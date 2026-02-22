Podem parecer pequenos cães domésticos, mas são imprevisíveis: morte de jovem alerta para o perigo dos dingos nesta ilha selvagem

Há 1h e 19min

Canadiana Piper James tinha 19 anos quando morreu na ilha selvagem K'gari. Tinha vários ferimentos de dentadas de dingo

Brisbane, Austrália - O sol ainda estava baixo no horizonte quando Piper James, de 19 anos, caminhou em direção ao Oceano Pacífico para um mergulho matinal numa ilha cujo nome na língua local significa “paraíso”.

Duas horas depois, foi encontrada morta, com o corpo rodeado de dingos, cães selvagens australianos que vagueiam livremente em K'gari, um parque nacional famoso pela sua beleza natural ao largo da costa oriental do país.

Ainda não se sabe ao certo o que causou a morte da cidadã canadiana, uma jovem com espírito aventureiro, que estava a trabalhar na ilha classificada como Património Mundial há várias semanas, cumprindo um sonho antigo de visitar a Austrália.

Os resultados preliminares da autópsia revelaram indícios de afogamento, mas também mordeduras de dingo infligidas antes e depois da sua morte. “As marcas de mordedura de dingo antes da morte não são suscetíveis de ter causado a morte imediata”, assegura o Tribunal de Queensland num comunicado.

“É claro que todos queremos acreditar que foi afogamento”, confessa o pai enlutado, Todd James. “É horrível, mas talvez um pouco mais pacífico do que a alternativa.”

Os exames patológicos para determinar a causa da morte de Piper podem levar várias semanas, mas se for descoberto que os dingos desempenharam um papel significativo, seria apenas o terceiro ataque fatal de dingo na Austrália em quase 50 anos - e o primeiro a envolver um adulto.

Piper James, de 19 anos, foi encontrada morta em 75 Mile Beach, em K'gari, no dia 19 de janeiro de 2026. Todd James

Em 1980, um dingo arrebatou, de forma infame, a bebé Azaria Chamberlain da tenda dos pais, no Território do Norte. Na altura, ninguém acreditava que um dingo pudesse levar uma criança e, apesar das suas alegações de inocência, a mãe do bebé, Lindy Chamberlain, foi presa por homicídio. Foi exonerada anos mais tarde, quando novas provas confirmaram a sua história, inspirando um drama de tribunal protagonizado por Meryl Streep.

A segunda fatalidade ocorreu em 2001, quando Clinton Gage, de 9 anos, foi atacado em K'gari, na altura chamada Ilha Fraser, por dois dingos que também atacaram o seu irmão mais novo.

“Foi nessa altura que começámos a ver as vedações a serem colocadas à volta das cidades e das estâncias turísticas”, aponta George Seymour, presidente da câmara da região da Costa de Fraser, que inclui K'gari.

Nos dias que se seguiram, mais de 30 dingos da ilha foram “humanamente destruídos”, uma decisão que suscitou protestos da opinião pública.

A possibilidade de uma terceira fatalidade deixou alguns membros da comunidade nervosos. Não por causa de qualquer mudança na perceção do risco - que conhecem bem - mas porque temiam que isso pudesse levar a pedidos de outro abate.

Em janeiro deste ano, o governo estadual anunciou que os dingos “envolvidos no incidente” seriam retirados e “eutanasiados humanamente”, sem especificar quantos seriam mortos.

Os guardas florestais tinham observado um comportamento agressivo da matilha esta semana e representavam um “risco inaceitável para a segurança pública”, acrescentou o comunicado.

James diz que a filha não teria apoiado um abate. “A Piper não quereria isso... e ficaria devastada por fazer parte disso”, afirma.

Os visitantes de K'gari são alertados para os riscos, mas James diz que os jovens estrangeiros, como a sua filha, que trabalham na ilha, precisam de uma proteção mais firme. Piper tinha dito aos pais que os dingos pareciam “giros”.

“Parecem-se com o cão que ela tem em casa”, recorda James.

"Eu disse a esses cães: 'Não lhes toques. Não lhes podes tocar'. E ela respondeu: ‘Eu sei’."

Não entrar na água

Cerca de meio milhão de pessoas visitam K'gari todos os anos pelas suas praias de areia branca, lagos azuis cintilantes e vida selvagem nativa - incluindo dingos, ou wongari, como são conhecidos na língua aborígene local.

Cerca de 200 dingos vagueiam pela ilha e, embora sejam parecidos com os seus parentes do continente, o facto de estarem isolados dos cães domésticos e selvagens significa que têm o ADN mais puro dos dingos. Para a Austrália, a sua conservação é considerada uma questão de “importância nacional”.

Embora os dingos sejam muito apreciados, também são reconhecidos como perigosos.

Os visitantes de K'gari são avisados para manterem a distância dos dingos. DETSI

Os dingos vêem os parques de campismo como uma fonte fácil de alimento. DETSI

Os visitantes de K'gari são avisados para se manterem a pelo menos 20 metros dos animais, viajarem em grupos e manterem as crianças ao alcance do braço. São fornecidos “paus de dingo” para afastar aqueles que se aproximam demasiado.

“Os dingos vêem as pessoas como uma fonte de alimento, e é esse o problema, não as pessoas em si”, explica Ben Allen, um biólogo especializado em vida selvagem que trabalha para a Ecosure, uma empresa de consultoria ambiental que fez a última grande análise dos dingos em K'gari em 2012, embora se tenham seguido outras mais pequenas.

“Por cá, chamam-lhe, em tom de brincadeira, síndrome da gaivota, quando se dá uma batata frita a uma gaivota e ela quer o hambúrguer inteiro”, exemplifica Allen. “Bem, estas gaivotas têm quatro patas e dentes, por isso não é bom dar-lhes uma batata frita, porque quando ela pede o hambúrguer inteiro, podemos ter problemas.”

Os turistas são instados a guardar a comida e o lixo, e os pescadores são instruídos a enterrar qualquer isco que possa atrair os predadores. São aplicadas multas pesadas a quem os alimentar ou for visto a encorajar a sua presença. Os guias informativos avisam os visitantes para não correrem, pois os dingos persegui-los-ão.

“No passado, dizíamos às pessoas que se estivessem na praia e fossem perseguidas, deviam ir para a água”, afirma Seymour, o presidente da câmara local.

No entanto, esse conselho mudou depois de ataques recentes - incluindo dois em 2023, quando um rapaz de 10 anos foi arrastado para debaixo de água por um dingo antes de a sua irmã intervir, e quando uma mulher foi atacada apesar de ter corrido para as ondas para escapar a quatro dingos. Foi retirada da água por dois homens e tratada devido a ferimentos graves nas pernas e nos braços.

“Há dois anos que ando a dizer que existe o risco de uma fatalidade”, lembra Seymour.

Um mergulho matinal

Na manhã do dia da morte, Piper James tinha ido nadar sozinha na praia perto do casco enferrujado do navio naufragado Maheno, um marco local que deu à costa num ciclone há quase 100 anos. Ninguém sabe o que aconteceu a seguir.

“Não sabemos se ela entrou de facto na água”, explica o pai, Todd. "Se entrou, há uma boa hipótese de se ter afogado. Ela era uma nadadora forte ... Mas bons nadadores são levados a toda a hora".

O SS Maheno é o naufrágio mais famoso da ilha de K'gari e tornou-se um ponto de referência na 75 Mile Beach, muito popular entre os turistas que visitam a ilha. Deano968/iStockphoto/Getty Images

Não é aconselhável nadar nas praias não patrulhadas da ilha e as fortes correntes oceânicas são consideradas perigosas, especialmente ao longo da costa leste. Os ventos fortes deste primeiro mês do ano provocaram ondas de 2,5 metros, de acordo com um residente que vive nas proximidades.

É possível que James se tenha metido em sarilhos nas ondas antes de os dingos entrarem em cena.

James sabe que a filha não levou um bastão de dingo com ela - porque achava que não ia precisar dele.

"A Piper não devia ter ido. Ela tomou a decisão de ir. Só gostava que ela tivesse levado um pau, ou não tivesse ido de todo. Ela não devia ter ido sozinha, esse é o ponto principal".

James disse que Piper adorava Byron Bay e Bondi Beach - outros destinos australianos populares entre os turistas amantes da praia - mas K'gari era uma “experiência de outro nível”.

Scott Bell, o secretário da Associação Comunitária de Happy Valley em K'gari, tem visitado a ilha desde os anos 60 e compreende o seu atrativo.

“É um tipo de lugar mágico”, diz. "É uma zona selvagem. E nesse ambiente, há muitos perigos, sejam eles tubarões, cobras, aranhas ou dingos."

Centenas de milhares de visitantes vão a K'gari todos os anos para nadar nas águas límpidas do Lago McKenzie e mergulhar na natureza. Nigel Marsh/iStock Editorial/Getty Images

O naufrágio de Maheno atrai turistas à 75 Mile Beach há cerca de 100 anos. stanciuc/iStock Editorial/Getty Images

Bell dizque o tempo que passou na ilha o ensinou a enfrentar os dingos. “Se nos erguermos, eles vêem um animal grande e tendem a fugir”, refere. As crianças são particularmente vulneráveis devido ao seu tamanho mais pequeno e à sua reação natural quando se assustam.

"As crianças tendem a fugir... Essa é provavelmente a pior coisa que se pode fazer. Se virarem as costas a um predador a correr, seja ele um leão, um tigre ou um urso, sabem que estão em apuros", afirma.

Bell considera que, até que a causa da morte de James seja confirmada, é muito cedo para decidir o que deve ser feito. Segundo ele, os guardas florestais estão a trabalhar arduamente para gerir os riscos - mas enquanto os humanos e os dingos partilharem a ilha, esse risco nunca desaparecerá verdadeiramente.

Os guardiões tradicionais da terra, o povo Butchulla, têm um vínculo culturalmente significativo com os dingos da ilha, que remonta a milhares de anos. Há muito que apelam à limitação do número de visitantes, especialmente durante a época de reprodução dos dingos, de março a maio, para reduzir o risco.

“Todos devem desfrutar de K'gari, mas têm de vir quando não é a época de reprodução”, afiram Christine Royan, diretora da Butchulla Aboriginal Corporation, aos meios de comunicação locais.

“A solução não é culpar ou punir o animal”, acrescenta. “Vamos lutar contra qualquer pessoa que queira remover o wongari de K'Gari”.

Os sinais avisam os visitantes para manterem a distância dos dingos vistos como agressivos na zona. karenfoleyphotography/iStock Editorial/Getty Images

O governador do estado de Queensland excluiu a possibilidade de limitar o número de visitantes. A declaração de domingo afirma que a ilha permanece aberta: “Estamos a apoiar os nossos operadores turísticos que continuam a mostrar a Costa Fraser como um lugar incrível para visitar.”

Seymour, o presidente da câmara, apelou a que as crianças fossem proibidas de acampar fora das áreas vedadas.

"Se o governo tem de vos dizer para manterem os vossos filhos à distância de um braço - não é por isso que as pessoas vão acampar. As pessoas vão acampar para se sentirem livres de estar na natureza. Não acho que seja adequado para as crianças acamparem em zonas não vedadas", refere.

O pai de Piper concorda que as crianças estão em risco - especialmente aquelas que acampam fora de áreas vedadas.

“Não se pode deixar as pessoas e as crianças expostas e deixar que os pais pensem que isso não lhes vai acontecer, porque nós pensámos que não ia acontecer à Piper”.

K'gari tem uma população permanente de menos de 200 pessoas. Deano968/iStockphoto/Getty Images

Os visitantes também vêm para ver as florestas tropicais de K'gari, que são o lar de uma variedade de animais nativos. Deano968/iStockphoto/Getty Images

Riscos inerentes à natureza

Ao longo dos anos, alguns dingos considerados demasiado habituados aos seres humanos foram submetidos a eutanásia, em consulta com a população de Butchulla. Não é uma medida tomada de ânimo leve e só ocorre quando dingos específicos representam uma ameaça repetida à segurança dos visitantes.

Allen, da Ecosure, diz que a rotatividade anual das populações de dingos é bastante elevada - cerca de dois terços dos dingos da ilha morrem naturalmente todos os anos. “Nem todos os cachorros conseguem sobreviver quando se está preso numa ilha”, refere.

A população atinge normalmente o seu pico entre dezembro e fevereiro, quando as crias estão a aprender a tornar-se independentes. “Não é raro que nesta altura do ano haja grupos maiores, o que coincide com o verão, quando toda a gente na Austrália está na praia”, afirma.

De certa forma, o desafio da Austrália com os dingos não é diferente de outros problemas, por exemplo, as tentativas do Japão para manter os ursos à distância, ou o problema da Índia com os leões.

No entanto, a população de dingos não está a crescer - são as pessoas que se estão a tornar mais comuns, trazendo carros cheios de comida para viagens em família e conduzindo para cima e para baixo na praia onde os dingos normalmente caçam.

Foram erguidas barreiras para manter os dingos fora dos parques de campismo formais. Matthew Starling/iStockphoto/Getty Images

Para alguns, podem parecer pequenos cães domésticos, mas são imprevisíveis e selvagens. E tal como os turistas são instados a manterem-se afastados de grandes predadores noutros países, também eles precisam de manter a distância dos dingos, por mais inofensivos que possam parecer.

"Se eu viajar para o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, e quiser dar um passeio, posso aceitar um certo nível de risco. Posso ser comido por um leão ou pisado por um elefante", exemplifica Allen.

"Se eu fizer o mesmo em Chitwan, no Nepal, que é um parque nacional lindíssimo, também tenho de aturar tigres, leopardos e elefantes".

"Não temos leões, tigres e ursos, mas temos dingos e cangurus, muitas cobras venenosas e todo esse tipo de coisas. Há riscos inerentes ao facto de se estar na natureza".

A família James planeia viajar para K'gari nas próximas semanas para assistir a uma cerimónia de fumo como convidados dos guardiões tradicionais da ilha. No antigo ritual, o fumo das folhas nativas em combustão lenta paira sobre as praias arenosas da ilha - para limpar e curar.

James quer que a morte da sua filha obrigue a uma mudança nas regras e na cultura, para que haja mais proteções em torno das crianças e dos jovens viajantes, como Piper, que são fortes e independentes mas não têm necessariamente a experiência de vida necessária para apreciar plenamente os perigos.

“Talvez mais educação com a Piper ajudasse, porque quando somos colocados numa excursão, somos educados, ficamos protegidos e sentimo-nos seguros”, culmina. “Depois somos deixados sozinhos e as coisas são um pouco diferentes da digressão.”