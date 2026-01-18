Fazer menos ao investir pode render mais. Saiba como

CNN , Jeanne Sahadi
Há 2h e 8min
A indústria do investimento é um verdadeiro parque de diversões para quem gosta de escolha e complexidade. Mas optar antes por uma carteira muito simples e simplificada pode compensar - tanto financeiramente como do ponto de vista psicológico. (ToucanStudios/E+/Getty Images via CNN)

Investir em vários fundos e estratégias não garante melhores resultados. Uma carteira simples ajuda a reduzir erros e a acompanhar o mercado ao longo do tempo

Sente-se cansado de ter de tomar decisões? Tem coisas mais importantes para fazer do que acompanhar uma carteira de investimentos complexa e estar sempre a par das últimas novidades dos mercados financeiros? Quer simplesmente fazer o mínimo possível quando se trata de investir, mas ainda assim garantir o dinheiro de que precisa para atingir os seus objetivos?

Se assim for, há boas notícias: esse cansaço e essa falta de interesse podem, afinal, torná-lo um investidor de sucesso, se adotar uma estratégia de carteira a que chamaremos KISS (Keep It Simple and Smart, ou seja, manter simples e inteligente).

Bater o mercado é a exceção, não a regra

A chave da estratégia KISS passa por não perder tempo a tentar escolher o "melhor" de tudo - sejam fundos de ações, gestores ou apostas setoriais complexas. Em vez disso, a ideia é ter confiança de que é possível obter resultados suficientemente bons para os seus objetivos individuais ao longo do tempo, mantendo apenas alguns fundos de baixo custo que acompanham o desempenho global do mercado.

Porquê? Porque, na prática, "é extremamente difícil bater o mercado", afirma Amy Arnott, estratega de investimentos da Morningstar.

De facto, os dados da Morningstar indicam que a maioria dos fundos geridos ativamente não o consegue.

Os investigadores compararam o desempenho desses fundos, já depois de descontadas as comissões, com um índice de referência composto por fundos de índice e fundos negociados em bolsa (ETF) de gestão passiva.

"Apenas 21% das estratégias de gestão ativa sobreviveram e conseguiram bater as alternativas passivas no período de 10 anos até junho de 2025", refere a Morningstar num relatório de meio do ano sobre o seu Active/Passive Barometer.

Como exemplo de como os fundos geridos ativamente podem desiludir, a Morningstar concluiu que, ao longo de 20 anos, apenas 7,1% dos fundos large-cap blend - que investem tanto em ações de crescimento como de valor e que, em regra, comparam o seu desempenho com o S&P 500 - conseguiram bater os fundos de índice da mesma categoria.

Escolher o(s) fundo(s) certo(s) para si

Se a maior parte do seu dinheiro estiver aplicada num plano de poupança-reforma associado ao local de trabalho, como um 401(k) - um modelo comum nos Estados Unidos -, é provável que tenha a opção de investir num fundo de reforma com data-alvo (target-date retirement fund).

Este tipo de fundo distribui o dinheiro por outros fundos de ações e de obrigações - muitas vezes fundos de índice -  com o objetivo de alcançar uma distribuição adequada dos investimentos ao horizonte temporal até à reforma. Assim, uma pessoa com 40 anos poderá, por exemplo, ter o dinheiro aplicado num fundo com data-alvo para 2050 ou 2055.

À medida que o ano previsto para a reforma se aproxima, a composição do fundo torna-se progressivamente mais conservadora, com menos peso em ações e maior exposição a obrigações.

“Um fundo com data-alvo pode ser uma excelente opção. Garante diversificação da carteira e uma combinação de ativos ajustada à idade e à data prevista para a reforma”, afirma Arnott.

Se não tiver um fundo com data-alvo - ou se não gostar da opção disponível no seu plano - pode considerar, em alternativa, investir em três fundos de índice amplos e ajustar o montante aplicado em cada um consoante a sua tolerância ao risco e o horizonte temporal.

"Para a maioria das pessoas, um fundo com data-alvo deverá, provavelmente, gerar melhores resultados. Mas, se preferir uma abordagem um pouco mais ativa, pode optar por uma carteira simples, com ações dos Estados Unidos e internacionais, além de obrigações de grau de investimento. No essencial, a exposição a estas três classes de ativos é tudo o que precisa", afirma.

Para além da reforma, e no que diz respeito a investimentos destinados a cumprir objetivos de médio prazo, com um horizonte temporal entre cinco e 10 anos, a especialista sugere aplicar o dinheiro num fundo de índice de obrigações de boa qualidade, de prazo médio, ou num fundo equivalente gerido ativamente e de baixo custo, já que este é um dos poucos segmentos em que a gestão ativa tem apresentado um histórico relativamente favorável face aos seus índices de referência. Em alternativa, pode também considerar um fundo misto de risco moderado e de baixo custo, do tipo fund of funds, que investe simultaneamente em ações e obrigações.

Os benefícios psicológicos

Assim como ter menos peças, mas de melhor qualidade, num guarda-roupa organizado reduz o cansaço de decidir o que vestir, adotar uma estratégia KISS, com apenas um ou alguns fundos de baixo custo, pode reduzir o stress associado à gestão dos investimentos.

Com uma carteira simples e clara, saberá exatamente onde o seu dinheiro está investido.

Também será mais fácil rever a carteira - algo que deve acontecer uma vez por ano - para garantir que a forma como o dinheiro está distribuído continua a refletir a sua tolerância ao risco e o horizonte temporal.

Por outro lado, uma carteira simples é mais fácil de explicar a um cônjuge ou a um filho, que pode vir a ajudá-lo a geri-la se deixar de o conseguir fazer sozinho, ou assumir essa responsabilidade no futuro.

"À medida que fui envelhecendo e a minha situação financeira se tornou mais complexa, passei a valorizar cada vez mais a simplicidade", afirma Amy Arnott. "Uma carteira simples é mais fácil de outra pessoa assumir, seja quando já não estivermos cá, seja no caso de pessoas mais velhas com algum grau de défice cognitivo."

E, talvez mais importante, uma carteira mais simples torna mais fácil perceber se é necessário poupar mais desde já. Porque, por muito bons que possam ser os resultados dos investimentos, se a poupança não for suficiente, nem mesmo os melhores desempenhos do mercado chegam para atingir os objetivos definidos.

Temas: Dinheiro Carteira de investimentos Poupança a longo prazo Estratégia KISS Investir com pouco esforço

