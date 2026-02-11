Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Há 41 min

O dique da ponte dos Casais rompeu na zona de São João do Campo, junto a um viaduto da principal autoestrada do país

O dique da ponte dos Casais, no rio Mondego, junto a Coimbra, colapsou, apurou a CNN Portugal.

O dique rompeu na zona de São João do Campo, junto a um viaduto da A1.

A CNN Portugal apurou que se trata de uma zona de campos agrícolas e que, para já, não há qualquer habitação em risco.

À Agência Lusa, João Grilo, que tem uma propriedade agrícola perto do local, estava a vistoriar as margens quando aquela parte do canal principal do Mondego rebentou, pelas 17:45. Fonte da Proteção Civil confirmou à Lusa que ocorreu uma rutura do dique em Casais, na margem direita do Mondego, junto da ponte da autoestrada, ao quilómetros 191.

De acordo com este empresário agrícola, há o perigo de haver um novo rebentamento também na margem direita, junto ao Centro Hípico de Coimbra, mais a montante.