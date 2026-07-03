Cinco pessoas atingidas por chumbos enquanto caminhavam em Matosinhos

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PSP comunicou o caso ao Ministério Público

O caso de cinco pessoas atingidas por projéteis de chumbo em Matosinhos, alegadamente através de uma arma de pressão de ar, foi comunicado pela PSP ao Ministério Público (MP), divulgou esta sexta-feira fonte da Direção Nacional da PSP à Lusa.

"No dia 28 de junho de 2026, pelas 20:20, a PSP deslocou-se à Rua Roberto Ivens [concelho de Matosinhos, distrito do Porto], por haver notícia de pessoas terem sido atingidas por projéteis. No local, foi possível identificar cinco vítimas (quatro homens e uma mulher), as quais informaram que momentos antes foram atingidas por projéteis de chumbo (presume-se de arma de pressão de ar), quando estavam a caminhar na via pública", indicou a mesma fonte.

Segundo a polícia, "as vítimas apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros (hematomas/escoriações)", tendo comparecido no local "uma ambulância dos Bombeiros de São Mamede de Infesta, que prestou socorro às vítimas, tendo transportado uma mulher para unidade hospitalar"

"No local foram encontrados três chumbos (eventualmente de arma de pressão de ar) caídos no solo, os quais foram recuperados e apreendidos pela PSP. A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos apurados ao Ministério Público", concluiu.