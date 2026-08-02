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Francisco Cordeiro de Araújo
Especialista em Direito Internacional

Morrer por instinto de sobrevivência: ucranianos mortos a caminho do abrigo

Há 2h e 25min
Explosão em Dnipro (Francisco Cordeiro de Araújo)
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Chego pela manhã à rua Zdolbunivska, na margem esquerda do Dnipro. É uma espécie de margem sul do Tejo, mas continua a ser Kiev. Uma zona suburbana, dominada por altos prédios residenciais, muitos deles herança da arquitetura soviética, onde a funcionalidade sempre venceu a estética.

Hoje, porém, é a destruição que domina a paisagem.

De um lado da rua há uma fábrica e vários pequenos negócios; do outro, blocos de apartamentos. Os estilhaços estão por toda a parte. A primeira imagem que retenho é a de um automóvel parado na faixa da direita, como se o condutor tivesse sido surpreendido em plena fuga. O veículo está completamente carbonizado e perfurado por dezenas de fragmentos.

Na verdade, as primeiras imagens desta tragédia cruzaram-se comigo ainda durante a noite. Enquanto os ataques decorriam, o Telegram enchia-se de vídeos e fotografias. Entre elas, cadáveres espalhados entre os destroços. Imagens difíceis de digerir, mesmo para quem já viu demasiadas.

Foi uma noite dura. À uma e meia da manhã acordámos com o som dos mísseis balísticos. Durante cerca de meia hora sucederam-se explosões, uma atrás da outra, numa cadência quase absurda, que fazia lembrar uma claque de futebol descoordenada a rebentar pirotecnia. A diferença é que aqui não há espetáculo. Há guerra.

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Decidimos permanecer no corredor do prédio, longe das janelas, acompanhando as notificações no telemóvel enquanto tentávamos perceber, pelo som das explosões, quão perto estavam.

Na rua Zdolbunivska, a realidade foi outra.

Os mísseis atingiram diretamente esta zona residencial. É uma experiência impossível de imaginar para quem nunca a viveu. Resta-me observar o que ficou e ouvir quem sobreviveu.

Um morador conta-nos que ouviu três explosões principais: duas em frente ao prédio e outra algumas dezenas de metros mais à frente. Depois, descreve uma imagem que dificilmente esquecerei. Viu pessoas a correr para o abrigo e a serem atingidas antes de lá chegarem. Mais tarde reconheceu os corpos de vizinhos com quem se cruzava todos os dias. No rosto não há lágrimas. Há apenas a frustração de quem se sente impotente.

Talvez seja esta uma das maiores crueldades da guerra. O instinto de sobrevivência leva muitos a correr para o abrigo. Mas, por vezes, é precisamente esse caminho que conduz à morte. É uma lotaria macabra em que a diferença entre viver e morrer pode medir-se em metros ou em segundos.

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As crateras confirmam os relatos. Estão abertas no passeio, ainda com cheiro a queimado. Entre elas não distam mais de quinze metros. Junto aos buracos permanecem pedaços dos mísseis. Uma mãe passa de mão dada com a filha. Penso no peso invisível de educar uma criança num país onde aprender a procurar abrigo faz parte da infância.

Num prédio de 22 andares não encontro um único vidro intacto. Voluntários e moradores recolhem cacos, enquanto tábuas de madeira circulam de mão em mão para tapar janelas e tornar alguns apartamentos minimamente habitáveis.

A vida tenta reencontrar-se.

Exceto para aqueles que a perderam a caminho do lugar onde julgavam estar mais protegidos.

As vítimas seriam outras se o míssil tivesse caído alguns metros mais à frente ou alguns segundos mais tarde. Entre permanecer num prédio durante um ataque — a recomendação mais frequente quando não há tempo para chegar a um abrigo — e correr para o exterior, existe um dilema probabilístico sem resposta certa. São danos irreversíveis de uma agressão e mais um episódio da banalidade da crueldade.

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É essa sucessão de probabilidades que continua a ocupar-me o pensamento. Há, porém, uma pergunta que regressa sempre: e se a Ucrânia dispusesse dos sistemas de defesa aérea de que necessita? Naquela noite foram lançados 27 mísseis balísticos contra Kiev. Apenas um foi intercetado. A distância entre a vida e a morte pode, por vezes, medir-se apenas pela existência — ou ausência — de um sistema de defesa aérea eficaz.

Francisco Cordeiro de Araújo é especialista em Direito Internacional e está na Ucrânia em serviço especial para a CNN Portugal

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Temas: Dnipro Guerra Ucrânia Rússia

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