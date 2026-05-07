O que os médicos sabem sobre a forma como o hantavírus andino se propaga

Em 2018, as autoridades de saúde no sul da Argentina estavam numa corrida contra o tempo para tentar perceber o que tinha levado quase três dezenas de pessoas na pequena aldeia de Epuyén a ficarem gravemente doentes. No final do surto, 11 delas tinham morrido.

A sua doença, que levou muitos a serem internados nos cuidados intensivos com pneumonia e graves dificuldades respiratórias, foi causada pelo vírus dos Andes, uma estirpe de hantavírus transmitido por ratos e capaz de ser transmitido de pessoa para pessoa. É o mesmo vírus que se acredita ter infetado vários passageiros a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius.

Antes do surto de Epuyén, sabia-se muito pouco sobre a estirpe dos Andes, explicou Gustavo Palacios, microbiologista na Faculdade de Medicina Icahn de Mount Sinai, em Nova Iorque.

“Havia experiência muito limitada no tratamento deste vírus”, afirmou Palacios, que era diretor do Centro de Ciências do Genoma do Instituto de Investigação Médica do Exército dos EUA sobre Doenças Infecciosas quando ajudou a perceber como o vírus se transmitia de pessoa para pessoa. O estudo do surto foi publicado em 2020 no New England Journal of Medicine.

“Provavelmente estamos a falar de menos de — não sei, estou a dar um número apenas aproximado — 300 casos na história” de transmissão de pessoa para pessoa do vírus dos Andes e cerca de 3.000 casos no total, afirmou Palacios que também faz parte de um grupo de especialistas de aconselhamento sobre o surto em curso no navio de cruzeiro.

Com base na investigação do surto de Epuyén, que envolveu três eventos separados de superdisseminação — em que uma única pessoa infetou várias outras — Palacios afirmou que a janela de transmissão do vírus dos Andes parece ser curta, cerca de um dia. As pessoas estão no pico de contágio no dia em que desenvolvem febre.

A estrada que conduz a Epuyén, Argentina, em janeiro de 2019. Gustavo Zaninelli/AP

Um homem a usar máscara anda de bicicleta numa rua de Epuyén, Argentina, em janeiro de 2019, durante um surto de hantavírus. Gustavo Zaninelli/AP

Mas o estudo também revelou que o vírus pode ser transmitido com relativa facilidade durante este período, mesmo após períodos de contacto breve com outra pessoa.

Os investigadores conseguiram demonstrar que o primeiro doente, um homem de 68 anos que participou numa festa de aniversário com cerca de 100 outras pessoas, infetou outra pessoa após ter estado em contacto com ela apenas por alguns instantes, a caminho da casa de banho.

Rastrear o percurso de um vírus mortal

O caso índice — o primeiro caso documentado — no surto de Epuyén terá sido infetado perto da sua casa. Na Argentina, o vírus dos Andes é transportado por ratos-do-arroz anões de cauda longa, comuns em áreas agrícolas e que podem viver junto a habitações.

Em todo o mundo, incluindo no sudoeste dos EUA, sabe-se que os roedores são portadores de hantavírus. Os seres humanos são normalmente infetados através do contacto com a urina, as fezes ou a saliva destes animais, por vezes quando o vírus se transforma em aerossol durante a limpeza.

Mais recentemente, o hantavírus foi notícia nos EUA em 2025, depois de uma autópsia ter determinado que Betsy Arakawa, mulher do ator Gene Hackman, tinha morrido devido ao vírus.

Na maioria dos casos, os hantavírus resultam no chamado “infeção terminal”: o humano infeta-se após contacto com excrementos de animais, mas não transmite a doença a outras pessoas.

O vírus dos Andes é uma exceção, no entanto. Pode propagar-se entre pessoas, o que lhe dá potencial para desencadear surtos.

Embora a Organização Mundial da Saúde diga que a ameaça do surto atual no navio de cruzeiro MV Hondius é baixa, a OMS classificou os hantavírus como agentes patogénicos emergentes prioritários com elevado potencial para desencadear emergências de saúde pública internacionais, devido à gravidade das infeções. A infeção por hantavírus pode ser fatal em até 40% dos casos.

Profissionais de saúde regressam do navio de cruzeiro MV Hondius são vistos no porto da Praia, Cabo Verde, enquanto pessoas com fatos de proteção são ajudadas para uma ambulância a 6 de maio. AFP/Getty Images

Profissionais de saúde ajudam pacientes a embarcar num barco a partir do navio de cruzeiro MV Hondius ao largo da Praia, Cabo Verde, a 6 de maio. AFP/Getty Images

Através de investigação detalhada, os cientistas determinaram que o primeiro paciente em Epuyén esteve numa festa de aniversário a 3 de novembro de 2018, no mesmo dia em que apresentou febre.

Durante os 90 minutos em que esteve na festa, infetou cinco pessoas, incluindo duas que estavam a cerca de 30 centímetros dele na mesma mesa e outras duas sentadas a cerca de 1,20 metros em mesas vizinhas. A quinta pessoa infetada cruzou-se brevemente com o paciente a caminho da casa de banho.

Outra complicação associada ao vírus Andes é o seu longo período de incubação, ou seja, o tempo que decorre entre a exposição de uma pessoa ao vírus e o momento em que começa a apresentar os primeiros sintomas. Este longo intervalo torna particularmente difícil localizar as pessoas que possam ter sido expostas.

Embora todos os cinco pacientes tenham sido expostos na festa de 3 de novembro, só começaram a apresentar sintomas duas a três semanas depois.

O segundo paciente do surto, um homem de 61 anos descrito como tendo uma vida social ativa, infetou seis pessoas antes de morrer, 16 dias após o início dos sintomas.

A sua mulher, que esteve no velório com febre, infetou outras 10 pessoas, que adoeceram entre 17 e 40 dias após o evento.

Mais 12 pessoas foram infetadas após contacto com pacientes previamente infetados.

Sinais com a indicação “não passar” em espanhol colocados nas portas do hospital local em Epuyén, Argentina, em janeiro de 2019. Gustavo Zaninelli/AP

Uma janela limitada de transmissão

No surto de Epuyen, mais de 80 profissionais de saúde estiveram em contacto com doentes com sintomas, mas nenhum deles foi diretamente infetado, apesar de muito poucos terem utilizado equipamento de proteção individual. Registaram-se dois profissionais de saúde infetados no hospital rural local, uma unidade de menor dimensão, que poderá ter sido a primeira a receber doentes.

A limitada propagação entre profissionais de saúde no surto de Epuyén demonstra a curta janela de tempo em que uma pessoa pode ser contagiosa, afirmaram especialistas.

“Isto não é Covid. Isto não é mesmo Covid. Nem sequer é gripe. É um evento invulgar de transmissão pessoa a pessoa, e pode ter acontecido, talvez, devido a um ambiente fechado num navio”, explicou Lucille Blumberg, especialista em doenças infeciosas e antiga diretora-adjunta do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis na África do Sul, referindo-se ao surto no cruzeiro.

Blumberg foi consultada na sexta-feira sobre as mortes relacionadas com o Hondius e outro passageiro em estado grave que estava noutra parte do navio, que foi evacuado medicamente para a Ilha de Ascensão, território britânico no Oceano Atlântico a cerca de mil milhas da costa oeste de África, e depois transportado para a África do Sul. Encontra-se nos cuidados intensivos, ligado a um ventilador, mas o seu estado está a melhorar, afirmou Blumberg.

A médica afirmou que irão acompanhar de perto os passageiros do Hondius. Todos terão de ser monitorizados durante pelo menos 45 dias, acrescentou.

Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde confirmou que um homem na Suíça testou positivo para o vírus depois de ter saído do Hondius e regressado a casa de avião.

Está em curso o rastreio de contatos de pessoas que estiveram em voos com passageiros infetados do MV Hondius. A Oceanwide Expeditions, operadora do cruzeiro, afirmou estar ainda a trabalhar nos detalhes de quem embarcou e desembarcou do navio desde março.

“Esperamos poder partilhar esses detalhes nos próximos dias”, afirmou Piet Hein Coebergh, porta-voz da empresa sediada nos Países Baixos.

Até ao momento, há oito casos de doença associados ao navio, três confirmados de hantavírus e cinco suspeitos, segundo a OMS.

“As pessoas entram e saem nos portos. Não permanecem toda a viagem”, disse Blumberg. “Acredito que vamos ver outros casos.”

Um surto flutuante

Muitos dos passageiros eram observadores de aves experientes que tinham feito expedições na América do Sul antes de embarcar no cruzeiro, referiu Blumberg.

Por essa razão, a gripe aviária foi uma das suas primeiras hipóteses quanto à causa das doenças. Também suspeitou de infeções por legionella, que podem causar pneumonia.

Esta imagem aérea mostra o navio de cruzeiro MV Hondius ao largo do porto da Praia, Cabo Verde, a 5 de maio. AFP/Getty Images

Depois de duas rondas de testes negativos para essas e outras doenças suspeitas, Blumberg disse ter contactado o laboratório do Centro de Doenças Zoonóticas e Parasitárias Emergentes do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis e pedido que testassem hantavírus.

Após o resultado positivo, contactou o hospital que tinha tratado a esposa do primeiro paciente, que morreu, e perguntou se tinham guardado amostras de sangue. Tinham, e essa paciente também testou positivo postumamente para hantavírus. Na segunda-feira, o sequenciamento genético determinou que se tratava da estirpe dos Andes.

Blumberg afirmou que, tanto para ela como para os seus colegas, tem sido um esforço ininterrupto; na quarta-feira, acordou às 4 da manhã. Acrescentou que estão a trabalhar ativamente no rastreio dos contactos dos doentes que foram transferidos para a África do Sul para receberem cuidados médicos e que estão também a trabalhar no sequenciamento do genoma completo do vírus, o que deverá ajudar a determinar a sua origem e se desenvolveu novas mutações.

Houve cooperação global por parte da comunidade científica, liderada pela OMS, acrescentou, e o grupo internacional que está a trabalhar no surto já realizou três reuniões por teleconferência.

“Nós praticamente não temos experiência com hantavírus dos Andes”, afirmou Blumberg.

Outros especialistas em doenças infeciosas, como William Schaffner, da Universidade Vanderbilt, dizem que a situação no Hondius não os preocupa, mas é de grande interesse científico.

“Estou fascinado”, confessou Schaffner. “É uma circunstância extraordinariamente invulgar ter infeção por hantavírus num barco, e até estou impressionado por terem conseguido fazer este diagnóstico. É sério, e para nós, do ponto de vista científico, tem todas estas curiosidades adicionais sobre localização e comportamento de novas variantes do hantavírus”, acrescentou.

“Portanto, há muitas questões científicas, há questões de saúde pública e há questões sobre como lidar com pessoas gravemente doentes num navio de cruzeiro com uma doença transmissível no meio do oceano.”