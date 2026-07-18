MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Festa com centenas de pessoas evacuada após fuga de amoníaco em fábrica de Matosinhos

Leonor Hemsworth
Há 52 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Fuga na fábrica de gelo da Docapesca originou momentos de apreensão numa festa popular

O arranque das tradicionais Grandiosas Festas do Mártir São Sebastião, em Matosinhos, ficou marcado por uma fuga de amoníaco, o que obrigou a retirar do local as várias pessoas que estavam presentes no evento.

Dezenas de pessoas estavam no local quando uma fuga de amoníaco se registou na fábrica de gelo da Docapesca, que fica no mesmo local.

De acordo com a Proteção Civil, a fuga está a ser controlada em relação à dispersão do produto, ainda que a fuga em si não esteja totalmente controlada. As autoridades não garantem que o espaço possa ser frequentado em breve, já que não há nenhuma previsão para o fim da fuga.

O alerta para a ocorrência foi dado às 22:55 e mais de 50 operacionais acorreram ao local, já que várias pessoas relataram problemas.

Apesar do aparato, o incidente causou apenas um ferido leve entre os vários que participavam na festa em honra do padroeiro dos pescadores.

Apesar de ser considerada ferido leve, a vítima teve de ser transportada para o hospital para receber assistência adequada. As autoridades não sabem ao certo quantas pessoas estavam na festa, mas o responsável do INEM que estava no local apontou para as "centenas ou milhares de pessoas".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Docapesca Matosinhos São Sebastião
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

04:37

Problema em sistema de refrigeração obriga a evacuar festa em Matosinhos

Há 52 min

Festa com centenas de pessoas evacuada após fuga de amoníaco em fábrica de Matosinhos

Há 52 min
02:15

Vários alunos com notas dos exames suspensas. Isto é o que devem fazer

Ontem às 22:32

Com novas falhas e a conta-gotas: notas dos exames nacionais chegam (mas não para todos)

Ontem às 22:32
Mais País

Mais Lidas

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Ontem às 09:09

União Europeia proíbe destruição de roupa não vendida já a partir de domingo

Ontem às 13:49

Colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, faz dois mortos e quatro feridos

Ontem às 11:11

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

Ontem às 13:32

Sismo de 7,3 atinge México e Guatemala. Durante três horas, houve alerta para risco de tsunami

Ontem às 16:09

"É uma vantagem para nós". Zelensky acaba de dar um "presente" à Rússia ao ficar do lado "errado"

Ontem às 11:56

Ficou retida em Roma e perdeu seis semanas de aulas. Menor impedida de regressar a casa por não ter passaporte

16 jul, 17:16

Promessa falhada: notas dos exames nacionais em papel não chegaram dentro do prazo, online não se sabe

Ontem às 19:02

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

16 jul, 19:41

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

16 jul, 22:07

"Isto não foi um aviso. Foi uma tentativa de matar não só a mim, mas também a minha família": oligarca ucraniano acusa serviços secretos da Ucrânia de tentativa de assassínio no Mónaco

Ontem às 11:43

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31