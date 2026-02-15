Porque é que os 30 anos são um ponto de viragem importante para a saúde cardíaca dos homens

Há 3h e 15min

A partir de uma determinada idade, os homens têm maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas, indicam alguns estudos

Os homens desenvolvem um maior risco de doença cardiovascular muito mais cedo do que as mulheres - começando por volta dos 35 anos, de acordo com um novo estudo publicado no Journal of the American Heart Association que acompanhou mais de 5.000 adultos desde a idade adulta e que concluiu que os homens atingiram níveis clinicamente significativos de doenças cardiovasculares cerca de sete anos mais cedo do que as mulheres.

Os especialistas aconselham tanto os homens como as mulheres a monitorizarem a sua saúde cardíaca no início da idade adulta e a consultarem o seu médico regularmente.

"As doenças cardíacas não acontecem de um dia para o outro; desenvolvem-se ao longo dos anos. Uma das coisas que penso que muitas vezes as pessoas não sabem é que a doença pode começar muito cedo, na casa dos 30 ou 40 anos", diz a coautora do estudo, Sadiya Khan, professora de epidemiologia cardiovascular na Northwestern University Feinberg School of Medicine, em Chicago. “Mesmo que ainda não se tenha uma doença cardíaca, o risco pode começar nessa altura”.

O “fosso de 10 anos”, há muito citado, nas doenças cardiovasculares entre homens e mulheres é causado principalmente pela doença coronária, um estreitamento ou entupimento das artérias do coração causado pela acumulação de placas, nos homens.

"A diferença de 10 anos é uma estatística comummente citada, segundo a qual os homens desenvolvem doenças cardíacas cerca de 10 anos antes das mulheres. Por isso, grande parte da investigação inicial sobre este assunto incidiu especificamente sobre a doença coronária, um subtipo de doença cardiovascular", explica a autora sénior do estudo, Alexa Freedman, professora assistente de medicina preventiva na Northwestern University Feinberg School of Medicine, em Chicago.

A combinação de fatores de risco para as doenças cardiovasculares mudou ao longo do tempo, observa Freedman. "As taxas de tabagismo eram mais elevadas nos homens e baixaram, sendo agora mais semelhantes entre homens e mulheres. A hipertensão é agora mais semelhante entre homens e mulheres.”

A equipa de Alexa Freedman queria descobrir se a diferença existe noutros tipos de doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca e o AVC. A equipa examinou as doenças cardiovasculares prematuras, definidas como doenças que ocorrem antes dos 65 anos, e analisou tanto as doenças cardiovasculares em geral como os subtipos específicos de doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca.

Acompanhar a saúde do coração desde a idade adulta

A análise baseia-se em dados de 5.112 adultos negros e brancos de quatro estados dos EUA que participaram no estudo Coronary Artery Risk Development in Young Adults entre 1985 e 1986, quando tinham entre 18 e 30 anos. Todos os participantes eram saudáveis e não tinham doenças cardiovasculares quando se inscreveram no estudo. Os participantes foram seguidos durante uma média de 34,1 anos, com exames clínicos e inquéritos regulares; 160 mulheres e 227 homens sofreram eventos de doença cardiovascular.

Alexa Freedman sublinha que os participantes entraram no estudo muito antes do início da maioria dos riscos cardiovasculares, pelo que os investigadores puderam medir com precisão o momento em que a doença surgiu - uma grande vantagem em relação aos estudos que envolvem pacientes mais tarde na vida.

A diferença no risco aumenta a partir de meados dos 30 anos

Uma das descobertas mais impressionantes do estudo resultou de uma análise de janelas de risco de 10 anos. Em vez de estimar um único risco ao longo da vida, os investigadores calcularam a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares na década seguinte em cada idade.

Até aos 30 anos, os homens e as mulheres tinham um risco cardiovascular semelhante a curto prazo. Mas por volta dos 35 anos, o risco começou a divergir. Os homens começaram a enfrentar um risco a 10 anos consistentemente mais elevado do que as mulheres. Exemplo disso: aos 50 anos, o risco de doença cardiovascular a 10 anos era de cerca de 6% para os homens, em comparação com cerca de 3% para as mulheres.

Durante o período de acompanhamento, os homens desenvolveram doenças cardiovasculares mais cedo do que as mulheres. Por volta dos 50 anos, 5% dos homens tinham desenvolvido doenças cardiovasculares - quase sete anos mais cedo do que as mulheres, que atingiram o mesmo nível por volta dos 57 anos.

Especificamente no que respeita à doença coronária, a diferença de risco entre homens e mulheres foi ainda mais acentuada. “No nosso estudo, cerca de 2% dos homens desenvolveram doença coronária por volta dos 48 anos e as mulheres só atingiram essa incidência perto dos 58 anos, pelo que se verificou uma diferença de 10 anos”, revela Freedman.

O estudo concluiu que esta diferença não era explicada pelos fatores de risco tradicionais, como a tensão arterial, o colesterol ou o tabagismo. No entanto, a médica Iris Jaffe, diretora executiva do Molecular Cardiology Research Institute do Tufts Medical Center, explica que existem ainda outros “determinantes sociais que são difíceis de ter em conta”. Jaffe não esteve envolvida na nova investigação.

"As mulheres têm um tipo de trabalho diferente do dos homens. As mulheres estão sujeitas a diferentes tipos de stress. Este tipo de coisas não foi tido em conta", afirma.

Jaffe diz ainda que devem ser efetuados mais estudos para compreender estas diferenças biológicas. “Eu estudo a biologia por detrás de tudo isto e penso que há certamente diferenças biológicas entre homens e mulheres que explicam algumas destas coisas que só agora começamos a perceber.”

Em contrapartida, os investigadores não encontraram qualquer diferença significativa entre os sexos no risco de AVC; homens e mulheres atingiram uma incidência de AVC semelhante praticamente nas mesmas idades. A insuficiência cardíaca também não mostrou grandes diferenças no início, mas os homens apresentaram uma taxa de incidência ligeiramente superior aos 65 anos.

Apesar dos resultados deste estudo, Jaffe salienta que as mulheres devem continuar a monitorizar a sua saúde cardíaca. "Preocupa-me que um estudo como este faça com que as mulheres pensem que não têm de se preocupar com a saúde do seu coração. Em última análise, as doenças cardíacas são uma das principais causas de morte também para as mulheres", sublinha. “Na idade adulta, toda a gente deve prestar mais atenção à sua saúde e à prevenção das doenças cardíacas”.

Isto é especialmente importante porque o risco de doença cardíaca das mulheres pode acelerar após a menopausa, acrescenta Sadiya Khan. “Uma explica provável é que o estrogénio pode ser protetor, pelo que as mulheres podem desenvolver o risco de doença cardíaca mais tarde, cerca de 10 anos, mas depois da menopausa, o risco aumenta”, diz Khan. “Nas mulheres, depois da menopausa, e particularmente durante o período da perimenopausa, esse risco pode acelerar”.

A idade média da menopausa nos EUA é de 52 anos, de acordo com o National Institutes of Health.

Colocar a prevenção em prática

O estudo surge numa altura em que as diretrizes cardiovasculares estão a mudar lentamente para uma avaliação de risco mais precoce. As equações atualizadas de risco da American Heart Association permitem agora aos médicos estimar o risco cardiovascular a partir dos 30 anos, em vez dos 40, uma medida que, segundo Alexa Freedman, é apoiada pelos seus resultados.

As conclusões deste estudo também levantam questões sobre o acesso e a utilização dos cuidados de saúde. As mulheres adultas jovens tendem a ter muito mais consultas de cuidados preventivos do que os homens, em grande parte devido aos cuidados de saúde reprodutiva, o que pode facilitar a deteção precoce de riscos e o aconselhamento, escreveram os autores do estudo.

“Os homens jovens têm muito menos probabilidades de consultar um médico para cuidados de rotina entre os 30 e os 40 anos, pelo que o aumento das consultas de cuidados preventivos, em particular para os homens jovens, é uma forma de promover a saúde do coração e reduzir o risco de doenças cardiovasculares”, afirma Freedman.

Iris Jaffe recomenda que os jovens adultos consultem um médico pelo menos uma vez por ano e verifiquem a sua tensão arterial e colesterol. Precisa de mais orientação? A médica sugere que os jovens adultos sigam o Life's Essential 8 da American Heart Association, que propõe ações que as pessoas podem tomar para manter uma saúde cardiovascular saudável.

“A maior parte delas consiste em controlar os fatores de risco tradicionais, como evitar o tabaco, controlar o peso, controlar a tensão arterial, o açúcar no sangue, o colesterol, mas também inclui comer melhor, ser mais ativo e ter um sono saudável”, explica Jaffe. “Essas são as coisas que toda a gente pode fazer para diminuir o risco de doença cardíaca.”

Sadiya Khan acrescenta que toda a gente deve controlar os seus níveis de colesterol, tensão arterial e açúcar no sangue. “Saber onde estão os seus fatores de risco, saber onde está o seu risco, e então pode agir sobre isso”, conclui.