Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

O filho mais velho de Trump vai casar mas o pai deve ser um dos ausentes

CNN , Alayna Treene
Há 26 min
Donald Trump Jr. e Bettina Anderson (Alex Wroblewski/CNP/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Casamento é pequeno e não deverá ter mais de 50 pessoas

O filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., vai casar com a socialite de Palm Beach, Bettina Anderson, numa pequena ilha das Bahamas este fim de semana, confirmaram à CNN duas pessoas familiarizadas com os planos.

Sabe uma pessoa que não deverá comparecer à cerimónia íntima? O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disseram as fontes.

A lista de convidados está a ser mantida pequena - propositadamente, disseram. Apenas os familiares próximos e os amigos mais íntimos do casal irão assistir ao casamento, num total de menos de 50 pessoas.

O presidente, no entanto, foi notavelmente vago sobre os seus planos quando questionado sobre o casamento na Sala Oval na tarde desta quinta-feira.

"Ele gostaria que eu fosse, mas será apenas uma pequena cerimónia privada, e vou tentar comparecer", disse Trump aos jornalistas.

"Este não é um bom momento para mim", acrescentou. "Tudo isto por causa do Irão e outras coisas."

Uma das fontes disse à CNN que já se esperava que Trump não comparecesse, em parte devido ao desejo do casal de ter uma cerimónia extremamente privada. A agenda pública de Trump não indica que irá comparecer. A CNN contactou a Casa Branca e um representante de Trump Jr. para obter comentários.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Esta é uma situação em que não tenho como ganhar. Se comparecer, serei morto. Se não comparecer, serei morto”, disse o presidente, referindo-se à possível cobertura negativa da imprensa.

Trump Jr. e Anderson esperavam evitar que os detalhes do casamento fossem divulgados para os meios de comunicação social, para que o evento se mantivesse exclusivo e seguro, disseram as fontes. Isto ajudaria a dissipar quaisquer preocupações de segurança e permitiria aos convidados evitar o incómodo de um evento fortemente protegido com a presença do presidente.

Os irmãos de Trump Jr. deverão estar presentes, disseram as fontes.

O casamento marcará o segundo casamento de Trump Jr. Esteve casado com Vanessa Trump durante 12 anos, antes do divórcio em 2018. Vanessa Trump anunciou esta quarta-feira que foi diagnosticada com cancro da mama.

Trump Jr. esteve noivo de Kimberly Guilfoyle, atual embaixadora dos EUA na Grécia e ex-mulher do governador da Califórnia, Gavin Newsom, de 2020 a 2024.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Donald Trump Jr. Bettina Anderson Donald Trump
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

O filho mais velho de Trump vai casar mas o pai deve ser um dos ausentes

Há 26 min
02:00

"A sua casa encontra-se numa zona de evacuação obrigatória": a história de quem fugiu às chamas na Califórnia

Ontem às 13:26

Irão analisa proposta dos EUA para pôr fim à guerra. Trump exige "respostas 100% boas"

Ontem às 09:30
01:27

SOS no meio do fogo: as imagens do resgate de um homem perdido no meio de um incêndio na Califórnia

Ontem às 08:44
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Ontem às 16:15

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Como a GNR encontrou a mãe e o padrasto das crianças francesas num café em Fátima

Ontem às 23:10

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Hoje às 10:22

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Ontem às 09:03

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

20 mai, 20:49

Drones, sistemas privados e inteligência artificial: como a Ucrânia está a proteger o seu espaço aéreo

Ontem às 11:26