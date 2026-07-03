O dia em que o futebol parou. André e Diogo, os irmãos de Gondomar por quem chorámos e choramos, desapareceram há um ano

Há 38 min

Há dias que ficam associados a uma vitória, a um título, a um jogo inesquecível. 3 de julho de 2025 ficou associado ao silêncio. Nessa quinta-feira, a única rivalidade foi entre a vida e as mortes inconcebíveis. Gondomar encheu-se de lágrimas, Portugal de luto, Anfield de flores. Primeiras páginas, parlamentos, casas reais, governos, clubes, artistas - e milhões de pessoas prestaram homenagem a dois irmãos de sangue, André Silva e Diogo Jota. Foi o dia em que o futebol parou

"Não faz sentido". Três palavras. Três palavras para expressar o que milhões de pessoas sentiram na manhã de 3 de julho de 2025. A mensagem publicada por Cristiano Ronaldo tornou-se a legenda de um país em choque e de um mundo do futebol sem explicações para a morte dos irmãos Diogo Jota e André Silva, vítimas de um acidente de viação em Espanha.

Em poucas horas, as rivalidades desapareceram. Anfield encheu-se de flores, cachecóis e camisolas. Gondomar transformou-se num lugar de peregrinação. Clubes rivais uniram-se na dor, os jornais mudaram as manchetes e as homenagens sucederam-se muito para lá dos relvados.

Passou um ano e o dia continua gravado na memória coletiva. Não apenas pela dimensão da perda, mas pela forma como ela uniu um país e mobilizou o mundo. Foi a quinta-feira em que o futebol parou.

Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, 3 de julho de 2025, começaram a surgir as primeiras informações vindas de Espanha. Um automóvel incendiara-se na sequência de um acidente de viação na autoestrada A-52, na província de Zamora. Pouco depois, os meios de comunicação espanhóis avançavam que as vítimas seriam dois irmãos portugueses.

A confirmação chegou pouco depois e espalhou-se à velocidade das notificações nos telemóveis, das redes sociais e das emissões especiais nas televisões. Diogo Jota, internacional português e avançado do Liverpool, tinha morrido aos 28 anos. O irmão, André Silva, jogador do Penafiel, aos 25.

No cartoon publicado pelo jornal francês L’Équipe lê-se "Dans le football, on crie souvent à l'injustice". "No futebol, queixamo-nos muitas vezes de injustiças. E aqui está ela", em português. (L’Équipe)

A notícia era difícil de compreender. Menos de um mês antes, Diogo Jota tinha celebrado a conquista da Liga das Nações ao serviço da Seleção Nacional. Dias antes do acidente, casara-se com a companheira de longa data, mãe dos seus três filhos. No Liverpool, acabara de conquistar a Premier League, coroando uma época de sucesso coletivo. Tudo parecia apontar para um dos momentos mais felizes da sua vida.

À medida que as confirmações oficiais chegavam, o choque instalava-se. O Liverpool foi um dos primeiros clubes a reagir. "Devastado", escreveu o emblema inglês, numa curta nota em que pedia respeito pela privacidade da família e garantia que continuaria a prestar-lhe todo o apoio. A palavra rapidamente se repetiria em comunicados, declarações e manchetes por todo o mundo.

As reações sucederam-se ao longo da manhã e rapidamente ultrapassaram o universo do futebol. Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte "trágica e prematura" de Diogo Jota e André Silva, recordando o percurso do internacional português e o contributo que deu para elevar o nome de Portugal além-fronteiras. Luís Montenegro classificou aquele como "um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional", prestando homenagem a "um atleta que muito honrou o nome de Portugal".

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que pediria à UEFA um minuto de silêncio antes do encontro entre Portugal e Espanha, no Europeu feminino, e decretou que todas as competições organizadas pela Federação respeitariam igual homenagem até ao final da semana. A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um voto de pesar em memória dos dois irmãos.

Em Gondomar, terra onde ambos cresceram e deram os primeiros passos no futebol, foi decretado luto municipal. O presidente da autarquia, Luís Filipe Araújo, descreveu Diogo Jota como "um verdadeiro embaixador de Gondomar", lembrando que tanto ele como André Silva elevaram o nome do concelho "a patamares de grande relevo", sem nunca esquecerem as origens.

Quando o futebol deixou de ter cores

Poucos acontecimentos conseguem apagar, ainda que por um dia, as rivalidades que fazem parte da identidade do futebol. A morte de Diogo Jota foi um deles.

Ao longo daquela quinta-feira, os comunicados sucederam-se a um ritmo difícil de acompanhar. O FC Porto, clube que representou na época 2016/2017, falou em "choque e profundo pesar" e colocou as bandeiras do Estádio do Dragão a meia haste. O Benfica associou-se ao "luto nacional" e o Sporting lamentou que "o mundo do futebol ficou mais pobre".

O Paços de Ferreira, onde Diogo Jota se estreou como profissional aos 17 anos, despediu-se de "uma referência" para todos os jovens que sonham chegar ao futebol de elite. O Gondomar Sport Clube, onde tudo começou, resumiu o sentimento de quem o viu crescer em apenas três palavras: "Estamos sem chão."

Em Inglaterra, onde construiu grande parte da carreira, o Wolverhampton confessou estar "de coração partido". O Atlético de Madrid, que o contratou em 2016, manifestou-se "profundamente consternado". O Manchester City, rival direto do Liverpool durante anos, publicou uma das imagens mais marcantes daquele dia: um abraço entre Bernardo Silva e Diogo Jota, acompanhado por uma breve mensagem de condolências.

Mas a onda de solidariedade rapidamente ultrapassou os clubes por onde passou. As lágrimas de João Cancelo durante o minuto de silêncio no Mundial de Clubes, a emoção de Nuno Mendes antes do encontro entre o Paris Saint-Germain e o Bayern Munique ou os sucessivos minutos de silêncio cumpridos em diferentes competições tornaram-se o reflexo de uma perda que deixara de pertencer apenas ao futebol português.

Muito para lá dos relvados

No Reino Unido, o então primeiro-ministro, Keir Starmer, classificou a notícia como "devastadora", lembrando que milhões de adeptos do Liverpool - mas também milhões de pessoas sem qualquer ligação ao clube - sentiriam profundamente aquela perda. Pouco depois, o príncipe William, presidente da Federação Inglesa de Futebol, disse estar "profundamente triste" e deixou uma mensagem de apoio à família e a todos os que conheceram Diogo Jota.

A dimensão da tragédia refletiu-se também nas primeiras páginas dos jornais de vários países. Em Espanha, a Marca abriu a edição com a manchete "O futebol chora-vos", enquanto o SuperDeporte destacou "Luto no futebol. O mundo do desporto chora". Em França, o L’Équipe publicou um cartoon acompanhado da frase: "No futebol, queixamo-nos muitas vezes de injustiças. E aqui está ela." No Reino Unido, a palavra "Devastador" dominou as capas do The Mirror e do Metro, enquanto o The Sun escreveu: "O futebol perdeu um campeão". Em Itália, o Tuttosport classificou a tragédia como "De partir o coração" e o Corriere dello Sport abriu com "Diogo, choque mundial". De Madrid a Liverpool, de Paris a Turim, as primeiras páginas refletiam o mesmo sentimento: o futebol estava de luto.

Em Wimbledon, pela primeira vez em quase século e meio de história, os organizadores autorizaram os tenistas a usar braçadeiras e outros símbolos negros de luto, abrindo uma exceção ao rigoroso protocolo que, desde o século XIX, impõe o branco quase absoluto no torneio.

Também a música se associou às homenagens. No primeiro concerto da digressão de reunião dos Oasis, em Cardiff, perante dezenas de milhares de pessoas, uma fotografia de Diogo Jota foi projetada nos ecrãs gigantes durante a interpretação de "Live Forever". No NOS Alive, os Muse subiram ao palco com uma camisola da Seleção Nacional com o número 21 nas costas.

Oasis dedicated the song 'Live Forever' to Diogo Jota during their tour tonight.

📸 @_NickNewell_ pic.twitter.com/keyvqVlhsC — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 4, 2025

Ainda antes de o sol se pôr sobre Liverpool, milhares de pessoas já tinham passado por Anfield. A notícia chegara apenas algumas horas antes, mas o exterior do estádio começava a transformar-se num memorial improvisado.

Flores, cachecóis, camisolas, velas, fotografias, bilhetes escritos à mão e desenhos deixados por crianças foram ocupando o espaço junto ao estádio onde Diogo Jota viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Entre as centenas de mensagens repetia-se a mesma ideia: o futebol tinha perdido muito mais do que um jogador.

O Liverpool colocou de imediato as bandeiras a meia haste, encerrou o museu, a loja oficial e as visitas ao estádio e abriu um livro de condolências, em formato físico e digital, para que adeptos de todo o mundo pudessem deixar uma última mensagem.

Pouco depois, o clube anunciou uma decisão que muitos adeptos já pediam nas redes sociais: a camisola número 20 seria retirada em homenagem a Diogo Jota. Os reds explicaram que o número ficaria para sempre associado ao internacional português, como forma de reconhecimento pelo legado que deixou dentro e fora de campo.

"Deve haver um propósito maior, mas eu não o consigo ver"

As homenagens chegaram de todos os cantos do mundo. José Mourinho falou numa "injustiça imensa". Roberto Martínez disse que Portugal perdera "um dos seus heróis". Lionel Messi, Lamine Yamal, Vinícius Júnior, LeBron James, Pepe e dezenas de outras figuras do desporto associaram-se às mensagens de pesar.

Jürgen Klopp, o treinador que insistiu na contratação do português para o Liverpool em 2020, confessou não encontrar explicação para a tragédia. "Deve haver um propósito maior, mas eu não o consigo ver", escreveu nas redes sociais. Na mesma mensagem, recordou não apenas o jogador, mas também o homem, o marido e o pai. "Vamos sentir tanto a tua falta."

Também Arne Slot, que o orientara na última época da carreira, admitiu que não existiam palavras capazes de explicar a dimensão da perda. E deixou uma garantia à família: "Nunca caminharão sozinhos."

Fernando Santos, o selecionador que lançou Diogo Jota na equipa principal de Portugal, falou num "choque tremendo". Contou que acordou com o telemóvel cheio de mensagens, recusou acreditar no que lia e acabou por fazer a única coisa que conseguia naquele momento: rezar pelos dois irmãos e pela família.

Entre todas as homenagens, uma das mais pessoais foi a de Rúben Neves. Amigos desde os tempos do FC Porto, companheiros no Wolverhampton e na Seleção Nacional, recusou despedir-se.

"Mais do que uma amizade, somos família", escreveu. Prometeu continuar a cuidar da família de Diogo Jota e garantiu que, dali em diante, entraria sempre em campo com ele. "A vida juntou-nos e agora não nos pode separar".

Andy Robertson preferiu recordar o amigo longe dos relvados. Falou das corridas de cavalos, dos jogos de dardos, das brincadeiras em que lhe chamava "Diogo MacJota" e da última imagem que guardava dele: o sorriso constante no dia do casamento. "Não acredito que nos estamos a despedir. É demasiado cedo", lia-se na mensagem que publicou.

Na sexta-feira, um dia depois da tragédia, Gondomar acordou diferente. A cidade que viu crescer Diogo Jota e André Silva passou a receber pessoas vindas de vários pontos do país e do estrangeiro. À porta da Capela da Ressureição, em São Cosme, acumulavam-se flores, cachecóis, camisolas, velas e mensagens. Havia silêncio, lágrimas e uma fila que parecia não ter fim.

Por entre anónimos, multiplicavam-se rostos conhecidos. Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se à capela para apresentar condolências à família. Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, esteve igualmente presente, tal como Fernando Santos, Roberto Martínez, André Villas-Boas, Vasco Seabra e vários dirigentes, treinadores e antigos companheiros de equipa.

No exterior, a emoção era partilhada por quem nunca conhecera os dois irmãos. Muitos acompanharam a carreira de Diogo Jota desde os primeiros passos. Outros recordavam-no apenas como "o rapaz de Gondomar" que chegou à Premier League sem nunca perder a simplicidade. Durante aqueles dias, pouco importava a camisola que cada um vestia. O luto era de todos.