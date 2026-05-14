Tinha 27 metros de altura e pesava 27 toneladas: o Nagatitan viveu há mais de 100 milhões de anos mas só agora foi identificado

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Os paleontólogos encontraram os ossos do dinossauro há dez anos, na Tailândia

Pesava 27 toneladas - o equivalente a nove elefantes asiáticos adultos - e media 27 metros de comprimento. O Nagatitan, agora identificado por cientistas a partir de restos mortais desenterrados na Tailândia, é o maior dinossauro alguma vez encontrado no Sudeste Asiático: era mais comprido do um Diplodoco e tinha o dobro do tamanho de um Tiranossauro Rex.

Há 10 anos, os cientistas descobriram uma pilha de ossos gigantes à beira de um lago no nordeste da Tailândia. Desde então, esses ossos têm sido estudados por investigadores da University College London (UCL), da Universidade de Mahasarakham, da Universidade de Tecnologia de Suranaree e do Museu Sirindhorn, na Tailândia, tendo sido identificados como uma nova espécie de dinossauro saurópode. A descoberta foi agora revelada num artigo publicado na revista Scientific Reports.

Os paleontólogos encontraram a coluna vertebral, as costelas, a pélvis e os ossos das pernas do Nagatitan. Só o osso da sua pata dianteira tinha aproximadamente o comprimento de um ser humano - 1,78 metros.

O nome completo do dinossauro é Nagatitan chaiyaphumensis, sendo que "naga" se refere a uma serpente do folclore do Sudeste Asiático, "titan" remete para os deuses da mitologia grega e chaiyaphumensis significa "de Chaiyaphum", a província onde os fósseis foram descobertos.

Tal como o Diplodoco, Nagatitan pertencia à família dos saurópodes, herbívoros de pescoço longo. O Nagatitan viveu há entre 100 e 120 milhões de anos, durante o período do Cretáceo Inferior. Nessa altura, o nordeste da Tailândia teria sido árido a semiárido, ou seja, perfeito para os saurópodes. Estes gigantes gentis usavam a superfície dos seus longos pescoços e caudas para dissipar calor e regular a temperatura corporal.

A descoberta, dizem os cientistas, lança uma nova luz sobre como as alterações nas condições climáticas antigas permitiram o desenvolvimento de dinossauros gigantescos.

O tamanho do Nagatitan em comparação com um humano

No entanto, o Nagatitan "ainda é pequeno em comparação com saurópodes como o Patagotitan (60 toneladas) ou o Ruyangosaurus (50 toneladas)", explicou Thitiwoot Sethapanichsakul, estudante de doutoramento tailandês da University College London (UCL), que foi o autor principal do estudo publicado na revista Scientific Reports, no qual explica que os investigadores se referem ao Nagatitan como "o último titã" da Tailândia, uma vez que os fósseis foram encontrados na formação rochosa mais recente do país que ainda contém vestígios de dinossauros. "É improvável que as rochas mais recentes, formadas no final da era dos dinossauros, contenham restos de dinossauros, porque nessa altura a região já se tinha transformado num mar raso. Por isso, este poderá ser o último ou o mais recente grande saurópode que iremos encontrar no Sudeste Asiático", afirmou.

O nagatitan é o 14.º dinossauro a ser batizado na Tailândia, um dos países com maior diversidade de vestígios de dinossauros.