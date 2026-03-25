Trump anunciou dezenas de vezes que ganhou a guerra - mas a guerra continua, intensificou-se, expandiu-se. Sinais de que está a perdê-la?

Há 2h e 16min

ANÁLISE | A confusão das declarações de Trump tornou-se uma marca desta guerra

Fúria Épica. Como as palavras de Trump sobre o Irão têm oscilado ao longo de três semanas de guerra

por Zachary B. Wolf, Boer Deng, Dugald McConnell e Austin Culpepper (CNN)

Ao longo de quase um mês desde os primeiros ataques dos EUA ao Irão, o presidente Donald Trump oscilou entre exigir uma "rendição incondicional" e sugerir uma possível distensão.

A confusão tornou-se uma marca desta guerra.

Trump afirmou duvidosamente que o Irão representava uma ameaça "iminente" para os EUA, meses depois de ter declarado que os EUA tinham "obliterado" as capacidades nucleares do Irão. Deu uma infinidade de razões para lançar uma guerra, em primeiro lugar. Declarou a vitória dezenas de vezes, apenas para qualificar essas afirmações mais tarde.

Exigiu a rendição incondicional do Irão e sugeriu que já tinha ganho a guerra. Depois, no fim de semana, anunciou que manteve conversações "produtivas" com o Irão. Embora o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão tenha inicialmente negado a afirmação de Trump, os iranianos reconheceram mais tarde que os EUA iniciaram as conversações. Agora, 1.000 soldados norte-americanos da 82ª Divisão Aerotransportada estão a preparar-se para serem enviados para o Médio Oriente, depois de Trump se ter recusado repetidamente a dizer se seriam necessárias tropas terrestres.

Analisámos exaustivamente o que Trump disse publicamente nas últimas três semanas sobre a "Operação Fúria Épica", uma vez que parece estar a tentar justificar aos americanos uma guerra em expansão.

A Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentário apresentadas pela CNN a pedir clarificação sobre as posições de Trump.

Quantas vezes se pode ganhar a mesma guerra?

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"Não precisamos de pessoas que se juntam a guerras depois de já termos ganho!", disse Trump no Truth Social a 7 de março — cerca de uma semana após o início da guerra —, expressando uma atitude de "obrigado mas não obrigado" às notícias de que o Reino Unido podia enviar porta-aviões para a região.

Dois dias depois, disse que há mais a fazer.

"Estamos a dar grandes passos no sentido de completar o nosso objetivo militar. E algumas pessoas podem dizer que estão bastante completos", afirmou numa conferência de imprensa a 9 de março.

Dois dias depois, declarou vitória novamente.

"E ganhámos. Deixem-me dizer-vos, ganhámos. Sabem, nunca se gosta de dizer demasiado cedo que se ganhou. Ganhámos. Ganhámos — na primeira hora, acabou. Ganhámos", disse num comício em Hebron, Kentucky, a 11 de março.

Isto é apenas uma amostra das avaliações intermitentes de Trump sobre se a guerra foi "ganha" — ou não.

Ao longo de três semanas, o presidente afirmou de várias formas que os EUA alcançaram a vitória, "VENCERAM militarmente" ou "basicamente" venceram ou "venceram de muitas maneiras".

Mas também disse que a guerra continua, que "não ganhámos o suficiente" e que os EUA ainda precisarão de "acabar o trabalho".

Na terça-feira, Trump voltou a dizer que a guerra já estava ganha.

"Sabem, não gosto de dizer isto — nós ganhámos isto, porque esta guerra foi ganha, o único que gosta de a manter é o jornalismo falso", disse Trump na Sala Oval.

"Rendição incondicional" ou um acordo?

Trump exigiu a "RENDIÇÃO INCONDICIONAL" do Irão, numa publicação nas redes sociais a 6 de março. Essa exigência surgiu numa altura em que não era claro se o regime iraniano sobreviveria ao ataque inicial e Trump falava de um acordo teórico com futuros líderes iranianos no qual os EUA teriam uma palavra a dizer na escolha dos mesmos.

Numa entrevista à CBS News no dia seguinte, Trump disse que a rendição já tinha ocorrido.

"Ele já se rendeu a todos os países do Médio Oriente porque estava a tentar dominar todo o Médio Oriente", disse Trump sobre o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Pezeshkian tinha efetivamente pedido desculpa aos países vizinhos por tê-los atacado. Trump considerou esse pedido de desculpas como uma rendição, conforme explicou aos jornalistas no Air Force One.

"Isso é uma rendição ali mesmo. Chamei-lhe uma rendição esta noite... isso é realmente uma rendição a esses Estados e a nós."

Uma publicação na Truth Social de Donald Trump de 6 de março, na qual exige a rendição incondicional do Irão Donald Trump/Truth Social

Uma publicação na Truth Social de Donald Trump a 23 de março, na qual afirma ter adiado os ataques contra as centrais elétricas iranianas devido a conversações produtivas Donald Trump/Truth Social

No entanto, desde então, a guerra intensificou-se. O regime não colapsou. E em vez de aceitar a rendição, Trump está agora a falar em conseguir um acordo em conversações com o Irão.

"Eles querem muito fazer um acordo. Nós também gostaríamos de fazer um acordo", disse Trump aos jornalistas na segunda-feira.

"Estamos a fazer um período de pausa de cinco dias. Vamos ver como corre e, se correr bem, vamos acabar por resolver isto. Caso contrário, continuaremos a bombardeá-los", prometeu.

"Adiantado em relação ao calendário"

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Trump e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, dizem frequentemente que os EUA e Israel estão adiantados em relação ao calendário da guerra. Mas utilizam uma linguagem muito diferente para descrever quanto tempo as coisas vão demorar.

Nos primeiros dias da guerra, Trump previu que a operação demoraria cerca de um mês.

"Não quero ver a situação prolongar-se por muito tempo. Sempre pensei que seriam quatro semanas. E estamos um pouco adiantados", disse Trump a Jake Tapper, da CNN, a 2 de março.

No mesmo dia, na Casa Branca, reiterou um calendário semelhante.

"Projetámos quatro a cinco semanas, mas temos capacidade para ir muito mais longe do que isso. Nós fazemo-lo. O que quer que alguém tenha dito hoje — disseram: ‘Oh, bem, o presidente quer fazê-lo muito rapidamente, depois disso vai aborrecer-se’... Não me aborreço. Não há nada de aborrecido nisto", afirmou Trump.

De acordo com esse calendário, as operações militares dos EUA deviam terminar por volta da primeira semana de abril. Mas Trump tornou-se menos específico sobre o calendário à medida que a guerra se expandiu no Médio Oriente.

A 16 de março, por exemplo, quando lhe foi perguntado pela PBS News quando é que a guerra terminaria, Trump disse: "Não acredito que demore muito" e recusou-se a dar um prazo. "Não quero dizer. Nunca quero dizer isso porque, se me atrasar dois dias, vão criticar-me."

O que tem sido consistente ao longo de todo o tempo foi a sua insistência em que a operação está a decorrer "antes do previsto" — uma afirmação que Trump fez pelo menos uma dúzia de vezes desde que os ataques começaram, a 28 de fevereiro.

Hegseth disse inicialmente que a guerra podia durar entre três e oito semanas, mas mais recentemente afirmou que Trump determinará o "estado final".

"A nossa vontade é infinita", disse aos jornalistas no Pentágono, a 10 de março.

"O que quero que o povo americano compreenda é que isto não é interminável. Não é prolongado. Não estamos a permitir que a missão se arraste", garantiu Hegseth.

Melhor venário/pior cenário para quem deve liderar o Irão?

Enquanto Israel tem vindo a assassinar líderes iranianos há semanas, começando pelo aiatola Ali Khamenei nas primeiras horas da guerra, Trump esperava desde cedo trabalhar com o regime iraniano.

"O que fizemos na Venezuela, penso eu, é o cenário perfeito, o cenário perfeito", disse ao New York Times a 1 de março. Os EUA capturaram o líder da Venezuela, levaram-no para os EUA para ser julgado e, desde então, têm trabalhado com o regime venezuelano, praticamente intacto, para exercer controlo sobre o petróleo do país.

"Estamos a ir tão bem na Venezuela com o petróleo e com a relação entre a presidente eleita e nós. E talvez encontremos alguém assim no Irão", disse separadamente. Trump parecia estar a referir-se à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, embora tecnicamente não seja uma presidente eleita, uma vez que não ganhou uma eleição.

Tornou-se rapidamente claro que o que foi feito na Venezuela não funcionaria no Irão - em parte, como observou Trump, porque Israel continuava a matar potenciais líderes. E isso levou ao que o próprio Trump descreveu quando lhe perguntaram qual seria o pior cenário possível.

"Acho que o pior caso seria fazermos isto e depois alguém assumir o comando que é tão mau como a pessoa anterior", disse Trump a 3 de março, alguns dias depois do início da guerra.

Na mesma ocasião, no entanto, afirmou que os EUA evitariam um fiasco ao estilo do Iraque ao tentar substituir todo o governo, mas prefeririam confiar na estrutura de poder existente, algo que continua a esperar.

Trump também já disse anteriormente que quer ter uma palavra a dizer sobre quem vai liderar o Irão.

"Queremos escolher um presidente que não leve o seu país para uma guerra", disse a 7 de março, um dia antes de o governo iraniano ter escolhido o filho do anterior líder supremo.

O "pior cenário" de Trump está a concretizar-se

O filho do assassinado Khamenei, Mojtaba Khamenei, foi escolhido pelos clérigos seniores do Irão como o próximo líder do país. Alguns analistas sugeriram que pode ser mais radical do que o pai, embora este Khamenei ainda não tenha sido visto publicamente desde o início da guerra. Trump declarou-o inaceitável.

Trump foi questionado a 11 de março se podia declarar vitória se Khamenei fosse o líder do Irão.

"Não quero comentar sobre isso", respondeu Trump.

Falando aos jornalistas na segunda-feira, Trump disse que nem sequer tem a certeza se Mojtaba Khamenei está vivo e não quis dizer com quem os EUA estão a falar no país.

"Porque não quero que ele seja morto, está bem? Não quero que ele seja morto."

Os EUA vão enviar tropas terrestres? A resposta não é "não"

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Trump e os seus principais assessores têm prometido sistematicamente que o conflito com o Irão não será uma "guerra eterna" — uma crítica que muitas vezes aplicaram aos compromissos dos EUA no Iraque e no Afeganistão. Em vez disso, mantiveram uma ambiguidade estratégica sobre se seriam necessárias tropas terrestres. A CNN noticiou na terça-feira que 1.000 soldados norte-americanos da 82ª Divisão Aerotransportada estão a preparar-se para serem enviados para o Médio Oriente para estarem disponíveis para operações no Irão.

Quando questionado sobre a possibilidade de tropas terrestres, Trump insulta habitualmente o autor da pergunta, como quando um apresentador da Fox News fez a Trump uma pergunta simpática sobre se os EUA podiam apreender a ilha de Kharg, que abriga o desenvolvimento petrolífero iraniano.

"Quem é que faria uma pergunta dessas? E que idiota responderia a isso, OK?", disse Trump a Brian Kilmeade. "É uma espécie de pergunta disparatada. Um pouco surpreendente para si porque é um homem inteligente", afirmou Trump ao apresentador da Fox News.

A 23 de março, um repórter mencionou notícias de que fuzileiros navais da Califórnia dirigiam-se para o Médio Oriente e perguntou se as tropas podiam ser utilizadas para policiar o Estreito de Ormuz.

"Se estivesse na minha posição e eu lhe fizesse essa pergunta, você — você acredita mesmo que eu lhe daria uma resposta? Uma pergunta louca", respondeu Trump.