super Bowl LX entre os Patriots e os Seahawks, apresentado pela Apple Music, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia (AP)

Em resposta à questão “Gostou ou não da atuação dos Bad Bunny no intervalo do Super Bowl?”, 30% dos americanos inquiridos disseram que “gostaram”, enquanto apenas 8% disseram que “não gostaram”. Outros 8% que assistiram ao espetáculo não manifestaram qualquer opinião. (Os restantes 53% dos inquiridos indicaram que não assistiram.)

Bad Bunny não cantou em inglês, mas isso não foi um problema para a maioria dos 47% dos adultos americanos que assistiram ao espetáculo do intervalo. A sondagem mostrou que 31% dos que assistiram aprovaram a apresentação totalmente em espanhol, enquanto apenas 11% desaprovaram. (Outros 5% estavam indecisos; mais uma vez, a pergunta não foi feita aos 53% que não assistiram.)

A mensagem final de Bad Bunny recebeu elevada aprovação do público. Os inquiridos foram questionados sobre o que acharam do artista terminar a sua atuação dizendo "Deus abençoe a América" ​​enquanto citava todos os países da América do Norte, Central e do Sul, com um cartaz em segundo plano onde se lia que "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor". A pergunta foi feita a todos os inquiridos - tanto aos que assistiram ao espetáculo do intervalo como aos que não assistiram - e uns impressionantes 60% aprovaram a mensagem, enquanto apenas 16% disseram que a desaprovaram (24% não tinham a certeza).

Temas: Donald Trump Bad Bunny Sondagem

Relacionados

Bad Bunny faz história ao vencer Grammy de Álbum do Ano com disco em espanhol

"Um dos piores de sempre". Trump ataca espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl

Republicanos pedem multas e prisão para Bad Bunny pelo espetáculo no Super Bowl

E.U.A.

02:51

Rubio critica "migração massiva" mas diz que EUA e Europa "pertencem juntos"

Há 1h e 58min

Quem é que representa melhor a América: Bad Bunny ou Donald Trump?

Há 2h e 6min
01:34

"Mesmo que quisessem fugir não podiam. Era a sua casa". Moradores de Oregon processam agentes federais por uso abusivo de gás lacrimogéneo

Há 2h e 23min
10:36

Como o departamento de Justiça dos EUA tentou "proteger" suspeitos de crimes sexuais associados a Jeffrey Epstein

Ontem às 23:22
Mais E.U.A.

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

13 fev, 12:00

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Ontem às 12:08

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

13 fev, 06:50

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Hoje às 08:00

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

Ontem às 19:00

Linhas elétricas subterrâneas sem apoio europeu podem acabar na fatura

13 fev, 08:41

Proibição de redes sociais aos menores de 16 só funciona se houver uma "regulação interna". "A lei, por si só, não vai resolver o problema"

13 fev, 08:00

Estes pássaros mudaram o formato dos seus bicos durante o confinamento. Pode ser um caso de evolução rápida

Ontem às 12:00

Rubio foi a Munique "tranquilizar" os líderes europeus: apoio dos EUA mantém-se, mas só se mudarem de rumo

Ontem às 17:34

Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

Ontem às 12:17

Quando algo correu mal a 300 km/h: por dentro do mundo de reação milimétrica dos comboios de alta velocidade

Ontem às 22:00