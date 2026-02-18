Força Aérea dos EUA recua e deixa pintar o Air Force One com as cores preferidas de Trump

Há 1h e 3min

Avião oficial do Presidente dos Estados Unidos vai mudar de cores. Mais de 60 anos depois. Por desejo de Donald Trump

As cores de pintura preferidas de Donald Trump serão aplicadas aos novos aviões que servirão como Air Force One, confirmou um oficial da Força Aérea à CNN.

Os novos Boeing 747s altamente modificados, que os militares designam como VC-25B, serão pintados de vermelho, branco, dourado e azul escuro, uma composição de cores proposta durante o primeiro mandato de Trump, mas que seria revertido pela administração de Joe Biden.

“O Air Force One vai ficar incrível”, afirmou Trump em 2018. “Vai ser o melhor, o melhor do mundo. E vai ser vermelho, branco e azul, o que eu acho apropriado.”

Os aviões que servem como Air Force One têm sido pintados de azul bebé e branco desde a administração Kennedy, e a mudança proposta por Trump gerou especulações de que ele pretendia replicar as cores do seu Boeing 757 pessoal.

Em 2022, durante a administração Biden, a pintura foi rejeitada pela Força Aérea, que alegou razões técnicas e de custo.

“Uma análise mais aprofundada concluiu que cores mais escuras na parte inferior da aeronave VC-25B, poderiam, entre outros fatores,contribuir para temperaturas que excederiam os limites de qualificação atuais de um pequeno número de componentes”, explicou um porta-voz na altura.

Em 2023, os militares propuseram novas versões de um design selecionado por Biden que era muito semelhante à pintura azul-claro usada há mais de 60 anos, com um tom ligeiramente mais escuro.

Donald Trump empunha um sabre para cortar um bolo decorado com um modelo do novo design do Air Force One durante o baile de posse do comandante-chefe dos EUA a 20 de janeiro de 2025. Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images/Arquivo

Quando Trump foi reeleito presidente dos Estados Unidos, a composição de pintura do Air Force One voltou a estar em destaque, sendo exibido na noite de sua tomada de posse em cima de um bolo no baile do comandante-chefe. Agora, ele é frequentemente visto num modelo na mesa de centro da Sala Oval. Um Boeing 737 do Departamento de Segurança Interna também começou a voar com uma pintura semelhante no ano passado.

Agora, a Força Aérea diz que a pintura será aplicada a dois novos Boeing 747 que estão a ser modificados pela Boeing e a um 747 doado às forças armadas norte-americanas pelo Catar, que Trump ordenou que fosse reformado para uso como Air Force One. O jato do Catar poderá começar a voar já este verão.

As cores serão também aplicadas durante a manutenção programada de quatro aeronaves C-32 menores, uma versão militar do Boeing 757, atualmente na frota.

“O primeiro C-32 foi pintado e deve ser entregue à Força Aérea nos próximos meses”, confirmou um porta-voz da Força Aérea à CNN.

O Air Force One atual, aqui no aeroporto de Zurique, na Suiça, a 21 de janeiro de 2026. (AP Photo/Arnd Wiegmann))

Foto o topo: modelo proposto para o novo Boeing Air Force One, exibido numa mesa na Sala Oval da Casa Branca a 3 de setembro de 2025. Alex Wong/Getty Images/Arquivo