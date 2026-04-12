A saúde sexual masculina pode prever problemas cardíacos

Há 1h e 32min

Nem todos os casos de disfunção erétil indicam doença cardíaca, mas quando a DE é nova, persistente ou se agrava progressivamente - especialmente em pessoas que dizem sentir-se bem - pode ser um sinal para levar a sério o risco cardiovascular

Quando os doentes me procuram com disfunção erétil (ou DE), a sua primeira preocupação não é, geralmente, com a saúde. "Doutor, o meu companheiro vai deixar-me", dizem muitas vezes com preocupação. Normalmente respondo: "Calma, já ouvi isto milhares de vezes. Vamos começar com algumas perguntas".

Quando um homem já tem tensão arterial elevada ou diabetes não controlada, as causas prováveis da DE são mais fáceis de identificar. Mas quando o homem é mais jovem ou parece saudável, também olho para além do quarto e começo a pensar nos vasos sanguíneos - e no coração.

Aquelas pacote grande batatas fritas e outras escolhas que faz hoje podem não causar um ataque cardíaco amanhã, mas podem contribuir para alterações nos vasos sanguíneos que se manifestam mais cedo como DE.

É por isso que considero a disfunção erétil como um possível sinal de problemas de saúde mais graves. Eis a razão: a Associação Americana do Coração afirma que a disfunção sexual pode, por vezes, surgir um a três anos antes de sintomas mais clássicos de doenças cardíacas, como a angina ou a dor no peito. As orientações da Associação Americana de Urologia vão mais longe: os homens devem ser informados de que a disfunção erétil pode ser um indicador de risco para doenças cardiovasculares subjacentes e outras condições de saúde que podem necessitar de avaliação e tratamento.

O raciocínio é que a maioria dos problemas cardíacos não começa no coração, geralmente tem origem nos vasos sanguíneos mais pequenos do corpo. Com o tempo, as artérias podem perder flexibilidade, o revestimento interno torna-se menos reativo e a placa pode acumular-se devido ao colesterol e à inflamação. A tensão arterial, os níveis elevados de açúcar no sangue, o tabagismo, a falta de sono e o stress afetam a saúde dos vasos sanguíneos.

Como funcionam as ereções

Um doente que diz "Não está a funcionar" pode ter causas diferentes de outro doente com os mesmos sintomas.

A ereção exige que o cérebro, os nervos, os vasos sanguíneos e os músculos trabalhem em perfeita harmonia. A estimulação sexual inicia o processo no cérebro, desencadeando sinais que percorrem a medula espinal até aos nervos pélvicos. A partir daí, os mensageiros químicos dizem às artérias que irrigam o pénis para se dilatarem, permitindo que o sangue flua para os corpos cavernosos. À medida que se enchem, o pénis expande-se e fica rígido.

Entretanto, essa expansão comprime as veias que normalmente drenam o sangue, ajudando a reter o sangue durante o tempo suficiente para manter uma ereção rígida. Após o orgasmo, ou quando a estimulação pára, o músculo liso contrai-se, o sangue é drenado e a ereção desaparece. Se algum passo desta sequência for interrompido - sinalização, fluxo sanguíneo e depois retenção - a qualidade da ereção pode diminuir.

Deteção precoce de doenças vasculares

Se os vasos sanguíneos começarem a endurecer, a estreitar-se ou a perder a capacidade de se abrirem como deveriam, as disfunções eréteis podem aparecer precocemente - por vezes, antes de essa pessoa apresentar os sinais de alerta clássicos de doença cardíaca. É por isso que a DE é por vezes apresentada como um sinal precoce de doença vascular - ou seja, doença dos vasos sanguíneos que fornecem sangue a todo o corpo, incluindo o pénis.

Nem todos os casos de DE indicam doença cardíaca, mas quando a DE é nova, persistente ou se agrava progressivamente - especialmente em pessoas que dizem sentir-se bem - pode ser um sinal para levar a sério o risco cardiovascular. Isto porque as mesmas alterações nos vasos sanguíneos que afetam o coração também podem afetar o pénis.

O sexo é seguro para o coração?

Para a maioria das pessoas com uma saúde cardíaca estável, praticar sexo é seguro para o coração.

O sexo pode aumentar brevemente a frequência cardíaca e a tensão arterial. Normalmente, requer três a cinco METs, ou equivalentes metabólicos. Um MET é a quantidade de oxigénio utilizada quando se está sentado em repouso e três METS é comparável a uma caminhada rápida ou a subir alguns lances de escadas.

Se alguém conseguir realizar esse nível de atividade sem dores no peito ou falta de ar grave, o sexo é geralmente considerado de baixo risco do ponto de vista cardíaco.

A maior preocupação normalmente não é a relação sexual. São os fatores de risco subjacentes - e se a DE é um sinal precoce de que a saúde dos vasos sanguíneos precisa de atenção.

Uma solução rápida para a disfunção erétil pode não resolver o problema maior

Não sou contra os cuidados online para homens com problemas de ereção. Para muitos homens, é a primeira coisa que procuram quando confrontados com este problema de saúde. Os cuidados online diminuem as barreiras, reduzem o embaraço e ajudam as pessoas que, de outra forma, poderiam permanecer em silêncio durante anos.

Mas o tratamento online é muitas vezes concebido para resolver um problema - ereções - e seguir em frente. Os medicamentos podem melhorar as ereções, mas não podem resolver o problema subjacente que causou a DE.

Se a DE é um sinal precoce de alterações no coração ou nos vasos sanguíneos, a questão mais importante é saber o que mais pode estar a acontecer em segundo plano: tensão arterial, colesterol, açúcar no sangue, sono, peso, tabagismo e atividade. O tratamento deve ser uma porta de entrada para a prevenção e não um substituto da mesma.

Uma nota de segurança rápida: os medicamentos para a disfunção erétil podem interagir perigosamente com certos medicamentos para o coração, incluindo os nitratos (como a nitroglicerina) utilizados para as dores no peito, o que é outra razão para informar o seu médico de família sobre o que está a tomar.

Preste atenção à sua saúde

Se as suas ereções estão a mudar, não entre em pânico - preste atenção. Por vezes é o stress, o sono, a saúde mental, a dinâmica das relações ou os efeitos secundários da medicação, e resolver esses problemas pode fazer uma grande diferença. (E preste atenção se o seu parceiro lhe sugerir que consulte um médico). Mas, por vezes, é vascular, e é nessa altura que a conversa precisa de ir para além do quarto.

Fale com o seu médico de família e certifique-se de que os exames básicos estão em dia: tensão arterial, colesterol e glicemia. Se ressona, acorda cansado ou se se sente esgotado, investigue também a apneia do sono. Por vezes, esta verificação é tranquilizadora. Pode permitir identifica um fator de risco precocemente - e isso é uma vitória.

Porque os mesmos fatores que conduzem silenciosamente à doença cardíaca podem também manifestar-se como DE. As escolhas que hoje parecem pequenas podem tornar-se grandes mais tarde. O objetivo do tratamento não é apenas uma melhor ereção - é uma vida mais longa e saudável, e que, neste percurso, possa desfrutar da sua vida sexual.