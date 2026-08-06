Empresas reincidentes em discriminação salarial podem perder incentivos fiscais e apoios públicos

CNN Portugal , TFR
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REVISTA DE IMPRENSA | O diploma altera vários pontos da lei de 2018 sobre igualdade remuneratória e prevê novas sanções para empregadores reincidentes

As empresas que voltem a ser condenadas por violarem o princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres poderão perder todos os incentivos fiscais e financeiros, bem como outros benefícios públicos, segundo a proposta de lei que o Governo está a preparar para adaptar a legislação portuguesa à diretiva europeia da transparência salarial.

Segundo o Jornal Público, a transposição desta diretiva deveria ter sido concluída até 7 de junho, mas o processo já acumula dois meses de atraso.

O diploma altera vários pontos da lei de 2018 sobre igualdade remuneratória e prevê novas sanções para empregadores reincidentes. Além das penalizações já existentes, como a exclusão de concursos públicos durante dois anos, passam a estar previstas medidas como a revogação de incentivos fiscais e financeiros, a perda de benefícios públicos, a proibição de acesso a novos apoios financeiros e a obrigatoriedade de frequentar ações de formação sobre transparência salarial.

A proposta segue uma lógica já aplicada noutras infrações laborais e fiscais graves, em que as empresas podem perder benefícios concedidos pelo Estado ou ficar impedidas de aceder a apoios públicos. Caso seja aprovada pela Assembleia da República, este regime passará também a abranger as situações de discriminação salarial entre géneros.

O pacote legislativo pretende cumprir as exigências da diretiva europeia, reforçando a transparência na divulgação dos salários, invertendo o ónus da prova em processos de discriminação e eliminando o sigilo salarial.

Nesse âmbito, o Governo propõe ainda declarar nulas quaisquer cláusulas contratuais ou convenções coletivas que impeçam os trabalhadores de divulgar informações sobre a sua remuneração.

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Empresas reincidentes em discriminação salarial podem perder incentivos fiscais e apoios públicos

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