O que dizem (e não dizem) os novos documentos desclassificados sobre as ameaças às eleições nos EUA

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Donald Trump ordenou a divulgação de vários documentos que falam sobre possíveis interferências estrangeiras, nomeadamente da China

O presidente dos Estados Unidos alegou no discurso feito já durante a madrugada portuguesa que existem vulnerabilidades nos sistemas eleitorais norte-americanos, utilizando um grande conjunto de documentos recentemente desclassificados como prova para sugerir que as futuras eleições poderiam estar em risco de interferência estrangeira, particularmente da China.

Embora os documentos sejam recentemente desclassificados, discutem, em grande parte, vulnerabilidades que já eram conhecidas há anos e que as autoridades eleitorais de todo o país tentaram resolver.

Nenhuma das informações desclassificadas corrobora a alegação de que quaisquer resultados eleitorais anteriores - incluindo a eleição presidencial de 2020, que Trump perdeu - foram manipulados por interferência estrangeira ou fraude de forma a alterar o resultado.

Em vez disso, os responsáveis ​​da Casa Branca apresentaram as revelações não como uma tentativa de reabrir o debate sobre as eleições passadas, mas antes como uma tentativa de corrigir as vulnerabilidades antes das eleições intercalares de novembro. Isto apesar de o segundo mandato de Trump ter fechado muitas organizações federais que monitorizavam e divulgavam campanhas de influência estrangeira.

E os responsáveis ​​da Casa Branca sugeriram que as informações, algumas das quais já eram conhecidas há anos, foram ocultadas a altos funcionários eleitos dos EUA, incluindo Trump, por motivos políticos.

Entre os pontos que Trump planeia discutir:

Alegações de que existem grandes vulnerabilidades nas máquinas de voto dos EUA;

Alegações de que a China obteve dados dos eleitores de milhões de americanos;

Alegações de fraude sistémica no registo de eleitores por parte dos democratas no Michigan;

Alegações de que há muito mais não-cidadãos registados como eleitores do que se sabia anteriormente.

De facto, há algumas novas revelações nas centenas de páginas de documentos desclassificados nas primeiras horas desta sexta-feira. Mas parece, com base na análise da CNN, que uma boa parte dos documentos repete informação que já era pública e amplamente conhecida na comunidade de informação dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa à nação a partir do Salão Leste da Casa Branca, em Washington, DC (Saul Loeb/AFP/Pool/Getty Images via CNN Newsource)

Os documentos fazem parte de uma tentativa da administração Trump de argumentar que os países estrangeiros estão a interferir agressivamente nas eleições norte-americanas. De notar que Trump passou quase uma década a negar as conclusões unânimes de muitas destas mesmas agências de informação de que a Rússia interferiu nas eleições de 2016.

A CNN está a analisar as centenas de documentos que foram desclassificados pela administração Trump e agora divulgados. Aqui está um resumo das principais conclusões.

Alegações sobre vulnerabilidades nas urnas eletrónicas americanas

A Casa Branca desclassificou os relatórios dos serviços de informação que afirmam que as urnas eletrónicas americanas são vulneráveis ​​a ataques cibernéticos por parte de pelo menos cinco potências estrangeiras.

Um relatório do Conselho Nacional de Informações de janeiro de 2020 apresentou a preocupante conclusão de que a Rússia, a China, o Irão e a Coreia do Norte “têm a capacidade de aceder e potencialmente manipular” dados eleitorais americanos, como bases de dados centralizadas de registo de eleitores e listas de voto.

No entanto, o relatório referiu que, como as eleições nos EUA são descentralizadas e geridas pelos estados e condados, quaisquer irregularidades seriam provavelmente localizadas e “seria difícil manipulá-las numa escala suficientemente ampla para alterar o resultado das eleições”.

A Casa Branca afirmou ainda que os documentos mostram que a Venezuela realizou uma experiência com urnas eletrónicas que trocava votos de uma forma indetetável numa auditoria pós-votação ou numa contagem manual.

As urnas foram fabricadas pela Smartmatic, uma empresa que os aliados de Trump acusam falsamente de ter defraudado as eleições norte-americanas de 2020, sobretudo devido aos seus laços históricos com a Venezuela.

Um representante da Smartmatic demonstra o sistema da sua empresa, que possui scanners e ecrãs táteis com opções de impressão, durante uma reunião da Comissão de Eleições Seguras, Acessíveis e Justas, a 30 de agosto de 2018, em Grovetown, Geórgia (Bob Andres/Atlanta Journal-Constitution/AP/File via CNN Newsource)

Um memorando da CIA, desclassificado em junho, refere que a comunidade de informação dos Estados Unidos determinou, em 2006, que a Venezuela e a Smartmatic não tinham capacidade para "manipular o resultado das eleições fora da Venezuela".

O relatório referiu ainda que, quando a Venezuela manipulou eleições no seu país, isso foi possível porque as autoridades tinham "acesso privilegiado" aos sistemas de votação - algo que os venezuelanos obviamente não teriam em eleições nos EUA.

O software da Smartmatic é atualmente utilizado apenas numa jurisdição em todos os EUA: o condado de Los Angeles. Numa declaração anterior à CNN, um porta-voz da Smartmatic afirmou que a empresa "rejeita veementemente as acusações completamente infundadas e repetidamente desmentidas sobre a integridade dos nossos sistemas eleitorais".

Existem vulnerabilidades bem documentadas nos sistemas de votação utilizados pelos EUA, mas ninguém, incluindo Trump e os seus aliados, apresentou provas de que estas vulnerabilidades tenham sido exploradas com sucesso por um adversário estrangeiro para alterar os votos.

Estas vulnerabilidades foram referidas em vários processos judiciais interpostos por aliados de Trump desde 2020, com o objetivo de questionar os resultados das eleições de 2020.

Alegações sobre o acesso da China aos registos eleitorais dos EUA

A Casa Branca afirma que estes documentos alegam que a China obteve mais de 200 milhões de registos de eleitores americanos entre 2020 e 2024. Segundo a Casa Branca, estes registos incluem nomes, moradas, números de telefone, situação militar, filiação partidária e histórico de votações.

Potenciais jovens eleitores recebem informações num balcão de recenseamento eleitoral no Voter Fest 2024, um evento criado para envolver os jovens eleitores e as comunidades historicamente marginalizadas, que terá lugar no dia 22 de outubro de 2024 na Cal State Los Angeles, em Los Angeles (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images via CNN Newsource)

Segundo a Casa Branca, os ficheiros foram comprados ilicitamente, roubados, pirateados ou obtidos ilegalmente pela China. (Muitos estados vendem abertamente e sem controvérsia versões dos seus dados eleitorais, mas apenas a parte que contém informações públicas).

Um adversário estrangeiro pode aprender muito sobre os americanos acedendo aos registos eleitorais dos EUA. E isto cria uma possibilidade real de caos no dia das eleições, caso o agente estrangeiro consiga aceder a bases de dados ativas e comece a manipular os registos. Mas os EUA nunca acusaram a China de adulterar ou apagar registos eleitorais.

Um relatório de 2019 de uma agência governamental (cujos excertos foram omitidos) afirmava que as bases de dados eleitorais de oito estados foram comprometidas pela China.

No entanto, o relatório também descreve os hackers chineses que visam uma vasta gama da sociedade americana, incluindo bases de dados médicas, redes sociais, think tanks e empresas de Defesa. Estas não são necessariamente descobertas novas e chocantes: as agências de informação dos EUA há muito que sabem que a China está a tentar recolher dados do maior número possível de americanos. A China está a esforçar-se para aceder ilicitamente ao máximo possível de registos de cidadãos americanos.

A China tem um longo historial de espionagem deste tipo. Os hackers chineses invadiram os funcionários do governo federal em 2015 e roubaram mais de 20 milhões de registos confidenciais do Gabinete de Administração de Pessoal (OPM).

Além do acesso aos registos eleitorais, sobre a tentativa de influenciar ou interferir nos resultados das eleições, um novo relatório do Conselho Nacional de Informação, de outubro de 2020, afirmou que as atividades da China em relação à eleição presidencial desse ano foram de "baixo nível" e limitaram-se a "etapas exploratórias".

Após a eleição de 2020, os nomeados por Trump para o cargo de diretor de Informação Nacional (DNI) anunciaram publicamente que a China considerou tentar influenciar o resultado, mas desistiu devido a preocupações com o possível impacto negativo nas relações entre os EUA e a China.

Não cidadãos nos recenseamentos eleitorais

A Casa Branca afirma que estes relatórios indicam que o Departamento de Segurança Interna acredita que pelo menos 250 mil não-cidadãos estavam registados para votar em vários estados-chave. No entanto, existem dúvidas sobre a fiabilidade dos conjuntos de dados analisados ​​pelo Departamento de Segurança Interna (DHS).

O documento do DHS, recentemente divulgado, refere que estes 250 mil não-cidadãos estão registados na Califórnia, Pensilvânia, Nova Jérsia e Nevada.

A Casa Branca declarou que a análise foi feita a partir de bases de dados comerciais, que são menos fiáveis ​​do que os dados governamentais. Estes estados recusaram-se a entregar as suas listas de eleitores para uma auditoria federal pelo sistema SAVE (Verificação Sistemática de Estrangeiros para Benefícios), uma ferramenta governamental utilizada para identificar potenciais eleitores não cidadãos.

O documento do DHS refere que um total de 28 mil não-cidadãos foram encontrados registados ilegalmente para votar, com base em dados de 25 estados que processaram mais de 68 milhões de registos através do sistema SAVE, mais abrangente.

Mesmo que existam mais não-cidadãos registados do que se sabia anteriormente, os documentos não indicam que tenha havido um aumento significativo do número de não-cidadãos que efetivamente votaram.

É ilegal para os estrangeiros votarem nas eleições federais, e os especialistas afirmam que isso raramente acontece.

No entanto, algumas jurisdições, incluindo São Francisco, na Califórnia, aprovaram leis que permitem que pessoas sem cidadania votem apenas em eleições locais, como para os conselhos escolares. Isso explicaria porque há pessoas sem cidadania registadas em estados como a Califórnia.

Trump há muito que propaga alegações falsas e fantasiosas sobre milhares, possivelmente até milhões, de imigrantes indocumentados a votar nas eleições nos EUA. (A sua alegação mais famosa é a de que perdeu o voto popular em 2016 por cerca de dois milhões de votos por causa dos imigrantes indocumentados).

A base de dados de casos confirmados de fraude eleitoral da Heritage Foundation, de tendência conservadora, lista menos de 100 exemplos de pessoas sem cidadania a votar entre 2002 e 2022, no meio de mais de mil milhões de votos legalmente computados. Já o Brennan Center for Justice, de tendência progressista, analisou mais de 23 milhões de votos da eleição de 2016 e encontrou cerca de 30 exemplos.

Sean Lyngaas, Piper Hudspeth Blackburn, Zachary Cohen, Fredreka Schouten, Aleena Fayaz, Tierney Sneed e Holmes Lybrand contribuíram para este artigo