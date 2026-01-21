Avião de Trump que seguia para Davos sofre "pequeno problema" elétrico e regressa à base

Agência Lusa , AM
Há 2h e 24min
Donald Trump (EPA)

Trump embarcará noutra aeronave ao regressar e continuará a viagem para o Fórum Económico Mundial em Davos

O avião presidencial dos Estados Unidos, Air Force 1, apresentou um "pequeno problema elétrico" ao iniciar a viagem para o Fórum Económico Mundial de Davos e teve de regressar à base em Washington, onde Donald Trump trocará de aeronave.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que a decisão de regressar foi tomada após a descolagem, quando a tripulação a bordo do Air Force One identificou "um pequeno problema elétrico" e, por precaução, decidiu voltar para trás, anunciou a Associated Press.

Um repórter a bordo disse que as luzes na cabine de imprensa da aeronave se apagaram brevemente após a descolagem, mas nenhuma explicação foi dada.

Trump embarcará noutra aeronave ao regressar e continuará a viagem para o Fórum Económico Mundial em Davos, onde é esperado esta quarta-feira.

Os dois aviões atualmente usados como Air Force One voam há quase quatro décadas. A Boeing tem trabalhado em substituições, mas o programa enfrentou uma série de atrasos.

No ano passado, a família governante do Catar presenteou Trump com um jato jumbo Boeing 747-8 de luxo para ser adicionado à frota do Air Force One, uma medida que enfrentou grande escrutínio. Esse avião está atualmente a ser reformado para atender aos requisitos de segurança.

Leavitt brincou com os repórteres no Air Force One na terça-feira à noite, dizendo que um jato do Catar estava a soar "muito melhor" no momento.

Temas: Donald Trump Air Force 1 Davos Fórum Económico

E.U.A.

Venezuela recebe 300 milhões de dólares com venda de petróleo após acordo com EUA

Há 1h e 57min

EUA planeiam reduzir participação em alguns grupos da NATO

Há 2h e 2min

"O que eu quero é voltar". María Corina Machado aponta como principal objetivo "regressar à Venezuela"

Há 2h e 12min

Avião de Trump que seguia para Davos sofre "pequeno problema" elétrico e regressa à base

Há 2h e 24min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

19 jan, 10:33

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Ontem às 08:37

Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

18 jan, 20:48

Um morto e 37 feridos em acidente ferroviário em Barcelona após queda de muro de contenção. Um segundo comboio descarrilou na Catalunha

Ontem às 21:36

"Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”. Trump expõe mensagens privadas com Macron

Ontem às 08:24

Porque é que Macron anda a mandar recados a Trump com os óculos de sol postos?

Ontem às 18:59

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

19 jan, 11:25

Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Ontem às 12:51

Entre Seguro e Ventura, há ministros de Cavaco e Passos que tiveram uma decisão "fácil": "É a escolha do bom senso"

Ontem às 07:00

"Ejeção de Massa Coronal": a Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética e viu-se em Portugal

Ontem às 17:45

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

Ontem às 22:22