Governo garante que excedente dá margem para responder às tempestades e à guerra

Agência Lusa , AG
Há 1h e 25min
Joaquim Miranda Sarmento (Miguel A. Lopes/Lusa)

Ministro das Finanças destaca um "resultado muito importante"

O ministro das Finanças afirmou esta quinta-feira que o excedente de 0,7% do PIB de 2025 dá margem ao Estado para atuar na resposta às crises das tempestades e do Irão, mas vinca que o Governo manterá a estratégia orçamental.

“O resultado de 2025 é muito importante”, porque “reforça a posição e a avaliação externa de Portugal” e “permite ao Estado ter margem para atuar na resposta às crises das tempestades e agora do Irão”, disse, numa conferência de imprensa no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Miranda Sarmento vincou que o resultado melhora o ponto de partida, mas que “não tem transposição direta para 2026” e “o ano de 2026 já era muito exigente do ponto de vista orçamental, dado o elevado volume de empréstimos do PRR”.

Em relação à resposta à crise agudizada pela subida dos preços dos produtos, incluindo dos combustíveis, disse que o executivo irá a avaliar as medidas a tomar “semana a semana”.

Joaquim Miranda Sarmento reagia à divulgação, feita hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), de que Portugal terminou o ano de 2025 com um excedente orçamental de 2.058,6 milhões de euros, o equivalente a 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), superior à previsão de 0,3% do Governo.

Temas: Dinheiro Tempestades Guerra Irão Preços

Relacionados

Portugal fecha 2025 com excedente acima do previsto pelo Governo

Economia

01:06

"Há mais produto do que se pensava" e por isso vêm aí descidas maiores no preço dos combustíveis

Há 12 min

Lucraram mais de meio milhão: 18 detidos por utilização de cartões bancários falsos

Há 27 min

Governo garante que excedente dá margem para responder às tempestades e à guerra

Há 1h e 25min
02:09

Ao volante, na bomba e até na cozinha: sete dicas para poupar e contornar o impacto da crise

Hoje às 09:32
Mais Economia

Mais Lidas

Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer

Hoje às 08:00

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Ontem às 07:00

Filho ajudou a encontrar os corpos: francês mata namorada e ex-mulher depois de percorrer 1.100 quilómetros até Bragança

Há 3h e 51min

Petróleo encareceu acentuadamente nas últimas 24 horas: preços hora a hora para seguir aqui

Há 1h e 38min

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

Ontem às 12:25

Europa alertada para risco de escassez de combustível e energia já no próximo mês

Ontem às 16:45

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

24 mar, 22:05

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

"Impasse não é favorável à Rússia". Como a Ucrânia está a "moer" a nova ofensiva russa

Hoje às 07:00

Incitamento ao ódio: PJ faz buscas ao presidente da câmara de Albufeira eleito pelo Chega

Ontem às 11:23

Portugal junta-se ao grupo de 30 países que quer ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz

23 mar, 18:42

A estratégia das três frentes: como o Irão está a tornar a guerra insuportável para Trump

Ontem às 08:00