Festa com centenas de pessoas evacuada após fuga de amoníaco em fábrica de Matosinhos

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Fuga na fábrica de gelo da Docapesca originou momentos de apreensão numa festa popular

O arranque das tradicionais Grandiosas Festas do Mártir São Sebastião, em Matosinhos, ficou marcado por uma fuga de amoníaco, o que obrigou a retirar do local as várias pessoas que estavam presentes no evento.

Dezenas de pessoas estavam no local quando uma fuga de amoníaco se registou na fábrica de gelo da Docapesca, que fica no mesmo local.

De acordo com a Proteção Civil, a fuga está a ser controlada em relação à dispersão do produto, ainda que a fuga em si não esteja totalmente controlada. As autoridades não garantem que o espaço possa ser frequentado em breve, já que não há nenhuma previsão para o fim da fuga.

O alerta para a ocorrência foi dado às 22:55 e mais de 50 operacionais acorreram ao local, já que várias pessoas relataram problemas.

Apesar do aparato, o incidente causou apenas um ferido leve entre os vários que participavam na festa em honra do padroeiro dos pescadores.

Apesar de ser considerada ferido leve, a vítima teve de ser transportada para o hospital para receber assistência adequada. As autoridades não sabem ao certo quantas pessoas estavam na festa, mas o responsável do INEM que estava no local apontou para as "centenas ou milhares de pessoas".