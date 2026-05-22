O filho mais velho de Trump vai casar mas o pai deve ser um dos ausentes

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Casamento é pequeno e não deverá ter mais de 50 pessoas

O filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., vai casar com a socialite de Palm Beach, Bettina Anderson, numa pequena ilha das Bahamas este fim de semana, confirmaram à CNN duas pessoas familiarizadas com os planos.

Sabe uma pessoa que não deverá comparecer à cerimónia íntima? O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disseram as fontes.

A lista de convidados está a ser mantida pequena - propositadamente, disseram. Apenas os familiares próximos e os amigos mais íntimos do casal irão assistir ao casamento, num total de menos de 50 pessoas.

O presidente, no entanto, foi notavelmente vago sobre os seus planos quando questionado sobre o casamento na Sala Oval na tarde desta quinta-feira.

"Ele gostaria que eu fosse, mas será apenas uma pequena cerimónia privada, e vou tentar comparecer", disse Trump aos jornalistas.

"Este não é um bom momento para mim", acrescentou. "Tudo isto por causa do Irão e outras coisas."

Uma das fontes disse à CNN que já se esperava que Trump não comparecesse, em parte devido ao desejo do casal de ter uma cerimónia extremamente privada. A agenda pública de Trump não indica que irá comparecer. A CNN contactou a Casa Branca e um representante de Trump Jr. para obter comentários.

“Esta é uma situação em que não tenho como ganhar. Se comparecer, serei morto. Se não comparecer, serei morto”, disse o presidente, referindo-se à possível cobertura negativa da imprensa.

Trump Jr. e Anderson esperavam evitar que os detalhes do casamento fossem divulgados para os meios de comunicação social, para que o evento se mantivesse exclusivo e seguro, disseram as fontes. Isto ajudaria a dissipar quaisquer preocupações de segurança e permitiria aos convidados evitar o incómodo de um evento fortemente protegido com a presença do presidente.

Os irmãos de Trump Jr. deverão estar presentes, disseram as fontes.

O casamento marcará o segundo casamento de Trump Jr. Esteve casado com Vanessa Trump durante 12 anos, antes do divórcio em 2018. Vanessa Trump anunciou esta quarta-feira que foi diagnosticada com cancro da mama.

Trump Jr. esteve noivo de Kimberly Guilfoyle, atual embaixadora dos EUA na Grécia e ex-mulher do governador da Califórnia, Gavin Newsom, de 2020 a 2024.