MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Cinco pessoas atingidas por chumbos enquanto caminhavam em Matosinhos

Agência Lusa , MSM
Há 33 min
PSP
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

PSP comunicou o caso ao Ministério Público

O caso de cinco pessoas atingidas por projéteis de chumbo em Matosinhos, alegadamente através de uma arma de pressão de ar, foi comunicado pela PSP ao Ministério Público (MP), divulgou esta sexta-feira fonte da Direção Nacional da PSP à Lusa.

"No dia 28 de junho de 2026, pelas 20:20, a PSP deslocou-se à Rua Roberto Ivens [concelho de Matosinhos, distrito do Porto], por haver notícia de pessoas terem sido atingidas por projéteis. No local, foi possível identificar cinco vítimas (quatro homens e uma mulher), as quais informaram que momentos antes foram atingidas por projéteis de chumbo (presume-se de arma de pressão de ar), quando estavam a caminhar na via pública", indicou a mesma fonte.

Segundo a polícia, "as vítimas apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros (hematomas/escoriações)", tendo comparecido no local "uma ambulância dos Bombeiros de São Mamede de Infesta, que prestou socorro às vítimas, tendo transportado uma mulher para unidade hospitalar"

"No local foram encontrados três chumbos (eventualmente de arma de pressão de ar) caídos no solo, os quais foram recuperados e apreendidos pela PSP. A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos apurados ao Ministério Público", concluiu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Disparos PSP MP Matosinhos

Relacionados

Militar da GNR detido por agredir agentes da PSP nas festas do Chícharo, em São Miguel

Casal detido após furto num posto de combustível em Águeda
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Cinco pessoas atingidas por chumbos enquanto caminhavam em Matosinhos

Há 33 min

Militar da GNR detido por agredir agentes da PSP nas festas do Chicharro, em São Miguel

Há 36 min

Casal detido após furto num posto de combustível em Águeda

Há 1h e 45min

Incêndio deflagra em armazém da PJ no Estabelecimento Prisional de Tires

Hoje às 07:47
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Ontem às 11:14

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Ontem às 13:07

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:11

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Hoje às 02:22

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Hoje às 03:56

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

1 jul, 21:32

Equipa portuguesa resgata sobrevivente soterrado há sete dias na Venezuela "depois de várias equipas o terem abandonado"

Ontem às 14:02

Insólito: juíza alega falta de funcionários para libertar predador filmado a abusar de jovem com deficiência profunda 

Ontem às 08:54

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

1 jul, 10:10

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

1 jul, 07:00

Todos achavam que um Estado com o tamanho de Arroios e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Ontem às 21:19

Este cientista tem uma coisa para lhe dizer sobre este calor: "Estamos em negação, isto não vai parar"

Ontem às 07:00