EUA identificaram o próximo alvo a abater na Venezuela

Ontem às 15:18

Homem leal a Nicolás Maduro pode ser um empecilho nas intenções da administração Trump junto do governo de Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro já está fora de jogo, mas os Estados Unidos querem garantir o domínio total do que se passa na Venezuela, tendo planos para atacar outros alvos caso o seu desígnio não seja cumprido.

De acordo com a agência Reuters, a administração Trump está a seguir de perto os passos do ministro do Interior de Nicolás Maduro, pretendendo perceber se um dos governantes mais extremistas do governo venezuelano está disposto a seguir a linha da agora presidente Delcy Rodríguez, que já admitiu uma colaboração com os Estados Unidos.

Querem os norte-americanos que Diosdado Cabello não interfira, mas antes ajude, a que as suas intenções sejam cumpridas.

O que a administração Trump teme é o poder do ministro do Interior junto das forças de segurança, já que é sob a sua alçada que estão todas as suas polícias.

Para já, os Estados Unidos não pediram a remoção de Diosdado Cabello do cargo, mas existe uma preocupação com o que podem ser as intenções de um dos homens mais próximos do círculo de Nicolás Maduro, até porque o ministro do Interior tem um histórico de repressão e uma rivalidade com Delcy Rodríguez.

Para evitar qualquer percalço, a administração Trump pretende forçar a cooperação do ministro, mantendo como reserva uma solução em que Diosdado Cabello é afastado do poder, podendo mesmo ser exilado.

De acordo com a agência Reuters, Diosdado Cabello já está a par da situação, uma vez que intermediários lhe comunicaram a visão dos Estados Unidos, que o ameaçaram com um destino semelhante ao de Nicolás Maduro, capturado no passado sábado em plena cidade de Caracas e levado para Nova Iorque para ser julgado por narcoterrorismo.

Entre um julgamento semelhante ou até perigo de vida, o destino de Diosdado Cabello foi traçado pelos Estados Unidos, que preferem a alternativa inicial, que passa pela cooperação do ministro venezuelano com o atual governo.